Previsão do tempo na capital São Paulo: temporais trazem elevado risco de alagamentos

A cidade de São Paulo segue com tempo abafado e possibilidade de pancadas de chuva que podem ser fortes e riscos de temporais nos próximos dias, trazendo transtornos.

A Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, já está em alerta nesta terça-feira (24) para pancadas de chuva com temporais, rajadas de vento que podem superar os 60 km/h, eventual queda de granizo e volumes expressivos (que podem superar 50 mm) em um curto período de tempo que podem trazer transtornos.

novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso. Siga-nos e ative as notificações!

E nos próximos dias, especialmente até esta quinta-feira (26), a capital paulista seguirá com riscos de temporais com chuva pontualmente intensa, o que traz alto potencial para transtornos como alagamentos, enxurradas pontuais, queda de árvores e desabamentos. Confira mais detalhes a seguir.

Capital paulista com risco de temporais e transtornos nos próximos dias

O ar quente e úmido que está sobre o estado de São Paulo já é um fator suficiente para a formação de fortes pancadas de chuva e temporais; o que já é esperado para hoje (24), inclusive na capital.

Porém, nesta quarta-feira (25) a passagem de uma nova frente fria pelo litoral do estado vai aumentar ainda mais as condições para chuvas e temporais em todo o território, inclusive na capital paulista.

Previsão de densidade de raios para quarta-feira (25) às 15h da tarde.

Assim, a quarta-feira (25) até começa com tempo firme e abafado, com sol entre muitas nuvens na capital paulista, mas ao longo da tarde o céu fica mais encoberto e há previsão de chuva moderada a intensa, temporais com raios, vendavais e acumulados em torno dos 30 mm. A máxima deve chegar aos 30°C. À noite, o potencial para temporais diminui, mas ainda são esperadas chuvas moderadas e contínuas.

E atenção aos riscos de transtornos como alagamentos na área urbana, enxurradas repentinas, queda de galhos de árvores, cortes de energia e deslizamentos.

Previsão de chuvas (mm) para a quarta-feira (25) às 16h.

Na quinta-feira (26) o potencial para temporais diminui na Grande São Paulo, porém ainda serão registradas chuvas fracas a moderadas e não se descarta alguma trovoada isolada.

A capital paulista terá uma quinta-feira (26) menos abafada e as temperaturas terão uma leve queda, com a máxima agora ficando em torno dos 22°C. O dia (manhã e tarde) será nublado e com chuva fraca, mas sem risco de temporais. São esperados volumes em torno dos 5 mm. À noite o tempo firma.

A sexta-feira (27) ainda terá temperaturas relativamente baixas na capital paulista, chegando aos 21°C, e o dia será de sol entre muitas nuvens, e com uma melhora no tempo. De qualquer forma, não se descarta a possibilidade de garoa mais pontual durante algum momento da tarde.

Previsão do acumulado de precipitação (mm) entre hoje (24) e a noite (21h) de sexta-feira (27).

O acumulado de precipitação entre hoje (24) e a noite de sexta-feira (27) na capital paulista deve ficar um pouco abaixo dos 40 mm.

A tendência da previsão para o fim de semana na capital paulista indica que teremos o retorno das pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite, mas até o momento, sem risco de temporais.