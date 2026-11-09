Geleiras dos Pireneus derretem a ritmo alarmante: Aneto está se fragmentando e outra está prestes a sumir

Nem mesmo uma primavera com nevadas recorde conseguiu frear o degelo. Os cientistas descobriram mudanças preocupantes que ameaçam a sobrevivência dos últimos glaciares pirenaicos.

A geleira do Aneto já se encontra dividida em quatro corpos de gelo distintos.

As geleiras dos Pireneus atravessam um de seus momentos mais críticos. As últimas medições realizadas por cientistas espanhóis confirmam que o degelo continua avançando a uma velocidade preocupante, a ponto de alguns desses gigantes de gelo estarem perdendo sua estrutura original.

A última campanha de monitoramento do grupo CryoPyr, vinculado ao Instituto Pirenaico de Ecologia (IPE-CSIC), revelou que a geleira do Aneto já se encontra dividida em quatro corpos de gelo distintos, enquanto a de Llardana, situada no maciço de Posets, pode estar vivendo seu último ano como geleira ativa.

Geleira Aneto perde até 4,8 metros de espessura

Uma das mudanças mais importantes ocorreu na geleira de Aneto, a maior dos Pireneus, onde os pesquisadores confirmaram uma nova fragmentação sob o Pico del Medio. Essa divisão soma-se àquela detectada em 2025 sob o Pico de Coronas, fazendo com que a geleira ficasse separada em quatro setores cada vez menores e isolados.

Os pesquisadores confirmaram uma nova fragmentação sob o Pico do Meio.

As medições realizadas por meio de drones mostram que o Aneto perdeu uma média de 2,4 metros de espessura durante o último ano, embora, em determinados pontos, a redução tenha chegado a 4,8 metros.

No entanto, os números mais preocupantes foram registrados em outros setores da cordilheira. A geleira de Ossoue, situada no maciço de Vignemale, registrou uma perda média de 3,1 metros, com reduções pontuais de até 4,9 metros. Por sua vez, o Monte Perdido perdeu uma média de 2,3 metros, embora, em certas áreas, o gelo tenha diminuído até seis metros — a maior perda localizada de toda a campanha.

️ ¿Sabías que en solo 8 años podrían desaparecer los glaciares del Pirineo? Los datos son alarmantes: solo queda un 6% del hielo que había en 1850. @jacobpetrus1tve te lo explica en #AquílaTierra https://t.co/e7c1znCcMh — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) November 5, 2026

A geleira de Maladeta também não escapa a essa tendência. Segundo as medições da Confederação Hidrográfica do Ebro, ela registrou uma redução média de 2,3 metros de espessura.

Uma geleira nos Pireneus pode estar com os dias contados

A situação da geleira de Llardana, no maciço de Posets, é especialmente delicada. Apesar de estar localizada em uma área favorável ao acúmulo de neve, ela perdeu uma média de 1,5 metro de espessura no último ano, com reduções pontuais de até 3,4 metros. Sua degradação está tão avançada que grande parte de sua superfície encontra-se coberta por fragmentos rochosos, restando poucas áreas onde a neve possa se transformar em novo gelo.

Em entrevista à SER Pirineos, Jesús Revuelto, pesquisador do grupo CryoPyr, afirmou que este é, provavelmente, o último ano em que Llardana ainda pode ser considerada uma geleira ativa.

A situação também é preocupante em Monte Perdido, onde surgiram novos afloramentos rochosos e um de seus setores inferiores apresenta sinais de transição para um campo de gelo residual. Paralelamente, a geleira de Ossoue já não apresenta movimentos aparentes há várias temporadas — um indício de sua perda progressiva de dinâmica.

Nem mesmo as nevascas recorde conseguem frear o degelo

Um dos aspectos mais curiosos desta pesquisa é que as extraordinárias acumulações de neve da primavera passada não foram suficientes para compensar as perdas de gelo. Os cientistas alertam que as geleiras dos Pireneus são especialmente vulneráveis a verões cada vez mais quentes e prolongados, capazes de provocar um derretimento superior à acumulação de neve dos meses anteriores.

A esse fenômeno soma-se outro problema: o escurecimento das superfícies glaciais devido ao acúmulo de poeira, pedras e outros materiais. Esses depósitos podem favorecer a absorção de radiação solar e acelerar o desaparecimento do gelo.

As extraordinárias acumulações de neve da primavera passada não foram suficientes para compensar as perdas de gelo.

Além disso, os pesquisadores observaram desprendimentos de rochas nos circos glaciais, um processo relacionado a variações térmicas e à degradação do permafrost. Após 16 campanhas consecutivas de monitoramento, os resultados confirmam uma tendência que se repete ano após ano: as geleiras dos Pireneus continuam perdendo espessura, extensão e capacidade de recuperação.

A fragmentação da geleira Aneto e o possível fim de Llardana como geleira ativa evidenciam que a transformação da paisagem glacial pirenaica já está em curso e avança, mesmo após invernos excepcionalmente favoráveis.