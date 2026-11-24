Frente fria deixa alerta extremo de chuva para mais de 200 mm em 48 h no Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro está em alerta para chuvas intensas com potencial de transtornos entre quarta-feira (25) e quinta-feira (26). Estão previstas tempestades com rajadas intensas de vento.

O estado do Rio de Janeiro está em alerta para tempestades com chuvas intensas, com acumulados que podem se aproximar de 200 mm em menos de 48 horas e causar transtornos, devido ao avanço e uma frente fria. Os maiores acumulados estão previstos entre quarta (25) e quinta-feira (26) o sul e extremo norte do estado.

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A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense, também será afetada por chuvas intensas. Áreas mais urbanizadas aumentam o risco de impactos, devido à impermeabilização do solo pelo concreto, maior número de estruturas vulneráveis e maior quantidade de habitantes. Confira os detalhes.

Alerta de chuvas extremas

O índice de previsão extrema (EFI), do modelo ECMWF, aponta para condições de chuvas ‘incomuns a extremas’ nesta quarta (25) e quinta-feira (26) sobre uma ampla área do centro-sul país, incluindo o estado do Rio de Janeiro.

Nos mapas abaixo, as áreas em amarelo, laranja e vermelho indicam que os volumes de chuva diária previstos são muito superiores aos normalmente registrados para esta época do ano, de acordo com a climatologia do próprio modelo. Quanto mais próximo de 1 o índice, mais excepcional é a previsão.

EFI do modelo ECMWF para a precipitação nesta quarta-feira (25), à esquerda, e quinta-feira (26), à direita. Créditos: Meteored/ECMWF.

Enquanto na quarta-feira (25) a área mais afetada deve ser o sul do Rio de Janeiro, na quinta-feira (26) o alerta se expande sobre praticamente todo o estado. Este índice não indica o volume de chuva previsto, ele aponta as áreas onde provavelmente a chuva diária vai ultrapassar o valor de referência considerado ‘extremo’, com base na estatística. Neste sentido, as chuvas diárias podem ultrapassar 50 a 80 mm.

De fato, de acordo com o modelo ECMWF, de confiança da Meteored, a chuva acumulada até o final de quarta-feira (25) é entre 50 a 90 mm na Baía da Ilha Grande (Paraty a Angra dos Reis). Na quinta-feira (26) o volume previsto é maior: no Rio de Janeiro Capital as chuvas podem se aproximar de 100 mm em 24 horas, enquanto no extremo norte do estado (região de Itaperuna e Santo Antônio de Pádua) pode se aproximar de 150 mm.

Previsão de chuva acumulada até o final de quinta-feira (26), segundo o ECMWF.

O volume máximo previsto pelo ECMWF nestes dois dias é em torno de 160 mm, tanto no sul quanto no norte do estado. Porém, dada a posição geográfica, o relevo e o histórico do estado, é possível “corrigir” a previsão do modelo considerando um potencial de alcançar 200 mm.

Volumes elevados em curto período de tempo aumentam o risco de transtornos, especialmente em áreas mais urbanizadas, podendo causar enchentes, alagamentos e inundações repentinas. Além disso, essas chuvas volumosas estão associadas com tempestades intensas, e devem continuar sobre o estado fluminense até, pelo menos, domingo (28), quando os acumulados podem ultrapassar 200 mm em grande parte do estado.

Alerta de tempestades e rajadas de vento

Há previsão de tempestades para quarta (25) e quinta-feira (26) sobre todo o território do estado do Rio de Janeiro. Os sistemas mais intensos devem ocorrer na quarta (25), com uma grande taxa de raios e rajadas de vento que podem superar 60 km/h.

Previsão de tempestades para quarta-feira (25), segundo o ECMWF.

Na quinta-feira (26) as tempestade continuam mas com um potencial menos elevado para sistemas severos, apesar de não ser possível descartar sistemas isolados mais intensos.

Previsão de rajada de vento para quinta-feira (26), segundo o ECMWF.

Além disso, há alerta para rajadas de vento com potencial de causar danos. Na quarta (26) os ventos podem superar 60 km/h. Na quinta (26) as rajadas serão mais intensas, e podem superar 70 km/h, deixando alerta para queda de galhos e estruturas vulneráveis, além de mar agitado. A população e as autoridades devem estar em alerta.