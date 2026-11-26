Temporais e chuva de mais de 100 mm colocam RS, SC e PR em alerta; veja onde há mais risco

Tempestades vão atingir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná nos próximos dias, com previsão de chuva de até 100 mm por dia e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. As pancadas continuarão durante o fim de semana.

Previsões indicam que há risco de tempestades severas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná até o final desta semana, com previsão de chuvas de até 100 mm por dia e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. Enquanto isso, as previsões indicam volumes de chuva que continuarão acima da média em toda a Região Sul na primeira semana de dezembro - cenário associado aos efeitos do El Niño.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu avisos de perigo para parte do RS, SC e PR já nesta sexta-feira (27). Há risco de chuvas de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h que podem causar cortes no fornecimento de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas (raios).

Embora os acumulados totais previstos não atinjam volumes extremamente altos, as pancadas de chuva ainda serão capazes de causar transtornos para a população. Por isso, vamos analisar juntos o que as previsões indicam para cada um dos próximos dias.

Chuvas atingem o Sul com força na sexta-feira

Nesta sexta-feira (27), uma região de baixa pressão (cavado) começará a causar novas tempestades sobre a região Sul. As pancadas se formam especialmente durante a tarde e a noite e atingem o noroeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de probabilidade de chuva na sexta-feira durante a tarde mostra que haverá formação de tempestades em parte da região Sul (RS, SC e PR) ao longo da tarde e da noite.

Ao longo do Sábado (28), embora as chuvas percam intensidade sobre o Rio Grande do Sul e deixem o tempo predominantemente firme sobre o estado gaúcho, tempestades intensas ainda se formam sobre o extremo norte do estado e sobre Santa Catarina e Paraná durante a tarde e a noite.

Previsão de nebulosidade e chuva no sábado durante a tarde mostra que o tempo no RS passa a ficar mais firme e seco, enquanto tempestades continuam se formando no PR e em SC.

No domingo (29) as chuvas perdem a intensidade, mas ainda há risco de chuvas fracas a moderadas se formarem especialmente ao leste de Santa Catarina e do Paraná. Isso inclui os arredores das capitais Florianópolis e Curitiba, onde o tempo permanecerá nublado e chuvoso ao longo de todo o final de semana.

Previsão de probabilidade de chuva no domingo durante a tarde ilustra regiões onde há maior probabilidade de chuva. Essa área inclui os arredores de Curitiba e de Florianópolis.

As chuvas sobre o norte do Rio Grande do Sul, sobre Santa Catarina e também sobre o Paraná ainda podem continuar ao longo da segunda-feira (30) e da terça-feira (1), primeiro dia de Dezembro. Isso ocasionará, ao total, acumulados ao redor dos 100 mm totais.

Chuvas intensas continuam na semana que vem

Essa situação sinaliza uma tendência de chuvas intensas sobre a região Sul que pode se prolongar durante Dezembro. Previsões numéricas já indicam que a primeira semana de Dezembro será marcada por volumes de chuva acima da média em todos os três estados, com destaque especial para o Paraná.

Previsão de anomalias de chuva entre os dias 30/11 e 7/12 indicam que a primeira semana de Dezembro será bastante chuvosa sobre a região Sul, com acumulados totais acima da média.

Essa tendência vai de acordo com o esperado para anos de El Niño: Um dos principais efeitos do fenômeno é justamente o impulsionamento das chuvas sobre o centro-sul do Brasil. Vale lembrar que o El Niño está atingindo intensidades altíssimas e históricas, e vai influenciar o clima sobre o Brasil ao longo do verão de 2027.

Por isso, tome as devidas precauções e não deixe de acompanhar as atualizações da previsão ao longo dos próximos dias. Assim você evita ser pego de surpresa pelo mau tempo. E, caso você seja pego por uma tempestade, lembre-se de buscar abrigo e NUNCA tentar enfrentar enxurradas e nem permanecer em locais onde há possibilidade de deslizamentos de terra.