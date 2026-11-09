Fim de uma era: telescópio Swift da NASA é destruído na reentrada; entenda a operação de resgate

O telescópio espacial Swift, da NASA, foi destruído ao reentrar na atmosfera terrestre após mais de 20 anos de observações de explosões de raios gama. Uma missão robótica planejada para elevar sua órbita não conseguiu evitar a perda do observatório.

O telescópio Swift, da NASA, estudou explosões cósmicas durante mais de 20 anos antes de reentrar na atmosfera terrestre. Crédito: NASA

O telescópio espacial Neil Gehrels Swift, da NASA, foi destruído durante sua reentrada na atmosfera terrestre após mais de duas décadas de observações. Lançado em 2004, o observatório foi desenvolvido para detectar explosões de raios gama, eventos energéticos associados ao colapso de estrelas e à fusão de objetos compactos.

A perda do telescópio ocorreu após a redução gradual de sua altitude orbital, provocada pelo arrasto atmosférico. Isso acontece porque a interação com partículas da atmosfera reduz a energia orbital dos satélites, fazendo com que suas órbitas diminuam aos poucos.

Para evitar esse processo, uma missão robótica havia sido planejada para alcançar o Swift e elevar sua órbita, prolongando sua vida operacional. Entretanto, a tentativa de resgate não conseguiu impedir a reentrada do observatório.

Adeus ao telescópio Swift!

O telescópio Swift realizou suas últimas observações astronômicas em 20 de outubro de 2026, quando orbitava a Terra a aproximadamente 275 quilômetros de altitude. Três dias depois, em 23 de outubro, a agência espacial encerrou oficialmente a missão devido à redução progressiva de sua órbita.

O arrasto provocado pelas partículas da atmosfera tornou-se intenso o suficiente para comprometer a estabilidade dos instrumentos científicos.

Em 4 de novembro, o Swift reentrou na atmosfera terrestre sobre a região de Sumatra do Norte, na Indonésia, onde grande parte de sua estrutura foi destruída pelo aquecimento durante a reentrada. A reentrada marcou o encerramento definitivo de mais de duas décadas de operação do telescópio.

Resgate que fracassou

Antes desse processo, pesquisadores e engenheiros tentaram resgatar o telescópio com a espaçonave robótica comercial LINK. A ideia era alcançar o telescópio e elevar sua altitude orbital antes de chegar a um ponto irreversível. A operação, realizada em 2026, buscava prolongar a vida útil do satélite.

A espaçonave robótica LINK tentou resgatar o Swift, mas falhas técnicas impediram a operação de elevação orbital. Crédito: NASA

A LINK foi lançada em 3 de julho de 2026, mas apresentou falhas no sistema de controle de atitude, incluindo a perda de duas de suas três rodas. Embora tenha se aproximado a cerca de 12 quilômetros do telescópio, a LINK não conseguiu realizar o resgate e reentrou na atmosfera terrestre em 25 de setembro, mais de um mês antes do telescópio.

A dificuldade em resgatar

Resgatar satélites e telescópios em órbitas é uma operação complexa porque esses equipamentos se deslocam a velocidades próximas de 28 mil quilômetros por hora. Uma espaçonave de resgate precisa ajustar sua trajetória para alcançar o alvo, sincronizar sua velocidade orbital e realizar uma aproximação controlada.

Outro desafio é o arrasto atmosférico, que se intensifica à medida que o satélite perde altitude e encontra regiões mais densas da atmosfera. Esse processo acelera a redução da órbita e diminui o tempo disponível para executar manobras de resgate, especialmente durante períodos de maior atividade solar.

Telescópio Swift

O telescópio Swift foi lançado em 20 de novembro de 2004 com o objetivo de detectar e estudar explosões de raios gama. Equipado com três instrumentos científicos, o telescópio realizava medições em raios gama, raios X, ultravioleta e luz visível. Embora planejado inicialmente para operar por 2 anos, o Swift permaneceu ativo por mais de 2 décadas.

O Swift reentrou na atmosfera em 4 de novembro de 2026, sobre a Indonésia, onde grande parte de sua estrutura foi destruída. Crédito: NASA

Ao longo de sua missão, o Swift contribuiu para investigar a morte de estrelas massivas, a formação de buracos negros e a fusão de estrelas de nêutrons. Entre suas observações mais importantes está a detecção do GRB 090423, uma explosão de raios gama cuja luz a 13 bilhões de anos-luz.