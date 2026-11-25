Elas ainda existem: plantas de interior que permanecem verdes durante o ano todo e exigem pouquíssimos cuidados. Especialmente no outono e no inverno, ter plantas verdes em casa contribui para o nosso bem-estar e melhora a qualidade do ar.

Plantas de interior adultas oferecem várias vantagens.

Anna Poth Meteored Alemanha 25/11/2026 20:41 4 min

Aquelas plantas totalmente verdes, que crescem de forma tranquila, nos transportam diretamente para a sala de estar dos nossos avós, para uma trattoria à moda antiga ou até mesmo para uma repartição pública dos tempos do Windows 98. E, no entanto, as plantas perenes de interior — como a aspidistra — ainda têm muito a oferecer.

Plantas de folhagem perene alegram os meses mais sombrios

Com suas folhas longas, a aspidistra (Aspidistra elatior), também conhecida como planta-de-ferro, acomoda-se facilmente sobre uma mesa pequena ou uma prateleira. É tão fácil de cuidar que exige pouquíssima luz e água. Geralmente, não necessita de regas frequentes. De vez em quando, pode ser útil lavá-la sob o chuveiro.

Poucas plantas de interior são tão fáceis de cuidar quanto a aspidistra.

Dessa forma, a planta recebe a água de que necessita, e as folhas ficam livres de poeira. A aspidistra também se desenvolve bem em ambientes que recebem pouca luz. No entanto, evite deixá-la em um ambiente escuro o tempo todo; como todas as plantas, ela precisa de luz natural.

A aspidistra é resistente e exige poucos cuidados

Muitas plantas também sofrem com o ar seco causado pelos sistemas de aquecimento. Além disso, várias plantas ornamentais de folhagem perene podem ser propagadas de forma rápida e fácil.

A aspidistra, por exemplo, é facilmente propagada por divisão — uma ótima maneira de criar novas plantas para presentear. Basta dividir um exemplar suficientemente grande em várias partes menores.

Nos dias cinzentos de outono, quando pouca luz entra em casa, o verde das plantas de interior destaca-se ainda mais.

Você pode obter três mudas. Divida o torrão — o conjunto de terra e raízes — de modo que cada parte contenha cerca de três folhas e uma porção do sistema radicular. Em seguida, plante cada muda em um vaso. Dessa forma, você terá três plantas a partir de um único exemplar.

O crescimento da aspidistra

A aspidistra apresenta uma pequena desvantagem: seu crescimento é bastante lento; por isso, pode levar algum tempo até que novas plantas atinjam o porte de um exemplar adulto.

Em comparação com outras plantas ornamentais de folhagem perene — como a costela-de-adão (Monstera deliciosa) ou a clorofito (Chlorophytum comosum) —, a aspidistra cresce mais devagar, e suas folhas permanecem relativamente pequenas.

A aspidistra está voltando à moda por ser uma planta de longa duração e exigir poucos cuidados. Ela também se adapta bem à hidroponia ou ao cultivo em substrato de grânulos de argila — duas opções que permitem que pessoas com alergia a mofo evitem o uso de terra para vasos.