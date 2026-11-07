Um lago que paira sobre o oceano e uma cascata que desagua no mar: as paisagens mais deslumbrantes das Ilhas Faroé
Com falésias verdes, cascatas que caem diretamente para o oceano e um lago de tirar o fôlego, as Ilhas Faroé abrigam algumas das paisagens mais espetaculares do Norte da Europa.
Há locais cujas paisagens parecem desafiar as leis da natureza, e as Ilhas Faroé estão, sem dúvida, entre eles. Composto por 18 ilhas no Atlântico Norte, entre a Escócia, a Islândia e a Noruega, o arquipélago pertence ao Reino da Dinamarca, embora goze de ampla autonomia e possua uma identidade cultural própria e distinta.
O terreno acidentado das Ilhas Faroé é o resultado das suas origens vulcânicas e da ação dos glaciares durante as últimas eras glaciares. O resultado é uma paisagem de montanhas íngremes, vales profundos, prados e falésias que mergulham num oceano frequentemente turbulento.
Sørvágsvatn, o lago que parece flutuar sobre o oceano
Mas, sem dúvida, a atração mais famosa deste destino digno de um conto de fadas é o seu lago, que parece estar suspenso sobre o oceano. Também conhecido como Leitisvatn, é provavelmente uma das paisagens mais impressionantes do arquipélago, situado na ilha de Vágar.
Ocupa uma área de 3,4 quilómetros quadrados (1,3 milhas quadradas), o que o torna o maior lago das Ilhas Faroé.
A partir de certos pontos de observação, especialmente perto da falésia de Trælanípa, o lago parece erguer-se acima do oceano, criando uma ilusão tão desconcertante que é difícil compreender como é que uma massa de água pode parecer estar suspensa a uma altura tão elevada acima do mar.
O contraste entre as águas calmas do lago, as falésias rochosas e o oceano aberto torna este local uma das vistas mais emblemáticas das Ilhas Faroé.
Bøsdalafossur, a cascata do Atlântico
No final do lago encontra-se mais uma das notáveis atrações naturais das Ilhas Faroé: uma cascata que liga as águas do lago ao Oceano Atlântico.
A água desce cerca de 30 metros até ao mar, criando um cenário que reúne três características distintivas das Ilhas Faroé: o lago, as falésias e o oceano.
O espetáculo muda completamente consoante o tempo. Nos dias de vento forte, a água e a espuma misturam-se com as poderosas rajadas do Atlântico, enquanto nos dias mais calmos os visitantes podem apreciar melhor o percurso da cascata, desde o lago até ao mar.
Múlafossur, uma cascata rodeada de montanhas que desagua no mar
Considerada a joia da coroa das Ilhas Faroé, esta cascata situa-se junto à pequena aldeia de Gásadalur, na ilha de Vágar, onde desagua diretamente de uma falésia no Oceano Atlântico.
Com uma queda de mais de 30 metros, a cascata destaca-se pelo contraste entre os prados verdejantes, as paredes rochosas escuras e as águas azul-acinzentadas do oceano. Quando as condições meteorológicas trazem ventos fortes, as correntes de ar podem dispersar a névoa e alterar a forma como a cascata chega ao mar.
Farol de Mykineshólmur, um destino remoto
O farol ocupa uma localização espetacular, rodeado por encostas verdejantes, falésias rochosas e um horizonte aberto. A ilha de Mykines é especialmente conhecida pela sua rica avifauna, uma vez que as suas falésias se tornam importantes locais de nidificação para aves marinhas em determinadas alturas do ano.
Chegar ao farol requer mais planeamento do que visitar outras partes das Ilhas Faroé. A viagem envolve uma caminhada, e o acesso depende das condições do mar, do tempo e de quaisquer restrições atualmente em vigor.