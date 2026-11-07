Bonito e barato: um guia fácil para multiplicar gerânios em casa e encher a primavera de cor

O gerânio nunca sai de moda, e a primavera é a melhor época para multiplicá-lo. Confira o passo a passo para obter novas plantas e encher de cor o pátio ou a varanda.

Resistência e cor, atributos que fazem do gerânio um clássico para áreas externas.

O gerânio é uma planta resistente: aguenta todo tipo de descuido e, com condições mínimas, presenteia com flores durante grande parte do ano. Por isso, é um daqueles clássicos dos quintais, plantas que podem passar de uma geração para outra e sempre encontram um lugar na casa.

Mas há algo mais que o torna irresistível: é muito fácil de propagar. Você não precisa comprar sementes nem gastar dinheiro com novas mudas.

Você pode criar combinações de cores para decorar pátios e terraços.

A partir de uma planta adulta e saudável, você pode obter vários exemplares por meio de estacas — uma técnica simples que consiste em fazer crescer uma nova planta a partir de um fragmento de caule.

Além disso, há uma vantagem: as novas plantas conservam as características da planta-mãe, incluindo a cor e o formato de suas flores.

O momento ideal para multiplicar os gerânios

A primavera e o verão são as melhores épocas para fazer isso. Durante esses meses, as temperaturas e a maior disponibilidade de luz favorecem o crescimento e ajudam as estacas a desenvolver raízes.

Os gerânios prosperam a pleno sol e toleram bem a falta de água.

Você também pode tentar no início do outono, desde que as temperaturas ainda estejam amenas. Por outro lado, é preferível evitar períodos de frio intenso, pois o crescimento se torna mais lento e o enraizamento pode demorar bem mais.

Passo a passo para multiplicar gerânios por estacas

Antes de começar, escolha uma planta-mãe saudável e vigorosa, sem sinais de doenças ou insetos. O ideal é cortar caules firmes, mas que ainda não estejam completamente lenhosos.

1. Procure ramos saudáveis de 8 a 10 centímetros nas pontas da planta, preferencialmente sem flores. Faça o corte um milímetro abaixo do nó — a protuberância ou "nó" de onde nasce uma folha —, pois é exatamente nessa região que se concentram as células que formam as raízes.

É recomendável retirar as folhas inferiores e as flores para que a planta concentre sua energia no enraizamento.

2. Preparar as estacas. Retire as folhas da parte inferior para que não fiquem enterradas. Mantenha duas ou três folhas na parte superior. Se o galho tiver flores ou botões florais, remova-os completamente: a flor consome muita água e nutrientes, e a estaca precisa concentrar toda a sua energia apenas na emissão de raízes.

3. Deixe o corte secar. Este passo é simples, mas é bom não pulá-lo. Coloque as estacas em um local seco, ventilado e protegido da luz solar direta por algumas horas. Assim, a superfície do corte pode cicatrizar, diminuindo o risco de apodrecimento.

Um caule firme e livre de doenças garante um desenvolvimento radicular saudável.

4. Prepare um vaso e plante-os. Escolha recipientes pequenos com furos de drenagem e preencha-os com um substrato leve e arejado. Você pode adicionar perlita ou areia grossa para melhorar a drenagem. Enterre a parte inferior do caule o suficiente para que ele fique firme.

5. Encontre um bom lugar para eles. Coloque os vasos em um local iluminado, mas sem sol direto intenso. Regue um pouco para manter o substrato apenas úmido. Lembre-se de que o excesso de água é um dos principais inimigos das estacas.

Quanto tempo leva para criar raízes e crescer?

Aqui vem a parte que exige um pouco de paciência. As estacas de gerânio costumam desenvolver suas primeiras raízes em cerca de 3 a 4 semanas. Se as temperaturas estiverem baixas, se receberem pouca luz ou se as condições não forem as ideais, o processo pode levar de 6 a 8 semanas.

Um bom sinal é o surgimento de folhas novas. Você também pode verificar, com muita delicadeza, se a estaca oferece resistência ao ser movida levemente. Se estiver bem firme, é provável que já tenha criado raízes — embora o ideal seja não puxá-la para conferir.

Uma boa exposição solar garante uma produção contínua de flores de tons intensos.

Quando o sistema radicular estiver desenvolvido, chega o momento de transferir cada exemplar para um vaso individual, com substrato para plantas de exterior e boa drenagem.

O crescimento da parte aérea será progressivo. Nas semanas seguintes, surgirão novos caules e folhas. Em poucos meses, você poderá ter uma planta jovem e robusta.

Os cuidados para que cresçam fortes e viçosos

Depois que as estacas enraízam, cuidar delas não tem muito segredo. Os gerânios precisam de boa luminosidade e apreciam várias horas de sol direto, desde que estejam adaptados a essa exposição.

Quanto à rega, a regra é bem simples: é melhor pecar pela falta do que pelo excesso. Espere a superfície do substrato começar a secar antes de regar novamente e evite deixar água acumulada nos pratinhos dos vasos.

Quando as plantas tiverem vários caules e folhas, você pode podar as pontas de crescimento para estimular a ramificação. Assim, obterá exemplares mais compactos e viçosos, com mais ramos capazes de produzir flores.

Com apenas alguns caules, um vaso e um pouco de paciência, você pode multiplicar seus gerânios e conseguir novas plantas sem gastar muito. É uma maneira fácil e econômica de acrescentar flores, renovar a varanda ou o jardim e, por que não, compartilhar algumas mudas com familiares e amigos.