O maior "zoom" no universo já realizado: o CERN mede a menor escala da história após uma busca de 40 anos
Cientistas do CERN obtiveram novas evidências de um processo subatômico extremamente raro, investigado há cerca de 40 anos, que permite testar os limites do Modelo Padrão da física de partículas. O resultado foi alcançado no Grande Colisor de Hádrons (LHC), e envolve o decaimento de mésons em pares de múons.
Físicos do CERN obtiveram novas evidências de um dos processos mais raros previstos pelo Modelo Padrão da física de partículas, após aproximadamente 40 anos de pesquisas. O experimento LHCb, instalado no Grande Colisor de Hádrons (LHC), identificou sinais do decaimento de um méson B neutro em um par de múons.
Esse processo ocorre aproximadamente uma vez a cada 10 bilhões de decaimentos dessa partícula. O resultado alcançou significância estatística de 3,2 sigma, suficiente para indicar evidências, mas ainda abaixo dos 5 sigma exigidos para uma descoberta.
A pesquisa também permite explorar indiretamente escalas associadas ao zeptoverso, termo utilizado para descrever dimensões da ordem de 10⁻²¹ metro. Embora o LHC não consiga produzir imagens dessas estruturas, a análise de processos quânticos raros permite testar os efeitos dela.
O que é o zeptoverso e como o CERN investiga essa escala
O zeptoverso é um termo utilizado para descrever escalas espaciais da ordem de 10⁻²¹ metro. Essa região está associada a fenômenos quânticos que não podem ser investigados diretamente. No CERN, pesquisadores utilizam colisões de partículas para investigar efeitos físicos associados a essas escalas.
Pelo princípio da incerteza e pelas propriedades das interações quânticas, partículas intermediárias virtuais podem contribuir para processos mesmo quando não são detectáveis. Dessa forma, pequenas alterações nas probabilidades podem indicar a existência de interações além das previstas pelo Modelo Padrão.
O decaimento raro observado pelo experimento LHCb
O experimento LHCb identificou evidências do decaimento de um méson em um par formado por um múon e um antimúon. Esse processo é extremamente raro porque sua ocorrência é suprimida pelo Modelo Padrão, com uma probabilidade prevista da ordem de uma ocorrência a cada 10 bilhões de decaimentos.
O méson é composto por um quark bottom e um antiquark down, cuja transformação em dois múons ocorre por mecanismos quânticos. A precisão dessa análise permite comparar a frequência observada com as previsões teóricas do Modelo Padrão.
Como o LHC consegue investigar partículas tão pequenas
O LHC acelera feixes de prótons antes de provocar colisões que produzem partículas subatômicas. Entre os produtos dessas colisões estão os mésons B. Esses estados são instáveis e decaem, produzindo partículas que podem ser identificadas por sistemas de rastreamento, calorimetria e detecção de múons.
Processos raros podem revelar efeitos indiretos de partículas muito massivas por meio de contribuições quânticas. Quanto maior a precisão na determinação das taxas de decaimento, maior a capacidade de identificar desvios sutis em relação às previsões teóricas.
O que a descoberta pode revelar além do Modelo Padrão
O Modelo Padrão descreve com precisão as partículas elementares conhecidas e três das quatro interações fundamentais. Diversas teorias propõem partículas adicionais capazes de modificar processos raros envolvendo quarks e léptons, mesmo quando essas partículas não podem ser produzidas diretamente nos aceleradores atuais.
Até o momento, a evidência não demonstra a existência de novas partículas, já que os resultados permanecem compatíveis com as previsões do Modelo Padrão dentro das incertezas experimentais. Para estabelecer uma descoberta, será necessário alcançar uma significância de 5 sigma.