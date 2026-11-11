Ciclone deve ajudar a formar o primeiro canal de umidade da primavera; saiba quando

Um ciclone extratropical intenso organizará um corredor de umidade sobre o país, alimentando a formação de tempestades severas, chuva acima de 100 mm e rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h. Há risco de alagamentos, deslizamentos e outros fenômenos extremos.

Entre a segunda-feira (16) e a terça-feira (17) da semana que vem, um novo ciclone vai se formar próximo à Região Sul do Brasil. O sistema terá uma intensidade muito alta e, além de causar tempestades severas no Sul do país, será capaz de organizar a circulação umidade sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, formando chuvas torrenciais nessas regiões.

As projeções indicam acumulados de chuva superiores a 100 mm em algumas áreas, podendo alcançar aproximadamente 200 mm ao longo do episódio. Além do elevado volume de precipitação, são previstas rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h, o que traz mais riscos de danos e transtornos para a população.

A atuação do ciclone e de sua frente fria associada vai, inicialmente, favorecer a formação de temporais intensos sobre os três estados da Região Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entretanto, os efeitos do sistema não ficarão restritos à essa região..

Corredor de umidade forma chuvas intensas no Brasil

A frente fria associada ao ciclone também vai ajudar a organizar um corredor de umidade sobre o país, impulsionando a formação de áreas de instabilidade e tempestades sobre o Sudeste e o Centro-Oeste. Ao todo, o sistema trará um período de chuvas muito intensas sobre o Brasil ao longo da próxima semana.

Previsão de Rios Atmosféricos no início da terça-feira mostra o começo da organização de um intenso fluxo de umidade, Que atuará desde a Amazônia até o Sul e Sudeste do país.

Esse corredor de umidade (rio atmosférico) ajudará a alimentar as tempestades sobre o Centro-Oeste, Sudeste e parte do Sul do país, ocasionando a formação de tempestades severas e acumulados de chuva muito altos já a partir da segunda-feira (16) durante a tarde e a noite.

Previsão de nebulosidade e chuva no final da terça-feira mostra o processo de formação do ciclone em seus estágios iniciais, causando chuvas fortes em praticamente todo o país.

Entre a terça-feira (17) e a quarta-feira (18), o ciclone se configurará de maneira mais característica, conforme se afasta em direção ao Oceano Atlântico. Enquanto isso, sua frente fria ocasiona a formação do corredor de umidade e tempestades severas, especialmente sobre o Sudeste e o Centro-Oeste.

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Além disso, as rajadas de vento intensas causadas pelas tempestades podem chegar a 100 km/h. Junto às chuvas torrenciais, esse sistema traz risco de uma série de transtornos, como alagamentos, transbordamentos de rios, quedas de árvores e deslizamentos de terra, especialmente em municípios com chuva mais persistente ou muito concentrada em curtos períodos.

Previsão de chuvas no final da quarta-feira mostra o ciclone já bem definido sobre o Oceano Atlântico e, no rastro da sua frente fria, um corredor de umidade formando tempestades no Brasil.

Além disso, a intensidade desse sistema favorecerá a ocorrência de fenômenos mais extremos: não se exclui a possibilidade de novas micro explosões e tornados isolados, especialmente nos estados da Região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná).

Portanto, a próxima semana será marcada por tempestades severas e chuvas significativas no centro-sul do Brasil, com destaque para as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por isso, é importante acompanhar as atualizações da previsão do tempo e os avisos meteorológicos nos próximos dias.