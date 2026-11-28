Sua poinsétia estava linda quando você a comprou, mas agora está perdendo folhas? O motivo é mais óbvio do que você imagina, e ainda dá tempo de consertar isso antes do Natal.

As poinsétias podem perder suas folhas quando sofrem estresse devido a mudanças ambientais ou rega inadequada.

Você comprou uma poinsétia (Euphorbia pulcherrima), também conhecida no Brasil como bico-de-papagaio ou flor-do-natal, cheia de folhas verdes e vermelhas, colocou-a em um lugar especial da sua casa e ela parecia estar perfeita, exibindo toda a magia do Natal. Mas, poucos dias depois, algumas folhas começam a ficar amarelas e a cair no chão; outras murcham e outras, ainda, simplesmente se soltam.

A queda prematura de folhas costuma ser uma resposta ao estresse ambiental ou a um manejo inadequado, embora nem sempre signifique que a planta esteja morrendo.

Mas fique tranquilo: não é que você não leve jeito com plantas. Na verdade, esse problema é mais comum nesta época, especialmente quando as plantas saem do viveiro e vão para dentro de casa. Identificar os primeiros sinais pode fazer toda a diferença para mantê-las bem durante as festas de fim de ano.

Os erros que causam a queda das suas folhas

Um dos principais responsáveis é o excesso de rega. Embora esta planta precise de umidade, suas raízes também necessitam de oxigênio para respirar corretamente. Quando o substrato permanece encharcado, as raízes podem se deteriorar e as folhas começam a ficar amarelas, murchar e cair.

A falta de água também causa problemas, mas os sinais podem ser diferentes. Quando o substrato seca demais, as folhas perdem a firmeza, dobram-se e, com o tempo, acabam se soltando. Para evitar ambos os extremos, enfie um dedo cerca de dois centímetros de profundidade na terra e verifique a umidade do solo.

Nas estufas, as poinsétias crescem sob condições controladas de temperatura, umidade e luz.

Se a superfície começar a secar, verifique se a planta precisa de rega; se ainda estiver úmida, aguarde. Você também pode levantar o vaso: quando ele estiver mais leve, é provável que tenha perdido a maior parte da água.

Outro fator importante é a temperatura. As poinsétias são originárias do México e estão adaptadas a condições relativamente quentes. Colocá-las perto de portas que se abrem constantemente, janelas frias, aquecedores ou estufas pode fazer com que percam folhas, mesmo que recebam água suficiente.

A iluminação também influencia. Embora fiquem muito bonitas em qualquer ambiente, mantê-las em locais escuros prejudica sua capacidade de realizar a fotossíntese e conservar a folhagem.

O recomendável é oferecer luz natural indireta suficiente, preferencialmente perto de uma janela bem iluminada, mas sem expôr ela ao frio noturno nem a uma radiação solar intensa que possa superaquecê-la.



Em ambientes com aquecimento, o ar excessivamente seco pode agravar a situação. As folhas perdem água mais rapidamente e, se as raízes não conseguirem repô-la, surgem bordas secas ou sinais de murcha.

Além disso, algumas plantas chegam da loja fracas e estressadas, por terem ficado expostas ao frio ou ao calor, ou devido a um transporte inadequado. Nesses casos, os sintomas podem aparecer vários dias após a compra, mesmo quando a planta já estiver dentro de casa.

Como recuperar sua poinsétia e mantê-la bonita até o Natal

Se ela já começou a perder folhas, a primeira providência é verificar a umidade do substrato e mudar a planta de lugar, caso ela esteja exposta a correntes de ar. Não é necessário regá-la todos os dias. Quando ela precisar de água, faça a rega lentamente até que a água saia pelos orifícios inferiores e, em seguida, descarte o excesso.

Evite também adubá-la na tentativa de recuperá-la rapidamente. Uma poinsétia recém-comprada e em fase de floração não necessita de fertilizantes extras, pois geralmente já conta com os nutrientes fornecidos durante o seu cultivo.

As poinsétias existem em diferentes cores, mas todas precisam de cuidados adequados para conservar sua folhagem.

Se a planta mantiver o caule firme e folhas saudáveis, ainda há chances de recuperação, embora as folhas perdidas não voltem a surgir imediatamente. Por outro lado, se apresentar caules moles, mau cheiro no substrato ou raízes escuras e em decomposição, pode haver um problema avançado de apodrecimento que exige atenção.

Para que ela chegue ao Natal em boas condições, o mais importante é acertar na rega e encontrar um local adequado. Não são necessários cuidados complexos nem produtos especiais; pequenos ajustes podem ser suficientes para evitar que ela continue perdendo folhas.