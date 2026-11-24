Escolher o destino da lua de mel é uma das decisões mais agradáveis antes do casamento. Durante muito tempo, os casais optaram por destinos tropicais; no entanto, agora um país europeu lidera a lista.

Para muitos casais, Santorini é o destino dos sonhos para a lua de mel ou para o casamento.

A viagem de núpcias deve ser algo muito especial: tempo a sós, paisagens extraordinárias e experiências inesquecíveis, longe da rotina diária. Destinos tropicais como Bali, as Maldivas ou as Seychelles são considerados, há muito tempo, o epítome de uma lua de mel romântica. No entanto, para 2027, surge um novo favorito — e ele fica bem mais perto.

Paisagens românticas e gastronomia mediterrânea

De fato, a Grécia assumiu a liderança entre os destinos preferidos pelos recém-casados. É o que revela um estudo da empresa de viagens de luxo Virtuoso Luxe. Segundo o relatório, o país encabeça a lista de desejos daqueles que planejam sua lua de mel para 2027, e não é o único destino europeu a figurar entre as cinco primeiras posições.

A culinária regional é também um dos atrativos da Grécia.

O fator decisivo é, provavelmente, a combinação singular de paisagens românticas, gastronomia mediterrânea e vestígios de uma história que abrange milênios. A isso soma-se a grande variedade de destinos no país: em vez de um voo de longa distância — longo e exaustivo —, os casais encontram, no sul da Europa, uma infinidade de opções atraentes.

De Atenas até as ilhas gregas

A Grécia oferece uma ampla seleção para uma lua de mel com um caráter único. Em Atenas, os monumentos da antiguidade se entrelaçam com a atmosfera de uma metrópole vibrante. Aqueles que preferirem passar a lua de mel à beira-mar encontrarão cenários maravilhosos em ilhas como Mykonos, Santorini ou Creta.

Com pores do sol assim, Skópelos é uma excelente opção para recém-casados.

Nesse contexto, as ilhas menos conhecidas vêm ganhando cada vez mais destaque. Um exemplo é Skópelos, que, com sua vegetação exuberante e suas enseadas pitorescas, constitui uma alternativa encantadora aos destinos insulares clássicos mais movimentados.

Bali, Maldivas e Itália ocupam as posições seguintes

Depois da Grécia, aparecem dois destinos que, há anos, são clássicos para luas de mel: Bali ocupa o segundo lugar e as Maldivas, o terceiro. A Itália garante a quarta posição, seguida pela Polinésia Francesa, em quinto lugar.

As colocações seguintes demonstram que as viagens para destinos distantes continuam sendo muito populares: o Japão ocupa o sexto lugar e Fiji, o sétimo.

O "top 10" é completado pela França na oitava posição, Tailândia na nona e África do Sul na décima. A seleção abrange, portanto, desde destinos europeus ricos em cultura e gastronomia até arquipélagos exóticos e lugares distantes.