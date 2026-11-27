A Capela Dourada do Recife, construída entre 1696 e 1724, coberta de ouro e que pouca gente conhece
A Capela Dourada, localizada em Recife, foi o primeiro templo do Brasil a ser integralmente coberto de decoração barroca, com ouro cobrindo grande parte das suas estruturas.
A Capela dos Noviços da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, mais conhecida como Capela Dourada é uma capela da Ordem Franciscana localizada na cidade do Recife, em Pernambuco.
Teve sua construção iniciada no final do século 17 e finalizada em meados do século 18, mais especificamente, entre os anos de 1696 e 1724; ou seja, ela levou quase 30 anos para ficar totalmente pronta.
Ela foi o primeiro templo do Brasil a ser integralmente coberto de decoração barroca. Descubra a seguir mais informações sobre este belo ponto turístico da capital pernambucana!
Sobre a Capela Dourada
A Capela Dourada fica localizada no bairro de Santo Antônio, no centro histórico do Recife, e é um dos mais importantes exemplares da arquitetura barroca religiosa do Brasil.
Foi construída por iniciativa da Ordem Terceira de São Francisco, e suas obras e decoração foram desenvolvidas ao longo de vários anos em um período de grande prosperidade econômica na região.
Sua construção também representou a riqueza e a influência dos comerciantes que integravam a irmandade franciscana. Praticamente todo o interior é revestido por talhas de madeira de cedro esculpidas à mão e cobertas por finas lâminas de ouro, daí o seu nome.
A decoração reúne elementos do barroco e do rococó, com altares trabalhados, colunas ornamentadas, imagens sacras, pinturas religiosas e detalhes florais. O teto tem painéis pintados em caixotões, enquanto as paredes também exibem obras de arte e azulejos portugueses.
Um dos destaques é o altar-mor, com seu elaborado retábulo dourado e imagens religiosas, além dos painéis que retratam episódios da história franciscana.
O templo foi aberto ao público em 15 de setembro de 1697, quando recebeu sua primeira missa. Atualmente a capela não celebra mais missas, mas ainda pode ser visitada durante a semana.
A Capela é hoje um ponto turístico muito interessante para quem deseja conhecer a história colonial, a arte sacra e a influência da arquitetura barroca no Brasil.
Como visitar?
A capela pode ser visitada durante a semana. A entrada é paga e inclui uma visita guiada ao Museu Franciscano de Arte Sacra e ao claustro (pátio interno). E atenção, pois ela não abre nos sábados e domingos e fecha para almoço durante a semana.
Mais informações você pode encontrar no perfil oficial do capela no Instagram.
Referências da notícia
Maurício Brum. (2026). Recife: Capela Dourada guarda tesouros barrocos do século 18.
Jéssica Weber. (2026). Capela Dourada.