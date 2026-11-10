Poinsétia: 3 cuidados para ter as suas folhas vermelhas antes do Natal e quando deixá-la no escuro

Quer que a sua poinsétia recupere a cor vermelha para o Natal? Veja como controlar as horas de luz e de escuridão durante a primavera e quais cuidados são necessários para que ela exiba suas brácteas coloridas.

Poinsétia ou Flor-de-natal: quando é o momento ideal para começar a protegê-la da luz? 3 passos para obter brácteas coloridas a tempo para as festas.

Mattia Sansone Meteored Itália 10/11/2026 07:07 6 min

Estamos acostumados a comprá-la em seu auge e a ver suas folhas caírem assim que terminam as festas de fim de ano. Para a poinsétia (Euphorbia pulcherrima), também conhecida no Brasil como flor-do-natal ou bico-de-papagaio, a transição da estufa para a loja e, finalmente, para nossas casas nem sempre é fácil. Após um crescimento constante, com fertilização específica e condições ambientais controladas, a planta pode sofrer um estresse que provoca a queda de suas folhas.

Muitos a consideram morta neste momento, mas, na verdade, com os cuidados adequados, é possível preservá-la e retomar seu crescimento, produzindo novas folhas verdes.

Agora, após um inverno de cuidados e dedicação, aguardamos com entusiasmo o retorno da cor às suas brácteas. Aqui, apresentamos 3 dicas para que a planta volte a ficar decorativa no Natal e para evitar que o trabalho de um ano inteiro seja perdido.

1. Prepare a sua poinsétia durante a primavera

Com a chegada do frio do inverno, é importante levar a poinsétia para um ambiente com condições de crescimento adequadas. Originária das regiões tropicais do México, esta planta adora o calor e é sensível a baixas temperaturas: em ambientes internos, o ideal é mantê-la entre 18 e 21°C, longe de correntes de ar e de janelas que são abertas com frequência.

Também chamada de planta Flor do Natal, a Poinsétia se tornou um símbolo natalino graças à sua coloração vibrante.

Durante a primavera, é importante proteger a poinsétia da exposição direta ao sol intenso e de mudanças bruscas de temperatura. O ideal é mantê-la em um ambiente iluminado, com temperaturas entre 18 e 21°C, evitando correntes de ar e fontes de calor excessivo.

Essas condições permitem que a planta permaneça saudável e se prepare para a fase seguinte, que resultará na coloração das brácteas.

2. Quando começar o tratamento de escuridão para ter folhas vermelhas no Natal

A poinsétia é uma planta de dia curto, cuja floração e a coloração das brácteas dependem de noites prolongadas. No Brasil, como os dias ficam mais longos durante a primavera, é necessário controlar artificialmente as horas de escuridão para obter folhas vermelhas no Natal.

Esta é uma planta muito utilizada para fins decorativos, especialmente na época do Natal.

Se o tratamento começar durante o mês de novembro, a planta ainda pode desenvolver suas brácteas coloridas, mas é possível que não atinja seu esplendor máximo no Natal. Isso ocorre porque ela necessita de aproximadamente 8 a 10 semanas de escuridão controlada para completar o processo.

Durante o dia, a planta deve ser colocada em um local iluminado, enquanto, à noite, deve ser protegida de qualquer fonte de luz artificial, que poderia interferir no processo.

Se o processo começar mais tarde, o objetivo continua sendo alcançável: a cor das brácteas pode surgir nas semanas seguintes ao Natal, prolongando, assim, o clima festivo.

Para obter a escuridão necessária, você pode usar um cômodo com cortinas ou persianas opacas, ou cobrir a planta com uma caixa de papelão opaca, grande o suficiente para não danificar as folhas e os galhos. A caixa deve ser removida todas as manhãs para que a poinsétia receba a luz necessária.

A planta deve receber, diariamente, cerca de 14 horas ininterruptas de escuridão e 10 horas de luz natural. Até mesmo a iluminação artificial durante a noite pode interromper o processo; por isso, é fundamental manter horários constantes.

3. Rega, temperatura e fertilização: os cuidados que favorecem a sua coloração

Durante a primavera, quando as temperaturas aumentam, é importante verificar periodicamente a umidade do substrato. A poinsétia necessita de rega moderada e boa drenagem, evitando o encharcamento, que pode favorecer o apodrecimento das raízes.

Rega e fertilização: estes são dois fatores importantes para o trato da planta.

Quanto à adubação, é importante favorecer o crescimento da planta durante a primavera e o verão, período em que a atividade vegetativa é retomada. Um fertilizante completo para plantas com flores, aplicado conforme as instruções do rótulo, ajuda a manter a poinsétia vigorosa e pronta para a próxima fase de floração.

A poinsétia pode adquirir suas cores naturalmente durante os meses mais frios, quando as noites são mais longas. No entanto, para garantir suas características folhas vermelhas no Natal, é necessário controlar as horas de luz e escuridão durante a primavera, além de manter uma rega adequada e temperaturas estáveis.