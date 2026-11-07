O que plantar em novembro: 7 hortaliças para cultivar em casa e ter uma colheita fresca no verão

Com o calor chegando, a horta começa a ganhar destaque. Saiba o que você pode cultivar em novembro, quanto tempo leva cada colheita e como aproveitar o espaço disponível.

Com algumas sementes, mudas e um espaço ensolarado, você pode colher hortaliças frescas em casa, tanto no solo quanto em vasos.

Novembro é um bom mês para revitalizar a horta doméstica. Os dias ficam mais longos e o solo aquece, tornando o período ideal para cultivar espécies que precisam de um clima mais quente.

Aqui estão algumas opções para que seus pratos do auge do verão tenham o sabor delicioso de uma colheita caseira.

1. Abobrinhas italianas

São semeadas diretamente no solo, colocando duas ou três sementes em pequenas covas e deixando espaço para que as plantas desenvolvam suas folhas e caules.

Precisam de sol, terra fértil e regas regulares — especialmente durante a formação dos frutos —, mas sem encharcar o solo.

As plantas de abobrinha produzem frutos que é recomendável colher quando ainda estão tenros, antes que atinjam um tamanho excessivo.

As primeiras abobrinhas podem ser colhidas entre 45 e 60 dias após o plantio, dependendo da variedade. Para obter frutos tenros, é recomendável colhê-los quando ainda apresentam um tamanho médio.

Vaso ou solo? Podem ser cultivadas em recipientes de, pelo menos, 30 litros, embora precisem de bastante espaço para estender suas folhas.

2. Vagens

São fáceis de cultivar. Novembro é uma boa época para semear diretamente, pois elas precisam de temperaturas amenas a quentes para germinar e se desenvolver.

Existem variedades anãs, que não exigem estruturas de apoio, e trepadeiras, que precisam de tutores ou de uma treliça. Estas permitem aproveitar melhor o espaço em hortas pequenas.

As vagens do feijão são colhidas quando estão macias, antes que as sementes se desenvolvam completamente.

Exigem sol, boa drenagem e umidade relativamente constante.

A primeira colheita costuma ocorrer entre 60 e 80 dias após o plantio. As vagens são colhidas ainda tenras, antes que as sementes se desenvolvam demais.

Vaso ou solo? As variedades anãs adaptam-se bem a vasos de 15 a 20 litros; as trepadeiras precisam de recipientes maiores e de um suporte firme.

3. Rúcula

É uma das opções mais simples e rápidas para iniciar uma horta. É semeada diretamente no solo ou em vasos com boa drenagem, distribuindo as sementes em linhas rasas.

Necessita de boa iluminação, regas regulares e de um substrato que retenha a umidade sem ficar encharcado. Em novembro, deve ser localizado onde receba sol da manhã e alguma sombra à tarde, para protegê-lo do calor intenso.

Durante os dias quentes, a rúcula aprecia um pouco de sombra e regas regulares para retardar a floração.

As primeiras folhas podem ser colhidas entre 30 e 45 dias após a semeadura. Se forem cortadas sem arrancar a planta inteira, ela pode rebrotar e proporcionar várias colheitas. É preferível colher as folhas jovens, pois o calor acelera a floração e pode alterar o sabor.

Vaso ou solo? É ideal para vasos e jardineiras com apenas 15 a 20 centímetros de profundidade.

4. Abóboras/morangas

As abóboras e as morangas são cultivos típicos dos meses quentes. São plantadas diretamente em um solo profundo, fértil e bem drenado.

Precisam de muito sol e espaço, já que suas ramas podem se estender por vários metros, dependendo da variedade.

Precisam de espaço para estender suas hastes, além de sol direto e um solo profundo e bem drenado.

A irrigação deve ser regular, especialmente durante o crescimento e a formação dos frutos. A colheita costuma ocorrer entre 120 e 150 dias após o plantio. Para identificar a maturação, deve-se observar o endurecimento da casca e as alterações no aspecto do fruto.

Vaso ou solo? O ideal é cultivá-los no solo; para o cultivo em vasos, é preciso escolher variedades compactas e recipientes com, pelo menos, 50 litros.

5. Tomate

Novembro é um bom momento para transplantar mudas de tomate, sejam elas produzidas em casa ou compradas em viveiros. Elas precisam de pelo menos seis horas de sol direto, solo rico em matéria orgânica e rega regular. Evitar mudanças bruscas na umidade do solo ajuda a prevenir o rachamento dos frutos.

As variedades que continuam crescendo durante toda a temporada precisam de tutores para sustentar seus caules e evitar que se dobrem sob o peso dos frutos.

Podem ser cultivadas em vasos amplos ou diretamente no solo, desde que recebam luz suficiente e tenham espaço para se desenvolver.

As primeiras colheitas costumam ocorrer entre 80 e 100 dias após o transplante, embora o prazo dependa da variedade e do desenvolvimento da muda.

Vaso ou solo? A planta se desenvolve bem em ambos, mas, se cultivada em vaso, este deve ter pelo menos 20 a 30 litros, com boa profundidade e drenagem.

6. Berinjelas

Gosta de calor e precisa de um local ensolarado; por isso, novembro oferece boas condições para o seu plantio por meio de mudas. Exige solo fértil, boa drenagem e umidade constante, sem excesso de água.

Com um recipiente de bom tamanho e luz solar suficiente, também é possível cultivar berinjelas em varandas e terraços.

Também é possível cultivar em vasos grandes. A primeira colheita costuma ocorrer entre 90 e 120 dias após o transplante, dependendo da variedade e das condições de cultivo. Os frutos são colhidos quando a casca ainda está brilhante, antes que fiquem excessivamente duros.

Vaso ou solo? A planta adapta-se a ambos, desde que o recipiente tenha, pelo menos, 25 a 30 litros de capacidade.

7. Pepino

É uma opção refrescante e produtiva para os meses de calor. O plantio é feito diretamente no solo, onde as sementes germinam bem em temperaturas elevadas.

A planta necessita de sol, solo solto e regas frequentes, especialmente durante a floração e o desenvolvimento dos frutos. Seus caules podem ser conduzidos sobre uma estrutura vertical para aproveitar melhor o espaço e evitar que os pepinos fiquem em contato com o solo.

Conduzir as hastes do pepino sobre uma treliça permite aproveitar melhor o espaço e manter os frutos afastados do solo.

A primeira colheita pode começar entre 50 e 70 dias após o plantio, dependendo da variedade e do clima.

Vaso ou solo? Pode ser cultivada em recipientes de 20 a 30 litros, preferencialmente com um tutor ou treliça para conduzir seus caules.

Três cuidados para a horta de verão

É sempre recomendável preparar a terra antes de semear ou transplantar: remover ervas daninhas, afofar a camada superficial do solo e adicionar composto maduro melhora a fertilidade e a estrutura da terra.

As hortaliças precisam de água disponível, mas não de um solo permanentemente encharcado. É preferível regar diretamente o solo, evitando molhar as folhas.

Por fim, uma cobertura com palha ou folhas secas ajuda a conservar a umidade e a moderar a temperatura. As mudas recém-transplantadas também podem precisar de proteção contra o sol intenso.

Com alguns cuidados básicos, novembro permite iniciar uma horta que pode fornecer hortaliças frescas durante boa parte do verão.