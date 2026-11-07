Brad Pitt comprou um castelo na Provença e apostou no vinho: a história do Château Miraval

O ator comprou, junto com Angelina Jolie, uma propriedade na Provença (França) e, em parceria com uma família de viticultores, estabeleceu um empreendimento em meio a vinhedos, bosques e olivais.

O ator expandiu a vinícola Château Miraval em parceria com a família Perrin. A propriedade já produzia vinho quando ele a adquiriu. Fonte: @miraval no Instagram

Uma propriedade histórica, terraços de vinhedos e um vale cercado por florestas tornaram o castelo Château Miraval um lugar impossível de não notar. Nesse recanto da Provença francesa, Brad Pitt encontrou um refúgio para sua família que, ao mesmo tempo, lhe abriria as portas para o setor vinícola.

O ator adquiriu a propriedade juntamente com sua então companheira, Angelina Jolie, em uma transação no valor de cerca de 60 milhões de dólares. O imóvel unia o encanto de uma casa de veraneio a uma atividade agrícola que já fazia parte de sua história.

Antes da chegada de seus famosos compradores, Miraval já contava com vinhedos em produção. A oportunidade residia em aprimorar os vinhos, aproveitar ao máximo as condições do solo e construir uma marca capaz de conquistar novos mercados.

A decisão que colocou Miraval em um novo rumo

Para avançar nesse sentido, Pitt e sua então esposa buscaram orientação junto à família Perrin, que possui uma longa tradição na viticultura francesa. Conforme relatou Marc Perrin em uma entrevista à "La Revue du vin de France", eles se conheceram por meio de amigos em comum, e os proprietários perguntaram a eles como poderiam melhorar a qualidade de seus vinhos.

O Château Miraval reúne uma propriedade histórica, florestas, olivais e vinhedos na Provença francesa. Segundo o site oficial, a propriedade estende-se por mais de 600 hectares. Fonte: @miraval no Instagram

Dessa aproximação surgiu uma parceria, iniciada em 2012. A família Perrin trouxe sua experiência em viticultura, vinificação e distribuição, conferindo ao projeto uma estrutura que ia além da simples notoriedade de seus parceiros.

O objetivo era explorar o potencial de uma propriedade que contava com diversas áreas de exposição e parcelas adequadas para o cultivo de vinhas. Embora o nome Pitt pudesse despertar curiosidade, transformar essa atenção em um negócio sustentável exigia conhecimento técnico agrícola e trabalho na adega.

Uma paisagem que também influencia a cobertura arbórea

A propriedade situa-se nos arredores de Correns, no sul da França, e combina áreas agrícolas com florestas e olivais. Enquanto descrições históricas mencionavam cerca de 500 hectares, o site oficial de Miraval indica, atualmente, que a propriedade abrange mais de 600 hectares — uma área que não é ocupada inteiramente por vinhedos.

As videiras crescem a uma altitude de cerca de 350 metros, onde dias quentes alternam-se com noites mais frescas. Segundo a distribuidora Advintage, esse contraste ajuda a preservar o frescor e o equilíbrio das uvas.

No que diz respeito ao solo, as camadas argilosas auxiliam na retenção de água, enquanto os componentes calcários favorecem a drenagem. Os terraços, sustentados por muros de pedra, permitem o cultivo em encostas e preservam uma forma de plantio característica da paisagem provençal.

O que significa o fato de seus vinhedos serem cultivados de forma orgânica?

O manejo agrícola é um dos aspectos mais interessantes de Miraval. A empresa afirma que seus vinhedos possuem certificação orgânica e são cultivados dessa forma há anos; portanto, essa prática não deve ser apresentada como uma mudança iniciada exclusivamente pelo ator.

Os vinhedos de Miraval possuem certificação orgânica. Suas uvas fazem parte de uma produção que também pode incorporar colheitas provenientes de outras propriedades.

A certificação das parcelas, no entanto, não significa que todas as garrafas que ostentam a marca também sejam certificadas. A Miraval esclarece que seus vinhos não são comercializados como certificados como orgânicos, entre outros motivos, porque podem conter uvas provenientes de fornecedores que não possuem esse selo.

A vinícola menciona, ainda, um processo de estabilização que não é permitido na Europa para fins dessa certificação. Essa distinção permite descrever o projeto com maior precisão e evita que toda a produção seja apresentada como “livre de produtos químicos”.

Uma história que continua a cada colheita

No decorrer de seu desenvolvimento comercial, a Miraval tornou-se tanto uma operação agrícola quanto uma marca cujas atividades transcendem as fronteiras do castelo. Para a produção de seus vinhos, são utilizadas tanto uvas próprias quanto uvas provenientes de outros vinhedos selecionados, de modo que o alcance comercial não dependa exclusivamente da colheita realizada na própria propriedade.

A história une um investimento considerável, condições favoráveis e o empenho de uma família que conhecia bem o setor. O envolvimento de Pitt baseou-se em uma atividade já existente, que demandava experiência para continuar crescendo.

O castelo e seus proprietários levaram muitas pessoas a conhecer, pela primeira vez, este vale na Provença. No entanto, para manter esse interesse, é preciso retornar, ano após ano, ao mesmo ponto de partida: cuidar das videiras e aguardar o que a próxima colheita trará.