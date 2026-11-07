Goiânia entra em ranking mundial de destinos turísticos em alta para 2027
Única cidade brasileira entre dez destinos em ascensão, Goiânia ganha destaque internacional pela gastronomia regional, arquitetura Art Déco, espaços culturais e parques urbanos que atraem visitantes de diferentes perfis turísticos.
Goiânia, capital de Goiás, foi incluída entre os dez destinos turísticos em alta para 2027, segundo levantamento anual da plataforma de reservas Booking.com. A cidade é a única representante brasileira na seleção, que reúne localidades de cinco continentes com crescimento no interesse dos viajantes.
O ranking foi elaborado a partir da análise dos mil destinos com maior número de reservas entre janeiro e junho de 2026, comparando os resultados com o mesmo período de 2025. A plataforma também considerou critérios de diversidade geográfica na composição da lista.
Uma pesquisa complementar, realizada com mais de 28 mil pessoas de 33 países e territórios, revelou mudanças nas preferências dos turistas. Entre os entrevistados, 79% demonstraram interesse por viagens fora dos roteiros tradicionais, enquanto 82% afirmaram considerar o estado emocional na escolha dos destinos.
Gastronomia regional e arquitetura histórica são destaques
A culinária goiana aparece entre os principais atrativos da capital. No Mercado Municipal, visitantes encontram ingredientes tradicionais do Cerrado, como o pequi, além de pratos típicos, incluindo empadão goiano e pamonha.
Entre os exemplares está o Teatro Goiânia, inaugurado em 1942. O edifício integra o patrimônio arquitetônico da cidade e ajuda a contar a história do planejamento urbano da capital, marcado por referências modernizadoras.
Museus e centros culturais ampliam opções de visitação
O Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC Goiás), localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, reúne mais de 1.200 obras de artistas goianos, brasileiros e internacionais. O espaço apresenta exposições em galerias dedicadas às artes visuais.
A cidade também possui programação cultural distribuída entre museus e galerias, como a Vila Cultural Cora Coralina, a Cerrado Galeria e o Museu de Arte de Goiânia. As exposições variam conforme o calendário de cada instituição.
Além dos equipamentos culturais, Goiânia oferece diferentes experiências gastronômicas. Restaurantes especializados em culinária brasileira e internacional exploram ingredientes regionais, enquanto estabelecimentos dedicados a sobremesas valorizam frutas características do Cerrado.
Parques urbanos integram roteiro turístico da capital
As áreas verdes representam outro atrativo. O Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, reúne lagos, jardins e caminhos arborizados, oferecendo espaços para caminhadas e atividades ao ar livre.
No Setor Bueno, o Parque Vaca Brava combina vegetação e lago com a proximidade de cafés e restaurantes. Já o Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, abriga trilhas e o Museu de Arte de Goiânia.
O Lago das Rosas completa as opções de lazer em meio à natureza. Com patrimônio arquitetônico, gastronomia e espaços públicos, Goiânia amplia sua visibilidade internacional e se apresenta como alternativa aos destinos turísticos brasileiros mais tradicionais.
Referência da notícia
Goiânia entra em ranking global de destinos em alta para 2027; veja o que fazer. (2026). Goiânia entra em ranking global de destinos em alta para 2027; veja o que fazer.