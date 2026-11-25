Frente fria avança e massa de ar frio traz até -4°C abaixo da média; veja os estados afetados

Uma massa de ar frio avança pelo Brasil e provoca uma queda expressiva das temperaturas no Sul e no Sudeste, com mínimas próximas de 5°C na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense e possibilidade de geadas fracas e pontuais.

Já nesta quarta-feira (25), uma massa de ar frio começou a avançar pelo Rio Grande do Sul e está fazendo as temperaturas caírem pelo estado gaúcho. O sistema avança após a passagem de uma frente fria e, ao longo da quinta-feira (26), estará afetando a maior parte do Sul e do Sudeste do país, trazendo frio expressivo e mínimas abaixo dos 10°C.

O pico desse frio ocorrerá na sexta-feira (27) durante a madrugada, quando as temperaturas ficam entre -4 e -8°C abaixo da média. As mínimas na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense chegam perto dos 5°C. Embora a probabilidade seja baixa, há risco de geadas fracas e pontuais nessa região.

Vamos conferir agora como fica a previsão de cada região do país e como o frio vai avançar ao longo dos próximos dias.

Frio já está sendo sentido na região Sul

Nesta quinta-feira durante a madrugada e o início da manhã, mas temperaturas em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná chegam a valores abaixo dos 20°C. Na região serrana de RS e SC, as temperaturas podem chegar a mínimas de até 8°C.

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira durante a madrugada mostra que haverá risco de mínimas de até 5°C na região serrana de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Como é possível observar na imagem acima, no entanto, o pico do frio na região Sul ocorrerá na sexta-feira (27), quando as temperaturas mínimas na região Serrana de RS e SC podem chegar aos 5°C. Embora a probabilidade seja baixa, não se descarta o risco de geadas fracas e pontuais nas áreas mais propícias da Serra.

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Depois disso, as temperaturas ainda podem continuar abaixo da média sobre a região Sul durante o final de semana, mas seguem uma tendência de aumento gradual. Já no sábado (28), é virtualmente inexistente a possibilidade de geadas.

Região Sudeste será afetada a partir de quinta-feira

Embora o frio chegue na região Sudeste um dia após o frio na região Sul, o pico de intensidade também ocorrerá na sexta-feira (27), ao mesmo tempo que ocorre na região Sul, conforme é possível observar na imagem acima.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final do sábado mostra que o ar quente já retornará ao Sudeste durante o final de semana, fazendo o frio se dissipar rapidamente.

No entanto, já no sábado (28), conforme as temperaturas sobem na região Sul, os ventos de norte transportam ar quente novamente para a região Sudeste, onde o ar frio se dissipa completamente e as temperaturas voltam a ficar acima da média, como é possível observar na imagem acima.

Como resultado, as últimas previsões climáticas indicam que o clima continuará mais quente do que o normal na região Sudeste ao longo da semana que vem, como é possível observar na imagem acima. Enquanto isso, as temperaturas permanecem dentro ou ligeiramente abaixo da média na região Sul e em parte de São Paulo.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 23 e 30 de Novembro mostra que o calor predomina sobre o Sudeste, com temperaturas dentro ou ligeiramente abaixo da média no Sul.

Isso sinaliza, em outras palavras, que esse último evento de frio em Novembro antecede um período de calor sobre todo o Brasil, que continuará ao longo de Dezembro. Essa tendência também deve se manter ao longo do verão de 2027, com ondas de calor expressivas.

A partir de Dezembro, haverá cada vez menos episódios de frio sobre as regiões Sul e Sudeste. Além disso, todo o restante do Brasil seguirá registrando temperaturas mais quentes do que o normal, com máximas que podem ultrapassar os 40°C com frequência no centro-norte do Brasil.

Este padrão está alinhado com o esperado para anos de El Niño, já que um dos efeitos do fenômeno é justamente a ocorrência de temperaturas mais quente do que o normal no centro-sul do país. Previsões indicam que esse efeito será particularmente perceptível durante o verão, que se inicia no dia 21 de Dezembro.