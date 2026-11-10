Chuvas aumentam e atingem os 4 estados do Sudeste; veja a previsão

A semana começou com tempo mais firme na Região Sudeste, porém, áreas de instabilidade voltam a se formar sobre os 4 estados a partir desta quinta-feira (12), levando pancadas de chuva e temporais isolados.

Esta semana começou com tempo mais firme na Região Sudeste do Brasil; alguma chuva de forma mais isolada até pode ser registrada, mas a mudança mais significativa ocorre a partir desta quinta-feira (12).

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Áreas de instabilidade ganham força nos próximos dias e aumentam as chuvas sobre os quatro estados da região, levando a pancadas pontualmente fortes e riscos de temporais. Veja mais detalhes abaixo.

Pancadas de chuva ganham força no Sudeste nos próximos dias

As chuvas voltam a ganhar força no Sudeste entre esta quinta-feira (12) e o sábado (14) com novas áreas de instabilidade se formando sobre a região.

Na quinta-feira (12) chuvas moderadas já começam pela manhã em áreas do leste e do Vale do Ribeira em São Paulo. Ao decorrer da tarde elas ganham força e se espalham por mais áreas, sendo esperadas então pancadas de chuva moderadas a fortes com riscos de temporais e rajadas de vento em todo o território paulista, no centro-sul de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para quinta-feira (12) às 16h à esquerda e para sexta-feira (13) às 16h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

À noite ainda podem ocorrer pancadas fortes com trovoadas no Triângulo Mineiro e em áreas do interior de Minas.

Na sexta-feira (13) as chuvas e o potencial para temporais diminui em São Paulo, porém, não se descartam chuvas moderadas e trovoadas isoladas no leste e na região de Campinas durante a tarde.

Previsão de densidade de raios para quinta-feira (12) às 14h à esquerda e sexta-feira (13) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Enquanto isso, haverá condições para pancadas de chuva forte e temporais em todo o estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais entre a tarde e o início da noite. Não se descartam ainda vendavais e chuva expressiva em um curto período de tempo.

No sábado (14) a previsão indica que as chuvas começam a reduzir em boa parte da região Sudeste. Porém, entre a manhã e à tarde ainda são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para sábado (14) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Em Minas Gerais, chuvas moderadas com trovoadas isoladas podem se formar no norte, no Vale do Mucuri/Jequitinhonha e no Vale do Rio Doce entre a tarde e a noite, porém, é baixo o potencial para temporais.

Em São Paulo, podem ocorrer chuvas fracas e rápidas na faixa litorânea durante a tarde, devido à circulação, mas sem riscos de transtornos.

A tendência da previsão para o domingo (15) é de que o tempo fique estável em grande parte da Região Sudeste, com o sol voltando a predominar. Porém, não se descarta o retorno das chuvas ao estado de São Paulo.

Mas é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui, já que as condições previstas são atualizadas diariamente e podemos ter alguma mudança no tempo.