Ciclone deve ajudar a formar o primeiro canal de umidade da primavera; saiba quando
Um ciclone extratropical intenso organizará um corredor de umidade sobre o país, alimentando a formação de tempestades severas, chuva acima de 100 mm e rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h. Há risco de alagamentos, deslizamentos e outros fenômenos extremos.
Entre a segunda-feira (16) e a terça-feira (17) da semana que vem, um novo ciclone vai se formar próximo à Região Sul do Brasil. O sistema terá uma intensidade muito alta e, além de causar tempestades severas no Sul do país, será capaz de organizar a circulação umidade sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, formando chuvas torrenciais nessas regiões.
A atuação do ciclone e de sua frente fria associada vai, inicialmente, favorecer a formação de temporais intensos sobre os três estados da Região Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entretanto, os efeitos do sistema não ficarão restritos à essa região..
Corredor de umidade forma chuvas intensas no Brasil
A frente fria associada ao ciclone também vai ajudar a organizar um corredor de umidade sobre o país, impulsionando a formação de áreas de instabilidade e tempestades sobre o Sudeste e o Centro-Oeste. Ao todo, o sistema trará um período de chuvas muito intensas sobre o Brasil ao longo da próxima semana.
Esse corredor de umidade (rio atmosférico) ajudará a alimentar as tempestades sobre o Centro-Oeste, Sudeste e parte do Sul do país, ocasionando a formação de tempestades severas e acumulados de chuva muito altos já a partir da segunda-feira (16) durante a tarde e a noite.
Entre a terça-feira (17) e a quarta-feira (18), o ciclone se configurará de maneira mais característica, conforme se afasta em direção ao Oceano Atlântico. Enquanto isso, sua frente fria ocasiona a formação do corredor de umidade e tempestades severas, especialmente sobre o Sudeste e o Centro-Oeste.
Além disso, as rajadas de vento intensas causadas pelas tempestades podem chegar a 100 km/h. Junto às chuvas torrenciais, esse sistema traz risco de uma série de transtornos, como alagamentos, transbordamentos de rios, quedas de árvores e deslizamentos de terra, especialmente em municípios com chuva mais persistente ou muito concentrada em curtos períodos.
Além disso, a intensidade desse sistema favorecerá a ocorrência de fenômenos mais extremos: não se exclui a possibilidade de novas micro explosões e tornados isolados, especialmente nos estados da Região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná).
Portanto, a próxima semana será marcada por tempestades severas e chuvas significativas no centro-sul do Brasil, com destaque para as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por isso, é importante acompanhar as atualizações da previsão do tempo e os avisos meteorológicos nos próximos dias.