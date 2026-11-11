Um espetáculo meteorológico incomum: duas trombas-d'água simultâneas em frente a Capri, na Itália

Duas colunas de ar em rotação surgiram diante dos emblemáticos Faraglioni de Capri. O fenômeno ocorreu em meio a condições de instabilidade atmosférica no sul da Itália.

Duas espetaculares trombas-d'água simultâneas foram registradas no último sábado, 7 de novembro, diante da costa da ilha italiana de Capri. Os dois vórtices formaram-se em frente aos Faraglioni, imponentes formações rochosas que emergem do mar na costa sudeste da ilha.

O vídeo mostra, em detalhes, as duas colunas em rotação que conectavam a base da nuvem à superfície do mar. Uma delas formou-se muito perto dos Faraglioni, enquanto a outra surgiu a pouca distância, criando uma cena impressionante nas águas do Mediterrâneo.

O registro —atribuído a Pietro Paolo Federico, gerente-geral do Hotel Punta Tragara, segundo a mídia local— viralizou rapidamente nas redes sociais. O Hotel Punta Tragara tem uma vista privilegiada para os Faraglioni, de onde foram gravados este e outros vídeos de trombas d'água que ocorreram na região.

A mídia italiana não relata danos a pessoas ou à infraestrutura local.

As trombas d'água são colunas de ar em rotação que conectam as nuvens — assim como os tornados — a uma superfície líquida e não possuem uma duração muito longa. Sua coluna torna-se visível devido à condensação de vapor de água e às gotas e gotículas que se elevam da superfície marinha.

Um espetáculo natural incomum: os Faraglioni de Capri e duas trombas-d'água simultâneas.

A ilha de Capri fica na região da Campânia, no sul da Itália, e é banhada pelo mar Tirreno. A região esteve sob "alerta amarelo para tempestades fortes e risco de deslizamentos de terra" desde o dia anterior até a manhã de sábado, 7 de novembro. Segundo informações do portal Capri Press, as trombas d'água foram observadas por volta das 11h20 da manhã de sábado.

Um estudo climatológico sobre trombas d'água e tornados na Itália, publicado em 2018, indica que a ocorrência de múltiplas trombas é mais frequente nos meses de outono boreal (primavera austral), tendo sido observados, inclusive, até 13 vórtices simultâneos.

A entrada de ar frio, aliada às temperaturas mais elevadas do Mediterrâneo nesta época do ano, cria condições propícias para a instabilidade e a formação de trombas d'água na região da Campânia.

O que são os Faraglioni?

Os Faraglioni são uma das paisagens naturais mais emblemáticas da ilha de Capri. Trata-se de grandes pilares rochosos que emergem do Mar Tirreno, formados principalmente por rochas calcárias e dolomíticas de origem mesozoica.

Segundo a cartografia geológica do Serviço Geológico da Itália, elaborada pelo ISPRA e pela Região da Campânia, essas estruturas estão relacionadas à evolução tectônica da ilha e a processos de erosão e desgaste que moldaram suas falésias ao longo do tempo.

Vista das 3 formações rochosas ao sul da ilha de Capri, Itália.

Estas formações rochosas elevam-se sobre o mar Tirreno, com alturas que variam entre 80 e 110 m. Distinguem-se três estruturas: