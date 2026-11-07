Bonito e barato: um guia fácil para multiplicar gerânios em casa e encher a primavera de cor
O gerânio nunca sai de moda, e a primavera é a melhor época para multiplicá-lo. Confira o passo a passo para obter novas plantas e encher de cor o pátio ou a varanda.
O gerânio é uma planta resistente: aguenta todo tipo de descuido e, com condições mínimas, presenteia com flores durante grande parte do ano. Por isso, é um daqueles clássicos dos quintais, plantas que podem passar de uma geração para outra e sempre encontram um lugar na casa.
Mas há algo mais que o torna irresistível: é muito fácil de propagar. Você não precisa comprar sementes nem gastar dinheiro com novas mudas.
A partir de uma planta adulta e saudável, você pode obter vários exemplares por meio de estacas — uma técnica simples que consiste em fazer crescer uma nova planta a partir de um fragmento de caule.
Além disso, há uma vantagem: as novas plantas conservam as características da planta-mãe, incluindo a cor e o formato de suas flores.
O momento ideal para multiplicar os gerânios
A primavera e o verão são as melhores épocas para fazer isso. Durante esses meses, as temperaturas e a maior disponibilidade de luz favorecem o crescimento e ajudam as estacas a desenvolver raízes.
Você também pode tentar no início do outono, desde que as temperaturas ainda estejam amenas. Por outro lado, é preferível evitar períodos de frio intenso, pois o crescimento se torna mais lento e o enraizamento pode demorar bem mais.
Passo a passo para multiplicar gerânios por estacas
Antes de começar, escolha uma planta-mãe saudável e vigorosa, sem sinais de doenças ou insetos. O ideal é cortar caules firmes, mas que ainda não estejam completamente lenhosos.
1. Procure ramos saudáveis de 8 a 10 centímetros nas pontas da planta, preferencialmente sem flores. Faça o corte um milímetro abaixo do nó — a protuberância ou "nó" de onde nasce uma folha —, pois é exatamente nessa região que se concentram as células que formam as raízes.
2. Preparar as estacas. Retire as folhas da parte inferior para que não fiquem enterradas. Mantenha duas ou três folhas na parte superior. Se o galho tiver flores ou botões florais, remova-os completamente: a flor consome muita água e nutrientes, e a estaca precisa concentrar toda a sua energia apenas na emissão de raízes.
3. Deixe o corte secar. Este passo é simples, mas é bom não pulá-lo. Coloque as estacas em um local seco, ventilado e protegido da luz solar direta por algumas horas. Assim, a superfície do corte pode cicatrizar, diminuindo o risco de apodrecimento.
4. Prepare um vaso e plante-os. Escolha recipientes pequenos com furos de drenagem e preencha-os com um substrato leve e arejado. Você pode adicionar perlita ou areia grossa para melhorar a drenagem. Enterre a parte inferior do caule o suficiente para que ele fique firme.
5. Encontre um bom lugar para eles. Coloque os vasos em um local iluminado, mas sem sol direto intenso. Regue um pouco para manter o substrato apenas úmido. Lembre-se de que o excesso de água é um dos principais inimigos das estacas.
Quanto tempo leva para criar raízes e crescer?
Aqui vem a parte que exige um pouco de paciência. As estacas de gerânio costumam desenvolver suas primeiras raízes em cerca de 3 a 4 semanas. Se as temperaturas estiverem baixas, se receberem pouca luz ou se as condições não forem as ideais, o processo pode levar de 6 a 8 semanas.
Um bom sinal é o surgimento de folhas novas. Você também pode verificar, com muita delicadeza, se a estaca oferece resistência ao ser movida levemente. Se estiver bem firme, é provável que já tenha criado raízes — embora o ideal seja não puxá-la para conferir.
Quando o sistema radicular estiver desenvolvido, chega o momento de transferir cada exemplar para um vaso individual, com substrato para plantas de exterior e boa drenagem.
O crescimento da parte aérea será progressivo. Nas semanas seguintes, surgirão novos caules e folhas. Em poucos meses, você poderá ter uma planta jovem e robusta.
Os cuidados para que cresçam fortes e viçosos
Depois que as estacas enraízam, cuidar delas não tem muito segredo. Os gerânios precisam de boa luminosidade e apreciam várias horas de sol direto, desde que estejam adaptados a essa exposição.
Quanto à rega, a regra é bem simples: é melhor pecar pela falta do que pelo excesso. Espere a superfície do substrato começar a secar antes de regar novamente e evite deixar água acumulada nos pratinhos dos vasos.
Quando as plantas tiverem vários caules e folhas, você pode podar as pontas de crescimento para estimular a ramificação. Assim, obterá exemplares mais compactos e viçosos, com mais ramos capazes de produzir flores.
Com apenas alguns caules, um vaso e um pouco de paciência, você pode multiplicar seus gerânios e conseguir novas plantas sem gastar muito. É uma maneira fácil e econômica de acrescentar flores, renovar a varanda ou o jardim e, por que não, compartilhar algumas mudas com familiares e amigos.