Esta é uma das maiores igrejas com cúpula da Europa: uma maravilha arquitetônica na Floresta Negra

Maior do que as cúpulas da Basílica de Santa Sofia, em Istambul, e da Catedral de São Paulo, em Londres, este imponente edifício religioso ergue-se em uma pequena cidade termal de Baden-Württemberg.

Esta não é uma igreja de vilarejo comum: a Catedral de St. Blasien ergue-se imponente sobre a cidade de mesmo nome. Foto: Adobe Stock

Igrejas com cúpulas enormes? Muitas pessoas pensam imediatamente na Hagia Sophia em Istambul. A sua cúpula mede cerca de 32 metros de diâmetro, característica pela qual este edifício bizantino é famoso há séculos.

Mas no sul da Floresta Negra existe uma igreja com uma cúpula ainda maior: a Catedral de St. Blasien, que se estende por 36 metros.

O edifício neoclássico, com a sua fachada de 63 metros de altura, ergue-se proeminentemente acima dos telhados da cidade termal com o mesmo nome. St. Blasien está localizado no distrito de Waldshut, na Alemanha, entre Waldshut e Schluchsee.

A catedral domina a cidade

Mesmo vista de fora, a catedral parece quase monumental para uma cidade pequena com menos de 4.000 habitantes. No entanto, sua verdadeira dimensão só se revela plenamente quando se entra nela: 20 colunas sustentam a imponente estrutura da cúpula.

A história da catedral começa com um desastre: em 1768, um incêndio destruiu a igreja do mosteiro medieval. O abade Martin Gerbert decidiu construir uma nova e encarregou o arquiteto francês Pierre Michel d'Ixnard de projetá-la.

A cúpula da catedral é igualmente impressionante quando vista de dentro. Foto: Bill Ernest/Adobe Stock

Treze anos depois, em novembro de 1781, realizou-se o primeiro serviço religioso na nova igreja com cúpula; sua consagração ocorreu em 1783.

36 é o número mágico

No interior, a escala do edifício reflete-se em um sistema de medidas incomum. O diâmetro de 36 metros da rotunda corresponde exatamente à sua altura até o topo da cúpula. A cúpula tem um raio de 18 metros, a mesma altura das 20 colunas independentes. Até mesmo o coro possui 36 metros de comprimento.

No entanto, a catedral não escapou de um desastre por muito tempo: em 1874, outro grande incêndio destruiu o edifício. Somente em 1913 ela pôde ser consagrada novamente.

Recorde mundial: a cúpula de Santa Maria del Fiore em Florença. Foto: Adobe Stock

Durante a ampla restauração realizada para o seu bicentenário, em 1983, o interior adquiriu sua atual aparência luminosa, destacando-se o estuque branco, o mármore e o mármore de Carrara.

Comparado a outras cúpulas europeias, seu vão de 36 metros não detém o recorde. A rotunda de Mosta, em Malta, chega a 39 metros, enquanto a cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma, mede 42 metros. O Panteão de Roma atinge impressionantes 43,2 metros.

O recorde pertence a Florença

Ainda maior é a cúpula de Santa Maria del Fiore, em Florença, com um diâmetro interno de 45,5 metros. Diz-se que é a maior cúpula de tijolos do mundo.

No entanto, alguns outros edifícios religiosos famosos são menores do que a aparência poderia sugerir: a cúpula da Catedral de São Paulo, em Londres, mede cerca de 34 metros, sendo, portanto, menor do que a de St. Blasien.

Os interessados em saber mais sobre a arquitetura da catedral podem participar de uma das visitas guiadas oferecidas regularmente. O ponto de encontro para essas visitas é o posto de informações turísticas.

A igreja está aberta a visitantes todos os dias. Não são permitidas visitas durante as celebrações religiosas.