Com registros de ventos que alcançaram 85,3 km/h no Paraná e 68,52 km/h em São Paulo, os temporais desta terça-feira exigiram o uso de embarcações por bombeiros e voluntários para salvar moradores ilhados.

Chuvas acumuladas ultrapassaram 100 mm sudoeste paranaense, deixando rastro de destruição, casas destelhadas e pessoas desaparecidas. Foto: Prefeitura de Pato Branco

A passagem de uma frente fria provocou fortes temporais nesta terça-feira (24), deixando rastro de destruição no Paraná e no interior de São Paulo. No estado paranaense, as enxurradas confirmaram duas mortes em Nova Esperança do Sudoeste, além de desaparecidos e mais de 174 mil unidades consumidoras sem energia elétrica.

Já em território paulista, cidades como Indaiatuba e Campinas registraram volumes expressivos de chuva em curto período, causando quedas de árvores e interdições. As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros permanecem mobilizadas nas duas regiões para atender ocorrências e buscar vítimas arrastadas pelas águas.

Tragédia e desaparecimentos no sudoeste paranaense

As consequências mais graves da tempestade ocorreram no Paraná, onde o Corpo de Bombeiros confirmou dois óbitos em Nova Esperança do Sudoeste após uma residência ficar alagada.

Chuva extrema deixou 174 mil imóveis sem energia no Paraná nesta terça (24). Foto: Prefeitura de Toledo

Na mesma cidade, imagens mostraram casas inundadas até a altura do telhado e um carro vazio sendo arrastado pela correnteza, deixando 87% dos moradores sem luz.

Além disso, as autoridades buscam duas pessoas desaparecidas em diferentes municípios do estado durante o temporal.

Enxurrada arrasta carros e inunda casas em Nova Esperança do Sudoeste, no Paraná. Crédito: Vakinha.

Em Verê, cidade com 306 moradores afetados, uma mulher de 35 a 40 anos sumiu após ter sua casa levada pela enxurrada. Outra ocorrência envolve um motociclista arrastado pelas águas enquanto transitava por uma área alagada.

De acordo com balanço da Defesa Civil divulgado às 18h46, ao menos oito municípios paranaenses foram atingidos, somando 406 pessoas afetadas e 21 imóveis danificados.

Volumes históricos e blecaute em cidades do Paraná

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e o Instituto Água e Terra (IAT) apontaram acumulados acima de 50 mm em cinco municípios até as 16h15. Francisco Beltrão liderou os índices com 106,8 mm, seguido por Pato Branco (87,6 mm), Bom Sucesso do Sul (74 mm), Capanema (60,2 mm) e Toledo (55,6 mm).

Em Pato Branco, onde 79 mm caíram em pouco mais de duas horas, cerca de 25 residências sofreram alagamentos ou danos nos telhados nos bairros São João, São Roque, Vila Esperança e Novo Horizonte. Por sua vez, Toledo contabilizou destelhamentos na Rua Willy Barth e na Chácara Valentim, além de quedas de árvores e alagamento na região da Sanga Panambi.

Simultaneamente, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que 174,7 mil imóveis ficaram sem eletricidade no início da noite, concentrados nas regiões Oeste (83,4 mil), Sudoeste (55 mil) e Centro-Sul (33,3 mil). No dia anterior, segunda-feira (23), outra enxurrada em Campo Largo já havia vitimado um casal de idosos de 81 e 76 anos após a água atingir 1,6 metro dentro de casa.

Estragos em Indaiatuba e Campinas no interior paulista

No interior de São Paulo, a tempestade atingiu Indaiatuba no fim da tarde desta terça-feira (24), acumulando 40,9 mm de chuva em apenas uma hora. O volume provocou oito quedas de árvores, o desabamento parcial do muro de um condomínio e a interdição da Rua Eurico Primo Venturine, embora não tenha deixado vítimas ou desabrigados.

Alagamento registrado em Indaiatuba (SP), nesta terça-feira (24). Foto: Arquivo pessoal/ G1

Diante dos danos estruturais, as aulas na Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (Fiec) foram suspensas na noite de terça-feira (24) e na manhã desta quarta-feira (25). "A administração municipal orienta que a população evite áreas alagadas, não tente atravessar trechos com grande volume de água e procure locais seguros durante ocorrências de chuva intensa", destacou a prefeitura em nota.

Por fim, a vizinha Campinas registrou acumulado de 5,8 mm e rajadas de vento que chegaram a 68,52 km/h na estação meteorológica de Viracopos às 16h40. A Defesa Civil campineira atendeu quatro ocorrências sem feridos, incluindo duas quedas de árvores nos bairros Residencial Novo Mundo e Jardim Lisa, além de um destelhamento e uma queda de muro no Conjunto Mauro Marcondes.