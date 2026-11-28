A NASA está em busca de propostas para solucionar desafios que poderão moldar nosso primeiro lar fora da Terra. Viver na Lua já não é um sonho de ficção científica.

Ilustração de astronautas, habitats, veículos e infraestrutura para uma base permanente no polo sul lunar. Crédito: NASA.

Como construir um lar em um local onde não há ar, a poeira pode danificar equipamentos e a obtenção de água é um desafio? A NASA anunciou uma competição que oferece até US$ 1 milhão em prêmios para estudantes.

A competição, anunciada no dia 8 de novembro no Centro Espacial Kennedy, faz parte do "Moon Base Challenge" ('Desafio da Base Lunar'). Não se pede aos participantes que projetem uma cidade inteira, mas sim que desenvolvam soluções práticas que tornem possível viver, trabalhar e realizar pesquisas nas proximidades do polo sul lunar.

Os desafios de se tornar autossuficiente

O primeiro obstáculo é a eletricidade, já que uma base precisará de energia para iluminação, comunicações e operações diárias. Na Lua, os períodos de escuridão podem ser prolongados, tornando a geração e o armazenamento de energia tão importantes quanto a construção de abrigos.

A construção em si apresenta outro desafio, pois transportar materiais da Terra é caro. Os participantes são incentivados a propor métodos para utilizar o regolito lunar na construção das estruturas necessárias.

A Lua é o primeiro passo rumo ao Planeta Vermelho.

O acesso a água potável, oxigênio e condições habitáveis também deve ser garantido, sem a necessidade de depender constantemente de novos suprimentos vindos da Terra. Os sistemas de suporte à vida precisarão reciclar recursos, regular a atmosfera interna e gerenciar resíduos enquanto os astronautas realizam suas atividades diárias.

Outras áreas abrangem veículos para o transporte de pessoas e equipamentos, redes de comunicação confiáveis e segurança. Isso envolve desafios como atravessar crateras, manter conexões de dados e evitar que a radiação ou a poeira comprometam as missões.

Como as ideias serão selecionadas

A competição está aberta a equipes de 2 a 5 estudantes — do ensino médio ou do ensino superior — vinculados a instituições norte-americanas elegíveis e acompanhados por um orientador.

A competição não está aberta a escolas mexicanas. Estudantes internacionais só podem participar se estiverem matriculados em período integral e residirem nos Estados Unidos.

O melhor de tudo é que não é necessária uma formação específica em engenharia. No entanto, serão valorizadas a criatividade, o trabalho em equipe multidisciplinar e a capacidade de resolver problemas do mundo real. Cada equipe deve escolher uma categoria e submeter uma proposta técnica que explique o funcionamento de sua solução e aponte suas limitações.

Primeira fase: missões robóticas explorarão o polo sul lunar e testarão novas tecnologias. Crédito: NASA.

As inscrições encerram-se em 25 de janeiro de 2027, e as propostas iniciais devem ser enviadas até 22 de fevereiro. Em seguida, os finalistas serão selecionados e convidados a apresentar seus projetos em formato de vídeo. O anúncio das equipes vencedoras está previsto para o dia 6 de maio.

De acordo com o site da competição, a premiação total anunciada é de até US$ 1 milhão. No entanto, o regulamento oficial estabelece uma distribuição máxima de prêmios de US$ 500 mil; portanto, o valor de US$ 1 milhão não representa um prêmio individual garantido.

Uma base para explorar o sistema solar interior

Sabemos agora que crateras permanentemente na sombra, próximas ao polo sul lunar, contêm evidências de gelo de água. O aproveitamento desse recurso poderia facilitar futuras operações, embora sua distribuição e acessibilidade ainda precisem ser mais bem compreendidas.

A NASA planeja desenvolver a base em etapas:

Primeiramente, missões robóticas e testes de tecnologia até 2029 ;

; Em seguida, o desenvolvimento de infraestrutura entre 2029 e 2032.

A partir de 2032, a NASA planeja montar instalações onde as tripulações possam permanecer por períodos cada vez mais longos.

Além de estudar a história geológica da Lua, uma instalação lunar permitiria aos pesquisadores testar sistemas de suporte à vida, robótica e a utilização de recursos longe do nosso planeta. Essa experiência será fundamental na preparação para expedições humanas a Marte, onde receber assistência da Terra será ainda mais difícil.

Por ora, não há garantia de que qualquer proposta de estudante venha a integrar a base lunar. No entanto, o desafio apresenta os problemas da exploração espacial àqueles que, no futuro, poderão resolvê-los — afinal, viver na Lua dependerá tanto de foguetes potentes quanto de pequenas ideias.