Cientistas do CERN obtiveram novas evidências de um processo subatômico extremamente raro, investigado há cerca de 40 anos, que permite testar os limites do Modelo Padrão da física de partículas. O resultado foi alcançado no Grande Colisor de Hádrons (LHC), e envolve o decaimento de mésons em pares de múons.

O experimento LHCb identificou evidências de um decaimento que ocorre aproximadamente uma vez a cada 10 bilhões de eventos. Crédito: CERN

Físicos do CERN obtiveram novas evidências de um dos processos mais raros previstos pelo Modelo Padrão da física de partículas, após aproximadamente 40 anos de pesquisas. O experimento LHCb, instalado no Grande Colisor de Hádrons (LHC), identificou sinais do decaimento de um méson B neutro em um par de múons.

Esse processo ocorre aproximadamente uma vez a cada 10 bilhões de decaimentos dessa partícula. O resultado alcançou significância estatística de 3,2 sigma, suficiente para indicar evidências, mas ainda abaixo dos 5 sigma exigidos para uma descoberta.

A pesquisa também permite explorar indiretamente escalas associadas ao zeptoverso, termo utilizado para descrever dimensões da ordem de 10⁻²¹ metro. Embora o LHC não consiga produzir imagens dessas estruturas, a análise de processos quânticos raros permite testar os efeitos dela.

O que é o zeptoverso e como o CERN investiga essa escala

O zeptoverso é um termo utilizado para descrever escalas espaciais da ordem de 10⁻²¹ metro. Essa região está associada a fenômenos quânticos que não podem ser investigados diretamente. No CERN, pesquisadores utilizam colisões de partículas para investigar efeitos físicos associados a essas escalas.

A investigação dessas dimensões não envolve a obtenção de imagens, mas a análise de observáveis físicos sensíveis a contribuições quânticas de partículas massivas.

Pelo princípio da incerteza e pelas propriedades das interações quânticas, partículas intermediárias virtuais podem contribuir para processos mesmo quando não são detectáveis. Dessa forma, pequenas alterações nas probabilidades podem indicar a existência de interações além das previstas pelo Modelo Padrão.

O decaimento raro observado pelo experimento LHCb

O experimento LHCb identificou evidências do decaimento de um méson em um par formado por um múon e um antimúon. Esse processo é extremamente raro porque sua ocorrência é suprimida pelo Modelo Padrão, com uma probabilidade prevista da ordem de uma ocorrência a cada 10 bilhões de decaimentos.

As medições do LHC podem revelar efeitos indiretos de partículas desconhecidas e possíveis desvios do Modelo Padrão. Crédito: CERN

O méson é composto por um quark bottom e um antiquark down, cuja transformação em dois múons ocorre por mecanismos quânticos. A precisão dessa análise permite comparar a frequência observada com as previsões teóricas do Modelo Padrão.

Como o LHC consegue investigar partículas tão pequenas

O LHC acelera feixes de prótons antes de provocar colisões que produzem partículas subatômicas. Entre os produtos dessas colisões estão os mésons B. Esses estados são instáveis e decaem, produzindo partículas que podem ser identificadas por sistemas de rastreamento, calorimetria e detecção de múons.

Processos raros podem revelar efeitos indiretos de partículas muito massivas por meio de contribuições quânticas. Quanto maior a precisão na determinação das taxas de decaimento, maior a capacidade de identificar desvios sutis em relação às previsões teóricas.

O que a descoberta pode revelar além do Modelo Padrão

O Modelo Padrão descreve com precisão as partículas elementares conhecidas e três das quatro interações fundamentais. Diversas teorias propõem partículas adicionais capazes de modificar processos raros envolvendo quarks e léptons, mesmo quando essas partículas não podem ser produzidas diretamente nos aceleradores atuais.

O CERN investiga o zeptoverso, escala da ordem de 10⁻²¹ metro, por meio de processos quânticos extremamente raros. Crédito: CERN

Até o momento, a evidência não demonstra a existência de novas partículas, já que os resultados permanecem compatíveis com as previsões do Modelo Padrão dentro das incertezas experimentais. Para estabelecer uma descoberta, será necessário alcançar uma significância de 5 sigma.