Chuvas fortes provocam estragos no Pará e rajadas de 100 km/h no Ceará

Centenas de estudantes da Universidade Regional do Cariri precisaram migrar temporariamente para o modelo de ensino remoto em razão das severas infiltrações e destelhamentos provocados pelos fortes ventos na região.

Temporal causou transtornos na Grande Belém. Foto: Reprodução/ G1

Temporais acompanhados de ventanias intensas provocaram estragos expressivos em cidades do Pará e do Ceará entre segunda e terça-feira. Os episódios resultaram em quedas de árvores, desabamentos de coberturas, falta de energia e suspensão de atendimentos públicos.

Apesar do cenário de destruição em vias públicas e prédios institucionais, os órgãos municipais de segurança não registraram vítimas fatais ou pessoas feridas. As equipes da Defesa Civil e concessionárias locais mobilizaram planos emergenciais para normalizar o tráfego e restabelecer o fornecimento elétrico.

Tempestade provoca alagamentos e danos na Grande Belém

Na tarde de terça-feira (10), uma precipitação violenta atingiu a Região Metropolitana de Belém, desestabilizando o transporte público e o sistema de transmissão de energia. Na capital paraense, a estrutura metálica e placas de uma passarela do sistema BRT tombaram sobre um ônibus da linha Almir Gabriel, sem ferir passageiros. No bairro de São Brás, cabos e caixas de uma rede elétrica pegaram fogo na Avenida Magalhães Barata após um curto-circuito gerado pela intempérie.

Ventos destelharam imóveis em Ananindeua na tarde da última terça-feira (10). Foto: Reprodução/ G1

Os efeitos do vendaval também atingiram cidades vizinhas com grande impacto sobre as estruturas comunitárias. Em Ananindeua, a força do vento causou destelhamentos de moradias e danificou o telhado da Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, motivando vistorias de assistência da Defesa Civil. Em Marituba, o túnel do BRT Metropolitano ficou inteiramente inundado, forçando condutores de coletivos a manobrar em marcha à ré para desviar do trecho.

Diante das ocorrências na malha elétrica, a concessionária Equatorial Pará informou o acréscimo de equipes em campo e emitiu avisos de segurança. A companhia recomendou manter distância total dos condutores caídos no solo e orientou a solicitação de reparos pelos telefones oficiais.

Vendaval com rajadas de 100 km/h atinge o Crato

Horas antes das ocorrências no Norte, a cidade do Crato, no Cariri cearense, teve prejuízos em diversos pontos durante a noite de segunda-feira (9). De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), o acumulado no município foi de 28 mm, enquanto rajadas de vento estimadas em 100 km/h causaram quedas sucessivas de postes e árvores. A estação pluviométrica convencional da região registrou, em Brejo Santo, o volume máximo de 87,6 mm.

A intensidade atmosférica resultou em impactos expressivos no patrimônio local. A cobertura de um ginásio e partes da estrutura do Hospital São Francisco desabaram, além de danos nas coberturas do Seminário Diocesano, da Cúria e do Museu da Memória e Diversidade Sexual do Cariri.

Por conta das avarias, serviços fundamentais acabaram suspensos ao longo de terça-feira. A Secretaria de Saúde adiou atendimentos nas Carretas do Programa Agora tem Especialistas, enquanto colégios particulares e municipais paralisaram atividades.

Chuva forte causou prejuízos em Crato, no Ceará. Foto: Patrícia Silva/Sistema Verdes Mares (SVM)

Da mesma forma, a Universidade Regional do Cariri (URCA) cancelou a XI Semana de Extensão e determinou aulas remotas no Campus Pimenta e na Unidade Madre Feitosa. A distribuidora Enel ampliou em 140% as equipes de campo para consertar linhas de transmissão afetadas.