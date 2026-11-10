El Niño pode dificultar a formação de corredores de umidade até dezembro

Uma mudança de padrão relacionada ao El Niño deve desfavorecer as chuvas ao longo da transição para estação chuvosa do Brasil Central e Sudeste.

Corredor de umidade entre 9 e 16 de novembro, representado por anomalias de chuva acima da média (áreas em verde). Créditos: Meteored.

O corredor de umidade que atua entre o Brasil Central e o Sudeste esta semana, trazendo chuvas acima da média, pode ser o único a se formar até, pelo menos, a terceira semana de dezembro.

Com o verão se aproximando, áreas do Brasil Central e Sudeste iniciam sua transição para o período chuvoso, quando são esperadas formação de corredores de umidade e da famosa zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS), os principais sistemas precipitantes da estação chuvosa nestas regiões.

Enquanto os dois primeiros meses de primavera foi de chuvas acima da média nestas áreas, devido ao deslocamento de um padrão de circulação associado com o El Niño, a tendência é que a área de convecção retorne para a região Sul, desfavorecendo a formação dos principais sistemas de precipitação da estação chuvosa no Brasil Central. Confira os detalhes.

Desfavorecimento de corredores de umidade

Os mapas abaixo mostram a previsão de anomalia semanal de chuva do modelo ECMWF entre 09 de novembro até 21 de dezembro. As regiões em verde representam chuvas acima da média, regiões em marrom chuvas abaixo da média, enquanto áreas em branco mostram valores próximos da média histórica.

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Quando olhamos para a evolução das previsões, observamos claramente o corredor de umidade na presente semana, entre 9 e 16 de novembro, com chuvas superiores a 50 mm acima da média se estendendo entre o Norte, Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste.

Previsão de anomalia semanal de chuva do modelo ECMWF entre 09 de novembro até 21 de dezembro. Créditos: Meteored.

Na próxima semana, entre 16 e 23 de novembro, chuvas acima da média estão previstas para a maior parte do Brasil, exceto pela região Norte e costa norte do Nordeste.

Porém, a partir da última semana de novembro (23 a 30) o núcleo de maior convecção está previsto se concentrar sobre a região Sul e suas vizinhanças, indicando também um deslocamento do padrão de circulação do El Niño para a sua posição climatológica.

Entre 30 de novembro e, pelo menos, 21 de dezembro, o fim do horizonte desta previsão, não há tendência de formação de ZCAS ou corredores de umidade, pelo menos por enquanto. É importante ficar claro que a previsão apresentada aqui representa uma tendência do modelo ECMWF. Essas previsões são atualizadas constantemente ao incorporarem as observações recentes e estão sujeitas à modificações até lá. É importante continuar monitorando e acompanhando a previsão do tempo.

O papel do El Niño

Os efeitos do El Niño sobre as chuvas na América do Sul ocorrem por meio das chamadas teleconexões atmosféricas. Esse termo se refere a padrões de circulação que conectam regiões distantes do planeta: as alterações na temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial modificam a convecção tropical e podem desencadear um trem de ondas atmosféricas que se propaga em direção à América do Sul.

Em outras palavras, o aquecimento relacionado ao El Niño altera a circulação atmosférica em escala global, influenciando o posicionamento de sistemas meteorológicos, como frentes frias, e o transporte de umidade sobre o continente.

Previsão de anomalia de temperatura da superfície do mar para o trimestre de dezembro-janeiro-fevereiro, segunod o ECMWF. Créditos: ECMWF.



Entre setembro e outubro, o padrão de circulação associado ao El Niño apresentou um deslocamento em relação à sua posição climatológica, favorecendo a ocorrência de chuvas entre a metade norte da região Sul, Centro-Oeste e Sudeste, enquanto o Rio Grande do Sul, em geral, registrou precipitações abaixo da média.

Com a tendência de retorno desse padrão à sua posição climatológica, a distribuição das chuvas também deve mudar, reduzindo as condições favoráveis à formação de corredores de umidade sobre o Brasil Central e o Sudeste nas próximas semanas e aumentando a chuva sobre os estados do Sul, incluindo o Rio Grande do Sul.