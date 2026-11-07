Museu de aviação sobre o mar: como será o píer de 500 metros planejado em Praia Grande

Aprovado pelo Legislativo municipal por um período de concessão de 30 anos, o futuro centro comercial à beira-mar prevê a criação de até 3 mil postos de trabalho diretos e indiretos durante a operação.

Praia Grande inicia obras do maior píer do litoral paulista em 2027 com atrações culturais gratuitas e geração de milhares de novos empregos. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Praia Grande

A Prefeitura de Praia Grande avança no planejamento para transformar o turismo da Baixada Santista com a construção de um novo píer. A estrutura será a maior do litoral de São Paulo e busca oferecer alternativas de lazer para além da faixa de areia.

Com início das obras previsto para o primeiro semestre de 2027, o espaço pretende atrair visitantes com maior poder de compra. A iniciativa integra um plano de expansão urbana desenhado para atender diferentes perfis de público que frequentam o município.

Estrutura moderna e resgate histórico na orla

O projeto prevê uma plataforma de aproximadamente 500 metros de comprimento por 35 metros de largura, estendendo-se da Avenida da Praia em direção ao mar. O acesso ao local será totalmente gratuito, integrando áreas verdes, pontos de contemplação e ambientes estruturados para festas e eventos.

O novo ponto turístico da orla paulista terá 500 metros de extensão com centro gastronômico. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Praia Grande

Para garantir a mobilidade dos frequentadores, o município planeja erguer um estacionamento com capacidade para ao menos 600 veículos. O espaço ficará situado na Rua Guiana Inglesa, a cerca de 80 metros da entrada principal da nova atração.

Além das opções de lazer, o complexo abrigará um Museu Aeronáutico interativo em homenagem ao Correio Aéreo Nacional, atuante no Campo da Aviação desde 1941. O acervo incluirá a réplica de um avião francês retratado no filme 007 Contra Octopussy.

Haverá também uma ala dedicada ao aviador e escritor Antoine de Saint-Exupéry, criador da obra O Pequeno Príncipe. O autor utilizava as antigas pistas da região em suas escalas de viagem pelo território brasileiro.

Modelo de concessão e projeção de empregos

A implantação do equipamento faz parte de um plano de modernização que já revitalizou quiosques na praia, transformando-os em restaurantes contemporâneos. Agora, a nova etapa pretende fortalecer os serviços com gastronomia variada e comércio de padrão elevado.

A viabilização do projeto ocorrerá por meio de concessão pública com prazo estipulado em 30 anos, medida aprovada pela Câmara Municipal. A empresa selecionada em edital ficará encarregada de executar as obras, administrar o complexo e manter suas dependências.

Durante a fase construtiva, a estimativa oficial aponta para a geração de 500 vagas diretas e 1.500 postos de trabalho indiretos. Já no período operacional, a projeção salta para mil empregos diretos e cerca de 2 mil contratações indiretas no comércio e serviços.

Ao encerramento do contrato de concessão, todas as construções e intervenções realizadas no local serão incorporadas ao patrimônio de Praia Grande. O investimento consolida uma nova rota turística e amplia as opções econômicas da região costeira.