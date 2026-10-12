Um milhão de dólares para resolver uma grande questão da meteorologia: quando uma supercélula forma um tornado

Uma equipe de cientistas dos Estados Unidos estudará como a turbulência nas camadas inferiores da atmosfera influencia a formação de tornados. O objetivo é identificar quais tempestades têm maior potencial de gerá-los e melhorar os alertas.

O objetivo final é traduzir esse conhecimento em melhores previsões de curto prazo e alertas meteorológicos mais eficazes.

Antecipar uma tempestade severa nem sempre é suficiente para prever se ela acabará gerando um tornado. Embora os meteorologistas disponham de ferramentas cada vez mais avançadas, determinar quais dessas tempestades produzirão um dos fenômenos mais destrutivos da natureza continua sendo um desafio.

Para avançar nessa direção, pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, estudarão como a turbulência atmosférica pode influenciar o desenvolvimento de tornados.

O projeto conta com um financiamento de quase 1,1 milhão de dólares concedido pela Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos (NSF, na sigla em inglês) e terá duração de três anos.

A pesquisa busca compreender melhor os mecanismos que desencadeiam esses fenômenos e, a longo prazo, contribuir para a emissão de alertas mais precisos e oportunos, que permitam à população dispor de mais tempo para buscar abrigo.

A turbulência, uma peça-chave na formação de tornados

O projeto é liderado por Paul Markowski, professor distinto e diretor do Departamento de Meteorologia e Ciências Atmosféricas da universidade. Seu trabalho baseia-se em uma pesquisa publicada em 2024, na qual realizou simulações numéricas de supercélulas: tempestades intensas caracterizadas por correntes ascendentes em rotação.

Ao contrário de outros modelos que simplificam as condições atmosféricas, essas simulações incorporaram ambientes turbulentos mais realistas. Os resultados sugeriram que os tornados poderiam se formar por meio de mecanismos diferentes daqueles identificados em simulações anteriores, que utilizavam atmosferas menos complexas.

Mais recentemente, pesquisadores de Oklahoma observaram estruturas turbulentas semelhantes durante estudos de campo de supercélulas, o que forneceu evidências observacionais compatíveis com os resultados de Markowski.

No entanto, ainda resta uma pergunta fundamental a ser respondida: essas estruturas turbulentas realmente favorecem a formação de tornados na atmosfera? Os cientistas consideram que elas poderiam desempenhar um papel importante, embora ainda precisem determinar em que circunstâncias isso ocorre e qual é a sua influência real.

Que condições poderiam favorecer o seu desenvolvimento?

Para responder a essa pergunta, a equipe combinará simulações numéricas, técnicas de aprendizado de máquina e medições obtidas durante campanhas de observação anteriores. Os pesquisadores analisarão diferentes ambientes meteorológicos para verificar se a turbulência constitui um fator relevante em todos eles ou apenas sob determinadas condições.

Um dos aspectos que estudarão é a relação entre certas estruturas turbulentas, o vento e a diminuição do aquecimento da atmosfera a partir da superfície terrestre.

Segundo Kevin Bowley, professor de meteorologia e integrante do projeto, essas estruturas podem surgir quando o aquecimento solar da superfície diminui, uma situação comum durante as primeiras horas da noite. Também podem ocorrer em condições de vento.

Se ficar confirmado que essas características ajudam a distinguir as supercélulas com maior potencial de gerar tornados, elas poderão se tornar indicadores adicionais para os meteorologistas. De qualquer forma, as tempestades podem se desenvolver sob diferentes combinações de instabilidade atmosférica e variações do vento com a altitude; portanto, será necessário verificar se o mecanismo funciona em cenários diversos.

Supercomputadores e balões para estudar o interior das tempestades

Uma parte central da pesquisa será realizada por meio de simulações de alta resolução no Roar, o supercomputador da Universidade Estadual da Pensilvânia. Essas ferramentas permitem representar a evolução de uma tempestade com um nível de detalhe difícil de alcançar por meio de observações diretas.

Em um fenômeno real, os instrumentos não conseguem registrar todas as variáveis em cada ponto da atmosfera, e as medições contêm erros. Por outro lado, os modelos computacionais permitem analisar grandes volumes de informações e modificar as condições iniciais para estudar como o sistema responde.

A pesquisa busca compreender melhor os mecanismos que desencadeiam os tornados.

A equipe também analisará medições de temperatura e pressão coletadas entre 2017 e 2022 durante projetos de campo financiados pela NSF. Para obter esses dados, Markowski e a professora Yvette Richardson utilizaram pequenos balões equipados com sensores capazes de registrar as condições no interior das supercélulas.

A combinação dessas observações com as novas simulações ajudará a reconstruir a distribuição do vento, da temperatura e da umidade em diferentes altitudes.

O objetivo final é transformar esse conhecimento em melhores previsões de curto prazo e alertas meteorológicos mais eficazes. Embora ainda seja preciso comprovar o alcance dos resultados, entender por que algumas tempestades produzem tornados e outras poderia representar um avanço importante para antecipar esses fenômenos e reduzir suas consequências.