"A resiliência começa com você", o lema do Dia Mundial de Conscientização Sobre Tsunami de 2026 para salvar vidas

Um tsunami pode chegar antes de um alerta oficial. Reconhecer os sinais do mar e saber para onde evacuar pode fazer a diferença entre a vida e a morte.

Os tsunamis representam um perigo significativo para moradias e infraestrutura de cidades costeiras.

Um tremor forte, um ruído vindo do oceano ou o recuo repentino da água podem anunciar uma emergência. Perto da origem de um tsunami, as ondas podem atingir a costa em minutos, antes mesmo de um alerta oficial. Reconhecer esses sinais e saber para onde evacuar pode salvar vidas.

Cerca de 78% dos tsunamis confirmados entre 1900 e 2015 ocorreram no Pacífico, onde a intensa atividade sísmica do Círculo de Fogo favorece a sua formação.

No dia 5 de novembro, o Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis de 2026 concentra-se nessa preparação. Seu lema? “Prepare-se para um tsunami: a resiliência começa com você”, uma campanha liderada pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR).

Reconhecer os sinais e saber para onde ir

Um tsunami é uma série de ondas produzidas por um deslocamento brusco de água, geralmente associado a terremotos submarinos. Também pode ser causado por deslizamentos ou erupções vulcânicas. E, embora o Pacífico concentre a maior atividade, esses fenômenos podem ocorrer em outros oceanos e mares.

Destruição em Kesennuma após o tsunami de 2011, que devastou inúmeras comunidades do nordeste do Japão.

Em uma zona costeira baixa, um terremoto forte ou prolongado, uma mudança repentina no nível do mar ou um estrondo vindo do oceano são sinais de perigo. Basta um desses sinais para agir. É preciso proteger-se durante o tremor e, assim que for seguro se deslocar, seguir para um terreno elevado ou para o interior, utilizando as rotas de evacuação.

Não espere para ver uma onda ou receber um aviso. Também não retorne após o primeiro impacto. A primeira onda pode não ser a maior, e o perigo pode persistir por horas. Para retornar, aguarde a orientação das autoridades.

Uma lição ou uma história podem salvar vidas

A preparação pode começar em uma sala de aula. Em 2004, Tilly Smith, de dez anos, reconheceu o comportamento incomum do mar enquanto passava férias na Tailândia. Ela se lembrou de uma aula de geografia e avisou sua família e a equipe do hotel. Segundo a UNDRR, a evacuação da praia ajudou a salvar cerca de cem pessoas.

As boias de monitoramento ajudam a detectar tsunamis e a transmitir dados para emitir alertas precoces.

Em Simeulue, na Indonésia, o conhecimento transmitido entre gerações também foi decisivo durante aquele mesmo tsunami de 2004. Os relatos no poema Smong ensinavam a associar um terremoto ao recuo do mar e à onda que viria em seguida. Seus habitantes buscaram as áreas mais altas imediatamente. Exemplos de como a educação e a memória comunitária podem orientar uma resposta rápida.

A tecnologia ganha tempo, a preparação permite aproveitá-lo



Entre as inovações surgidas nos últimos anos, temos drones que transmitem mensagens de evacuação e cabos submarinos de telecomunicações equipados com sensores. Essas ferramentas buscam melhorar a detecção de perigos e levar avisos àqueles que estão expostos.

Os centros de alerta de tsunamis utilizam redes sísmicas para determinar se um terremoto pode ter gerado um tsunami, e redes de medição do nível do mar para detectar sua presença e estimar seu tamanho — informações que lhes permitem emitir avisos oportunos e precisos.

O sistema experimental GUARDIAN, da NASA, analisa alterações em sinais de navegação por satélite causadas por perturbações na atmosfera. Durante o tsunami de Kamchatka, em 2025, ele identificou um sinal próximo ao Havaí cerca de 32 minutos antes de a onda chegar à costa e ser registrada por marégrafos. É aí que está o seu potencial: complementar os sistemas já existentes.

E, para aproveitar esses minutos, a campanha propõe conhecer as rotas, definir um ponto de encontro para a família e participar de simulados.

Também recomenda prever apoio para aqueles que tenham dificuldade em evacuar, além de orientar os turistas. Cabe aos governos investir em alertas, infraestrutura e planejamento costeiro. Contudo, a preparação individual faz parte da proteção coletiva.