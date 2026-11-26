Ventos de 2000 km/h, auroras e tempestades: as singularidades de Júpiter e Saturno explicadas por José Miguel Viñas
Os dois gigantes gasosos - Júpiter e Saturno - têm atmosferas compostas principalmente por hidrogénio que apresentam algumas singularidades. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter e o hexágono do polo norte de Saturno são duas delas.
Durante muitos anos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno foram considerados gigantes gasosos. No entanto, na sequência das observações da sonda Voyager 2 em 1986 e 1989, Urano e Netuno passaram a ser classificados como gigantes gelados, enquanto Júpiter e Saturno mantiveram a sua designação original devido às suas características atmosféricas.
As atmosferas de Júpiter e de Saturno são compostas principalmente por hidrogênio e hélio, os elementos mais leves e abundantes do universo. Ao contrário dos planetas rochosos, estes gigantes gasosos não possuem uma superfície sólida definida e apresentam regiões interiores extremamente densas, com materiais sujeitos a pressões enormes.
A atmosfera turbulenta de Júpiter e os seus sistemas meteorológicos duradouros
O grau de agitação a que a atmosfera de Júpiter está sujeita é uma das suas principais características, tal como têm vindo a revelar as imagens captadas pelas várias sondas que passaram perto do maior planeta do sistema solar, para além das imagens do telescópio espacial Hubble.
Essa natureza turbulenta é provocada, em grande parte, pelo próprio calor interno que Júpiter irradia para o exterior; esse calor é superior à energia radiante que recebe do Sol, o que gera um borbulhar convectivo contínuo na camada de nuvens que constitui quase na totalidade o planeta.
A atmosfera de Júpiter apresenta bandas de nuvens claras e escuras, paralelas ao equador, originadas por movimentos ascendentes e descendentes de gases. As nuvens claras contêm amoníaco, enquanto os tons ocres estão relacionados com outros compostos. Destacam-se também enormes vórtices atmosféricos, entre os quais a famosa Grande Mancha Vermelha.
A Grande Mancha Vermelha é uma gigantesca tempestade oval situada no hemisfério sul de Júpiter. Este vórtice gira no sentido anti-horário e apresenta ventos que podem atingir aproximadamente 400 km/h. Embora tenha reduzido o seu tamanho com o tempo, continua a ser um dos fenómenos atmosféricos mais impressionantes do Sistema Solar.
Esse sistema meteorológico existe pelo menos desde 1665, ano em que foi observado e documentado pela primeira vez, tanto pelo astrónomo italiano Giovanni Cassini como pelo físico inglês Robert Hooke.
O senhor dos anéis, os ventos supersónicos e o hexágono
O segundo gigante gasoso é Saturno, cuja principal singularidade é o sistema de anéis que rodeia o planeta ao longo do plano equatorial, formado por fragmentos de gelo e rochas. A composição da atmosfera de Saturno não difere muito da de Júpiter, uma vez que é constituída principalmente por hidrogénio (90%) e hélio (5%).
A nebulosidade também se distribui em faixas, mas não tão bem definidas como as de Júpiter. Na sua dinâmica atmosférica, predomina mais o regime laminar do que o turbulento, em consequência dos fortes ventos que aí sopram.
Este método dedutivo aponta para velocidades entre 1.500 e 2.000 km/h, superadas apenas pelos ventos que sopram em Neptuno, com velocidades que chegam a atingir os 2.400 km/h.
Tanto em Júpiter como em Saturno, a interação do vento solar com as suas magnetosferas provoca, por vezes, auroras nos seus pólos, que apresentam certas semelhanças com as terrestres, mas se há algo que chama a atenção na atmosfera de Saturno, é o padrão de nuvens em forma de hexágono situado em torno do seu polo norte.
O hexágono de Saturno foi fotografado pelas sondas Voyager 1 e 2 no início dos anos 80. Posteriormente, as imagens da Cassini permitiram estudar a sua dinâmica e formular hipóteses sobre a origem e a persistência desta estrutura.
As experiências laboratoriais sugerem que as diferenças na velocidade do vento entre as latitudes ajudam a estabilizar o hexágono. Esta estrutura completa uma rotação em pouco menos de onze horas, aproximadamente como Saturno, e mantém a sua surpreendente forma geométrica característica.