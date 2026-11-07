SC tem 33 praias com o selo internacional Bandeira Azul, e SP só uma: veja quais são

O selo Bandeira Azul é uma certificação internacional concedida a praias que promovem o desenvolvimento e turismo sustentável. E na temporada de 2026/2027 Santa Catarina é o estado com mais praias premiadas, enquanto São Paulo tem apenas uma. Veja aqui a lista completa.

A Praia de Piçarras, em Balneário Piçarras, uma das premiadas de Santa Catarina. Crédito: Divulgação.

O selo Bandeira Azul (‘Blue Flag’ em inglês) é uma certificação internacional concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que promovem a sustentabilidade e a gestão ambiental, sendo coordenada internacionalmente pela Foundation for Environmental Education (FEE).

Para receber este selo, que é um prêmio ecológico internacional e voluntário, estes locais devem atender a elevados padrões de qualidade ambiental e gestão sustentável. Os locais participantes devem então cumprir e comprovar, de forma anual, um conjunto rigoroso de critérios relacionados à gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social.

Santa Catarina é o estado brasileiro com mais locais premiados com o selo Bandeira Azul na temporada 2026/2027: são 33 praias e 5 marinas, um total de 38 locais.

E nesta temporada 2026/2027, que tem validade até 1º de novembro de 2027, o Brasil tem 63 praias com a Bandeira Azul, espalhadas por 6 estados diferentes. O estado com maior número de praias premiadas é Santa Catarina: 33 no total.

E o estado de São Paulo é o que teve menos certificações: apenas uma praia premiada; porém, ela detém um recorde. Saiba mais abaixo.

As praias premiadas em Santa Catarina

O estado catarinense lidera o ranking nacional do selo Bandeira Azul nesta temporada, contando com dezenas de praias e marinas certificadas pela excelência em gestão ambiental, qualidade da água e segurança.

As 33 praias premiadas estão localizadas em 12 cidades catarinenses, a maior parte delas no Norte do estado e na Grande Florianópolis.

A Praia de Mariscal, em Bombinhas (SC), é considerada uma das mais bonitas e preservadas da região. Com mais de 4 km de extensão, destaca-se pela sua larga faixa de areia branca e fina, águas limpas e pela vegetação nativa de restinga muito bem cuidada. Crédito: Divulgação.

No sul do estado, a Praia do Mar Grosso, em Laguna, é a primeira praia do Litoral Sul a receber o selo internacional, tornando-se a única da região certificada neste período.

Abaixo, a lista completa das 33 praias catarinenses premiadas:

Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú

Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú

Praia de Taquaras, Balneário Camboriú

Praia Central, Balneário Piçarras

Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras

Praia de Piçarras, Balneário Piçarras

Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras

Praia do Cerro, Barra Velha

Praia da Conceição, Bombinhas

Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas

Praia da Tainha, Bombinhas

Praia de Mariscal, Bombinhas

Praia de Mariscal, Bombinhas

Praia da Daniela, Florianópolis

Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis

Praia do Moçambique, Florianópolis

Praia dos Açores, Florianópolis

Praia das Cordas, Governador Celso Ramos

Praia Grande, Governador Celso Ramos

Prainha de Itá, Itá

Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí

Praia de Itapema do Norte – Trecho Beira Mar III, Itapoá

Praia do Mar Grosso, Laguna

Praia da Bacia da Vovó, Penha

Praia da Saudade, Penha

Praia Grande, Penha

Praia Vermelha, Penha

Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul

Praia do Ervino, São Francisco do Sul

Praia do Molhe, São Francisco do Sul

Praia do Forte, São Francisco do Sul

Praia Grande, São Francisco do Sul

Prainha – Praia da Saudade, São Francisco do Sul

A cerimônia nacional de entrega da premiação será realizada hoje, 6 de novembro, em Florianópolis (SC), no Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha.

SP teve só uma praia premiada, porém ela detém um recorde!

A única praia de São Paulo premiada nesta temporada foi a Praia do Tombo, que fica em Guarujá. Ela possui cerca de 856 metros de areia clara e fina, e é cercada por vegetação. O mar é aberto e agitado, com ondas fortes; o nome "Tombo" vem justamente das ondas que podem desequilibrar os banhistas.

Ela é o ponto favorito dos surfistas na região e recebe diversos campeonatos nacionais e internacionais da modalidade.

Tem uma boa infraestrutura, com calçadão, ciclovia, duchas, banheiros públicos e quiosques à beira-mar. A região da praia é bastante tranquila; ao redor dela é fácil encontrar diversas opções de casas e apartamentos para alugar por temporada.

A bela Praia do Tombo, em Guarujá, São Paulo. Crédito: Divulgação.

Possui diversas pousadas aconchegantes e hotéis tradicionais como o Strand Hotel, além de casas de veraneio no canto direito onde não há prédios altos. À noite, os bares, quiosques e restaurantes movimentam o local.

E vale destacar aqui que esta praia detém um recorde: ela mantém a maior sequência de certificações da América do Sul, conquistando o selo por 17 temporadas consecutivas e superando até destinos de outros países. Ou seja, nesta temporada ela ganhou o seu 17º selo seguido.