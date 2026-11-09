Massa de ar frio traz temperaturas até 8°C abaixo da média no Sul, Sudeste e Nordeste

Uma intensa massa de ar frio mantém as temperaturas até 8°C abaixo da média em diversas regiões do Brasil, causando temperaturas próximas de 0°C e geadas tardias em alguns Estados. No entanto, a previsão indica uma elevação gradual das temperaturas ao longo da semana.

Nos últimos dias, registramos a formação de um ciclone e a passagem de uma frente fria que, associada à regiões de baixa pressão (cavados), jato de baixos níveis e um fluxo de umidade, causou tempestades severas em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Após a passagem da frente, uma intensa massa de ar frio avançou pelo país e está fazendo as temperaturas caírem de maneira considerável, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, mas também afetando parte do Centro-Oeste e do Nordeste do Brasil As mínimas / máximas podem ficar até 8°C abaixo da média.

Enquanto municípios como São Joaquim (SC) e arredores registram temperaturas mínimas de 4°C, municípios como Bom Jardim da Serra (SC) chegaram a registrar mínimas de 0,9°C. Houve ocorrência de geadas fora de época em municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, como havia sido previsto na semana passada.

Previsão de temperaturas mínimas na terça-feira mostram que boa parte da região Sul ainda pode registrar valores de 4°C e consequentes geadas, e o frio persiste no Sudeste.

Nesta terça-feira (10), o frio atinge seu ápice sobre a região Sudeste, sendo que existe uma pequena probabilidade de que temperaturas próximas dos 4°C se formam na região da Serra da Mantiqueira, extremo leste de São Paulo, na região serrana do Rio de Janeiro e em Caparaó (entre MG e ES). Isso pode ocasionar a formação de geadas fracas também nessas regiões, embora a probabilidade seja mais baixa.

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Enquanto isso, o frio também foi sentido em grande parte do Centro-Oeste, nestes últimos dias, com destaque para o estado do Mato Grosso do Sul - onde diversos municípios registraram temperaturas mínimas mais baixas que o normal, chegando a até 13°C.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa nesta terça-feira de noite mostra a massa de ar frio avançando até parte da Bahia e de Tocantins, fazendo as temperaturas caírem.

Enquanto continua atuando sobre grande parte do Sudeste com intensidade, essa massa de ar frio ainda atingirá estados como a Bahia e o Tocantins, fazendo as temperaturas ficarem ligeiramente mais amenas entre essa segunda-feira (9) e a terça-feira (10). Não há risco de frio extremo nestes Estados.

Frio persiste por vários dias ao longo da semana

As previsões indicam que essa sensação de frio persiste ao longo de grande parte da semana. Como um todo, teremos temperaturas significativamente abaixo da média sobre o Paraná e todo o Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo), como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 9 e 16 de Novembro mostram que essa semana será significativamente fria, com destaque para o Paraná e para toda a Região Sudeste.

No entanto, o frio já atinge seu pico entre essa segunda-feira (9) na região Sul e a terça-feira (10) na região Sudeste, e após esses dias, não irá mais se intensificar. Em outras palavras, a tendência é que as temperaturas voltem a subir de maneira gradual até o final da semana.

Até o sábado (14), a tendência é de que as temperaturas voltem a atingir níveis que estão dentro ou acima da média na maior parte do Brasil, fazendo com que o próximo fim de semana já seja novamente marcado por temperaturas mais quentes nestas regiões.

Previsão de anomalias dem 850 hPa no Sábado durante o fim da tarde mostra que grande parte do centro-sul do Brasil voltará a registrar atuação de massas de ar quente e calor.

Em outras palavras, embora a semana tenha se iniciado com um frio significativo em grande parte do país, previsões indicam que ela terminará com temperaturas mais quentes que o normal, trazendo de volta o calor mais típico da transição para o Verão do qual estamos nos aproximando.