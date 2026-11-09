Chuvas intensas devem atingir SP nesta semana; saiba quando há alerta
O tempo volta a ficar mais firme em praticamente todo o estado de São Paulo nos próximos dias. Porém, mais para o final desta semana pancadas de chuva forte retornam ao território paulista. Veja aqui quando.
As condições do tempo ficam mais estáveis nos próximos dias no estado de São Paulo, com predomínio de sol e sem previsão de chuva significativa na maioria das áreas, com exceção da faixa litorânea onde episódios de chuvas fracas ocasionais podem ocorrer devido à circulação marítima.
Contudo, as pancadas de chuva intensa devem retornar ao estado mais lá para o final desta semana, levando riscos de temporais isolados para qualquer área do estado. Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.
Temporais retornam a SP na segunda metade da semana
As chuvas reduzem nesta semana no Sudeste do Brasil, especialmente em São Paulo. No estado paulista, os próximos dias terão tempo firme na maioria das localidades, e chuvas fracas com baixos volumes na faixa litorânea devido à circulação.
Porém, a situação muda na segunda metade desta semana. Lá pela quinta-feira (12) áreas de instabilidade retornam ao território paulista já desde a manhã.
Ao longo da manhã então, já podem se formar pancadas de chuva com temporais pontualmente fortes em toda a faixa leste do estado, incluindo a região do Vale do Ribeira, Baixada Santista e Grande São Paulo.
Ao longo da tarde, as chuvas ganham força e se espalham por todas as áreas do estado, levando riscos de chuva pontualmente intensa e temporais com muitos raios, principalmente com maior potencial em pontos do leste, do norte, interior e oeste do estado. À noite, as áreas de instabilidade perdem força na região.
A capital paulista tem previsão de sol entre algumas nuvens e pancadas de chuvas rápidas com trovoadas durante o dia e à noite. Volume em torno dos 10 mm/dia.
Na sexta-feira (13) o potencial para temporais diminui, porém, não se descartam chuvas fracas a moderadas no leste do estado durante o dia. A capital paulista pode registrar alguma pancada passageira e com trovoadas isoladas no período da tarde.
No fim de semana, a tendência da previsão é de que o tempo volte a ficar mais firme e com céu limpo em praticamente todo o estado, sem chuvas significativas, e calor de 30°C a 34°C na metade centro-oeste do território.
No leste do estado, contudo, não se descarta alguma chuva fraca passageira ou chuvisco, incluindo a capital paulista.
Mas é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui, já que as condições previstas são atualizadas diariamente e podemos ter alguma mudança no tempo.