SC tem 33 praias com o selo internacional Bandeira Azul, e SP só uma: veja quais são
O selo Bandeira Azul é uma certificação internacional concedida a praias que promovem o desenvolvimento e turismo sustentável. E na temporada de 2026/2027 Santa Catarina é o estado com mais praias premiadas, enquanto São Paulo tem apenas uma. Veja aqui a lista completa.
O selo Bandeira Azul (‘Blue Flag’ em inglês) é uma certificação internacional concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que promovem a sustentabilidade e a gestão ambiental, sendo coordenada internacionalmente pela Foundation for Environmental Education (FEE).
Para receber este selo, que é um prêmio ecológico internacional e voluntário, estes locais devem atender a elevados padrões de qualidade ambiental e gestão sustentável. Os locais participantes devem então cumprir e comprovar, de forma anual, um conjunto rigoroso de critérios relacionados à gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social.
E nesta temporada 2026/2027, que tem validade até 1º de novembro de 2027, o Brasil tem 63 praias com a Bandeira Azul, espalhadas por 6 estados diferentes. O estado com maior número de praias premiadas é Santa Catarina: 33 no total.
E o estado de São Paulo é o que teve menos certificações: apenas uma praia premiada; porém, ela detém um recorde. Saiba mais abaixo.
As praias premiadas em Santa Catarina
O estado catarinense lidera o ranking nacional do selo Bandeira Azul nesta temporada, contando com dezenas de praias e marinas certificadas pela excelência em gestão ambiental, qualidade da água e segurança.
As 33 praias premiadas estão localizadas em 12 cidades catarinenses, a maior parte delas no Norte do estado e na Grande Florianópolis.
No sul do estado, a Praia do Mar Grosso, em Laguna, é a primeira praia do Litoral Sul a receber o selo internacional, tornando-se a única da região certificada neste período.
Abaixo, a lista completa das 33 praias catarinenses premiadas:
- Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú
- Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú
- Praia de Taquaras, Balneário Camboriú
- Praia Central, Balneário Piçarras
- Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras
- Praia de Piçarras, Balneário Piçarras
- Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras
- Praia do Cerro, Barra Velha
- Praia da Conceição, Bombinhas
- Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas
- Praia da Tainha, Bombinhas
- Praia de Mariscal, Bombinhas
- Praia de Mariscal, Bombinhas
- Praia da Daniela, Florianópolis
- Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis
- Praia do Moçambique, Florianópolis
- Praia dos Açores, Florianópolis
- Praia das Cordas, Governador Celso Ramos
- Praia Grande, Governador Celso Ramos
- Prainha de Itá, Itá
- Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí
- Praia de Itapema do Norte – Trecho Beira Mar III, Itapoá
- Praia do Mar Grosso, Laguna
- Praia da Bacia da Vovó, Penha
- Praia da Saudade, Penha
- Praia Grande, Penha
- Praia Vermelha, Penha
- Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul
- Praia do Ervino, São Francisco do Sul
- Praia do Molhe, São Francisco do Sul
- Praia do Forte, São Francisco do Sul
- Praia Grande, São Francisco do Sul
- Prainha – Praia da Saudade, São Francisco do Sul
A cerimônia nacional de entrega da premiação será realizada hoje, 6 de novembro, em Florianópolis (SC), no Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha.
SP teve só uma praia premiada, porém ela detém um recorde!
A única praia de São Paulo premiada nesta temporada foi a Praia do Tombo, que fica em Guarujá. Ela possui cerca de 856 metros de areia clara e fina, e é cercada por vegetação. O mar é aberto e agitado, com ondas fortes; o nome "Tombo" vem justamente das ondas que podem desequilibrar os banhistas.
Ela é o ponto favorito dos surfistas na região e recebe diversos campeonatos nacionais e internacionais da modalidade.
Tem uma boa infraestrutura, com calçadão, ciclovia, duchas, banheiros públicos e quiosques à beira-mar. A região da praia é bastante tranquila; ao redor dela é fácil encontrar diversas opções de casas e apartamentos para alugar por temporada.
Possui diversas pousadas aconchegantes e hotéis tradicionais como o Strand Hotel, além de casas de veraneio no canto direito onde não há prédios altos. À noite, os bares, quiosques e restaurantes movimentam o local.
E vale destacar aqui que esta praia detém um recorde: ela mantém a maior sequência de certificações da América do Sul, conquistando o selo por 17 temporadas consecutivas e superando até destinos de outros países. Ou seja, nesta temporada ela ganhou o seu 17º selo seguido.
Referência da notícia
Samuel Amaral. (2026). Brasil tem 63 praias certificadas por selo ambiental internacional; confira a lista.