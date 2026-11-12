Chuvas contínuas no Centro-Sul podem dificultar moagem da cana

A previsão mantém pancadas nas regiões canavieiras de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Após intervalos no fim de semana, novos volumes podem limitar colheita, transporte e abastecimento das usinas ainda em operação industrial.

Açúcar no Centro-Sul: novas chuvas podem reduzir janelas para colheita e moagem da cana

Novas pancadas previstas entre 12 e 17 de novembro podem interromper a colheita e o transporte de cana em áreas de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A chuva tende a ganhar força no início da próxima semana: como referências pontuais, há previsão de 23 mm em Dourados na segunda-feira (16) e 21 mm em Ribeirão Preto na terça-feira (17).

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso . Siga-nos e ative as notificações! novo canal do Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

A sequência encontra um setor que já enfrenta dificuldades para concluir a safra. A estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a produção brasileira de açúcar foi reduzida para 40,5 milhões de toneladas, e a de exportações, para 31,7 milhões de toneladas. As revisões refletem dificuldades anteriores, enquanto novas chuvas podem limitar a colheita e o abastecimento das usinas ainda em operação

Chuva de quinta-feira alcança regiões canavieiras

Na quinta-feira (12), as pancadas atingem setores do oeste e norte paulista, Triângulo Mineiro e Mato Grosso do Sul. Calor e umidade favorecem trovoadas, com distribuição irregular. Em Ribeirão Preto, a previsão diária fica perto de 8 mm; em Uberaba, de 7 mm. São referências pontuais, sem representar acumulados regionais uniformes.

Previsão de precipitação para quarta-feira (12), às 16h.

Mesmo volumes moderados podem interromper operações quando encontram solo já úmido. A colhedora, os transbordos e os caminhões dependem de condições de tráfego para manter a cana chegando à indústria. Onde chover mais, a restrição pode começar no campo antes de alcançar a moagem. O efeito varia com o volume recebido, a drenagem e a cana ainda por colher.

Fim de semana abre intervalos, mas não elimina o risco

Entre sexta-feira (13) e sábado (14), os volumes diminuem nos pontos consultados de Ribeirão Preto, Uberaba e Dourados, com estimativas diárias próximas ou inferiores a 1 mm. A redução pode oferecer intervalos para retomar a colheita e recompor o fluxo de matéria-prima. A oportunidade depende da água anterior: pouca chuva prevista não garante solo apto para máquinas.

Previsão de temperaturas elevadas para domingo (15), às 15h, com calor intenso nas áreas canavieiras de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

No domingo (15), o contraste aumenta. Ribeirão Preto aparece sem chuva na previsão diária, enquanto Uberaba tem cerca de 2 mm e Dourados, 6 mm. As máximas chegam a 34°C no polo paulista e 31°C no mineiro. O planejamento envolve três situações:

Norte paulista: os menores volumes entre 13 e 15 podem favorecer operações onde o terreno apresentar condições de tráfego.

os menores volumes entre 13 e 15 podem favorecer operações onde o terreno apresentar condições de tráfego. Triângulo Mineiro: a previsão passa de aproximadamente 2 mm no domingo para 7 mm na segunda, encurtando os intervalos de trabalho.

a previsão passa de aproximadamente 2 mm no domingo para 7 mm na segunda, encurtando os intervalos de trabalho. Sul de Mato Grosso do Sul: os volumes aumentam de cerca de 6 mm no domingo para 23 mm na segunda, podendo limitar colheita e transporte.

Segunda e terça trazem nova pressão sobre as operações

Na segunda-feira (16), a previsão indica aumento da chuva em Dourados e Uberaba, enquanto Ribeirão Preto fica perto de 3 mm. Na terça-feira (17), o volume sobe para aproximadamente 21 mm no polo paulista e 9 mm no mineiro. A sequência pode dificultar frentes de corte onde o solo continuar úmido.

Previsão de probabilidade de chuva para segunda-feira (16).

A indústria depende da continuidade do abastecimento. A reportagem de 9 de novembro relata que usinas do Centro-Sul consideram prolongar a moagem diante dos atrasos acumulados.

Novas interrupções podem aumentar essa dificuldade, mas não permitem calcular outro corte nas exportações. Para os canaviais já colhidos, a água pode favorecer a rebrota; nas áreas ainda destinadas à indústria, a previsão aponta nova redução das janelas operacionais entre os dias 16 e 17.