Chuvas intensas devem atingir SP nesta semana; saiba quando há alerta

O tempo volta a ficar mais firme em praticamente todo o estado de São Paulo nos próximos dias. Porém, mais para o final desta semana pancadas de chuva forte retornam ao território paulista. Veja aqui quando.

A semana será de pouca chuva (ou nada) na maioria das localidades paulistas. Porém, mais para o final da semana a chuva retorna com força ao estado.

As condições do tempo ficam mais estáveis nos próximos dias no estado de São Paulo, com predomínio de sol e sem previsão de chuva significativa na maioria das áreas, com exceção da faixa litorânea onde episódios de chuvas fracas ocasionais podem ocorrer devido à circulação marítima.

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Contudo, as pancadas de chuva intensa devem retornar ao estado mais lá para o final desta semana, levando riscos de temporais isolados para qualquer área do estado. Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Temporais retornam a SP na segunda metade da semana

As chuvas reduzem nesta semana no Sudeste do Brasil, especialmente em São Paulo. No estado paulista, os próximos dias terão tempo firme na maioria das localidades, e chuvas fracas com baixos volumes na faixa litorânea devido à circulação.

Porém, a situação muda na segunda metade desta semana. Lá pela quinta-feira (12) áreas de instabilidade retornam ao território paulista já desde a manhã.

Previsão de chuvas (mm) e nebulosidade para quinta-feira (12) às 11h à esquerda e às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da manhã então, já podem se formar pancadas de chuva com temporais pontualmente fortes em toda a faixa leste do estado, incluindo a região do Vale do Ribeira, Baixada Santista e Grande São Paulo.

Ao longo da tarde, as chuvas ganham força e se espalham por todas as áreas do estado, levando riscos de chuva pontualmente intensa e temporais com muitos raios, principalmente com maior potencial em pontos do leste, do norte, interior e oeste do estado. À noite, as áreas de instabilidade perdem força na região.

Previsão de densidade de raios para quinta-feira (12) às 13h à esquerda e às 16h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

A capital paulista tem previsão de sol entre algumas nuvens e pancadas de chuvas rápidas com trovoadas durante o dia e à noite. Volume em torno dos 10 mm/dia.

Na sexta-feira (13) o potencial para temporais diminui, porém, não se descartam chuvas fracas a moderadas no leste do estado durante o dia. A capital paulista pode registrar alguma pancada passageira e com trovoadas isoladas no período da tarde.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para sexta-feira (13) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF. Há maior chance de chuva em áreas do leste de SP, porém, são chuvas mais fracas a moderadas, nada significativo.

No fim de semana, a tendência da previsão é de que o tempo volte a ficar mais firme e com céu limpo em praticamente todo o estado, sem chuvas significativas, e calor de 30°C a 34°C na metade centro-oeste do território.

No leste do estado, contudo, não se descarta alguma chuva fraca passageira ou chuvisco, incluindo a capital paulista.

Mas é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui, já que as condições previstas são atualizadas diariamente e podemos ter alguma mudança no tempo.