A Capela Dourada, localizada em Recife, foi o primeiro templo do Brasil a ser integralmente coberto de decoração barroca, com ouro cobrindo grande parte das suas estruturas.

Localizada no Centro Histórico do Recife, a Capela Dourada traça suas origens ao final do século 17. Crédito: Divulgação.

A Capela dos Noviços da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, mais conhecida como Capela Dourada é uma capela da Ordem Franciscana localizada na cidade do Recife, em Pernambuco.

Seu nome vem da grande quantidade de ouro utilizada na cobertura da exuberante talha de madeira que forra praticamente todos os espaços das paredes, altares e teto.

Teve sua construção iniciada no final do século 17 e finalizada em meados do século 18, mais especificamente, entre os anos de 1696 e 1724; ou seja, ela levou quase 30 anos para ficar totalmente pronta.

Ela foi o primeiro templo do Brasil a ser integralmente coberto de decoração barroca. Descubra a seguir mais informações sobre este belo ponto turístico da capital pernambucana!

Sobre a Capela Dourada

A Capela Dourada fica localizada no bairro de Santo Antônio, no centro histórico do Recife, e é um dos mais importantes exemplares da arquitetura barroca religiosa do Brasil.

Foi construída por iniciativa da Ordem Terceira de São Francisco, e suas obras e decoração foram desenvolvidas ao longo de vários anos em um período de grande prosperidade econômica na região.

Detalhes do altar-mor da Capela Dourada. Crédito: Divulgação.

Sua construção também representou a riqueza e a influência dos comerciantes que integravam a irmandade franciscana. Praticamente todo o interior é revestido por talhas de madeira de cedro esculpidas à mão e cobertas por finas lâminas de ouro, daí o seu nome.

A decoração reúne elementos do barroco e do rococó, com altares trabalhados, colunas ornamentadas, imagens sacras, pinturas religiosas e detalhes florais. O teto tem painéis pintados em caixotões, enquanto as paredes também exibem obras de arte e azulejos portugueses.

O Claustro (pátio ou jardim interno) da Capela Dourada. Crédito: Divulgação.

Um dos destaques é o altar-mor, com seu elaborado retábulo dourado e imagens religiosas, além dos painéis que retratam episódios da história franciscana.

O templo foi aberto ao público em 15 de setembro de 1697, quando recebeu sua primeira missa. Atualmente a capela não celebra mais missas, mas ainda pode ser visitada durante a semana.

A Capela é hoje um ponto turístico muito interessante para quem deseja conhecer a história colonial, a arte sacra e a influência da arquitetura barroca no Brasil.

Como visitar?

A capela pode ser visitada durante a semana. A entrada é paga e inclui uma visita guiada ao Museu Franciscano de Arte Sacra e ao claustro (pátio interno). E atenção, pois ela não abre nos sábados e domingos e fecha para almoço durante a semana.

Mais informações você pode encontrar no perfil oficial do capela no Instagram.