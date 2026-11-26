Os dois gigantes gasosos - Júpiter e Saturno - têm atmosferas compostas principalmente por hidrogénio que apresentam algumas singularidades. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter e o hexágono do polo norte de Saturno são duas delas.

Júpiter com uma aurora num dos seus pólos. Imagem captada com o espectrógrafo WFC·/UVIS-STIS do Telescópio Espacial Hubble. Crédito: ©NASA/ESA, J. Nichols (Universidade de Leicester), A. Simon, equipa OPAL.

Durante muitos anos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno foram considerados gigantes gasosos. No entanto, na sequência das observações da sonda Voyager 2 em 1986 e 1989, Urano e Netuno passaram a ser classificados como gigantes gelados, enquanto Júpiter e Saturno mantiveram a sua designação original devido às suas características atmosféricas.

As atmosferas de Júpiter e de Saturno são compostas principalmente por hidrogênio e hélio, os elementos mais leves e abundantes do universo. Ao contrário dos planetas rochosos, estes gigantes gasosos não possuem uma superfície sólida definida e apresentam regiões interiores extremamente densas, com materiais sujeitos a pressões enormes.

A atmosfera turbulenta de Júpiter e os seus sistemas meteorológicos duradouros

O grau de agitação a que a atmosfera de Júpiter está sujeita é uma das suas principais características, tal como têm vindo a revelar as imagens captadas pelas várias sondas que passaram perto do maior planeta do sistema solar, para além das imagens do telescópio espacial Hubble.

Detalhe da Grande Mancha Vermelha de Júpiter, fotografada pela sonda Voyager 1. Crédito: NASA / JPL-Caltech. Michael Benson.

Essa natureza turbulenta é provocada, em grande parte, pelo próprio calor interno que Júpiter irradia para o exterior; esse calor é superior à energia radiante que recebe do Sol, o que gera um borbulhar convectivo contínuo na camada de nuvens que constitui quase na totalidade o planeta.

A atmosfera de Júpiter apresenta bandas de nuvens claras e escuras, paralelas ao equador, originadas por movimentos ascendentes e descendentes de gases. As nuvens claras contêm amoníaco, enquanto os tons ocres estão relacionados com outros compostos. Destacam-se também enormes vórtices atmosféricos, entre os quais a famosa Grande Mancha Vermelha.

A Grande Mancha Vermelha de Júpiter é uma das tempestades mais impressionantes do Sistema Solar, com ventos que atingem os 400 km/h e um tamanho que tem vindo a diminuir com o passar do tempo.

A Grande Mancha Vermelha é uma gigantesca tempestade oval situada no hemisfério sul de Júpiter. Este vórtice gira no sentido anti-horário e apresenta ventos que podem atingir aproximadamente 400 km/h. Embora tenha reduzido o seu tamanho com o tempo, continua a ser um dos fenómenos atmosféricos mais impressionantes do Sistema Solar.

Esse sistema meteorológico existe pelo menos desde 1665, ano em que foi observado e documentado pela primeira vez, tanto pelo astrónomo italiano Giovanni Cassini como pelo físico inglês Robert Hooke.

O senhor dos anéis, os ventos supersónicos e o hexágono

O segundo gigante gasoso é Saturno, cuja principal singularidade é o sistema de anéis que rodeia o planeta ao longo do plano equatorial, formado por fragmentos de gelo e rochas. A composição da atmosfera de Saturno não difere muito da de Júpiter, uma vez que é constituída principalmente por hidrogénio (90%) e hélio (5%).

Imagem do hemisfério norte de Saturno captada pela sonda Cassini da NASA em 2016, na qual também se podem observar em pormenor os anéis que rodeiam este gigante gasoso. Crédito: NASA/JPL-Caltech/Instituto de Ciências Espaciais.

A nebulosidade também se distribui em faixas, mas não tão bem definidas como as de Júpiter. Na sua dinâmica atmosférica, predomina mais o regime laminar do que o turbulento, em consequência dos fortes ventos que aí sopram.

As sequências de imagens captadas do Senhor dos Anéis permitiram deduzir as velocidades do vento na sua atmosfera, a partir da observação do deslocamento dos topos das nuvens.

Este método dedutivo aponta para velocidades entre 1.500 e 2.000 km/h, superadas apenas pelos ventos que sopram em Neptuno, com velocidades que chegam a atingir os 2.400 km/h.

Imagem a cores do hexágono do polo norte de Saturno, processada a partir de uma fotografia da sonda planetária Cassini. © NASA/JPL-Caltech/SSI/Jason Major.

Tanto em Júpiter como em Saturno, a interação do vento solar com as suas magnetosferas provoca, por vezes, auroras nos seus pólos, que apresentam certas semelhanças com as terrestres, mas se há algo que chama a atenção na atmosfera de Saturno, é o padrão de nuvens em forma de hexágono situado em torno do seu polo norte.

O hexágono de Saturno foi fotografado pelas sondas Voyager 1 e 2 no início dos anos 80. Posteriormente, as imagens da Cassini permitiram estudar a sua dinâmica e formular hipóteses sobre a origem e a persistência desta estrutura.

As experiências laboratoriais sugerem que as diferenças na velocidade do vento entre as latitudes ajudam a estabilizar o hexágono. Esta estrutura completa uma rotação em pouco menos de onze horas, aproximadamente como Saturno, e mantém a sua surpreendente forma geométrica característica.