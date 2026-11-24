Frente fria traz cenário alarmante ao Sudeste com chuvas de mais de 200 mm; confira as áreas em risco

Avanço de frente fria pela costa do Sudeste entre quarta-feira (25) e sexta-feira (27) aumenta as condições para chuva forte e volumosa de mais de 200 mm em SP e RJ.

A combinação de ar quente e úmido nesta última semana de novembro trará mais episódios de chuva intensa e volumosa, e com risco de temporais, em muitas áreas da Região Sudeste do Brasil.

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E uma nova frente fria vai avançar pela costa da região entre esta quarta-feira (25) e a sexta-feira (27), aumentando as condições para chuvas, o que vai deixar acumulados significativos que podem passar dos 200 mm em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria traz chuvas de mais de 200 mm até a sexta-feira

Entre a quarta-feira (25) e a sexta-feira (27), uma nova frente fria vai avançar pela costa de São Paulo e do Rio de Janeiro, aumentando ainda mais as condições para formação de nuvens carregadas e de pancadas de chuva forte com riscos de temporais.

Na quarta-feira (25) pancadas de chuva já ocorrem no final da manhã em pontos isolados do norte e do leste de São Paulo. A partir da tarde e à noite, as chuvas ganham força e se espalham por todo o território paulista (especialmente no leste), pelo Rio de Janeiro, centro-sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo, onde são esperados temporais com muitos raios, vendavais, chuva volumosa em um curto período de tempo e eventual queda de granizo.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para quarta-feira (25) às 15h à esquerda e quinta-feira (26) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Atenção maior a grande parte de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e sul e Zona da Mata mineiros, onde os volumes podem ficar em torno dos 100 mm e as rajadas de vento superarem os 60 km/h.

Na quinta-feira (26) as pancadas de chuva com trovoadas persistem já entre a madrugada e manhã em áreas do leste paulista, do Rio de Janeiro e do centro-sul de Minas Gerais. No período da tarde, as pancadas ocorrem de forma mais isolada em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas no centro-sul de Minas Gerais e no Espírito Santo, as chuvas devem ser mais intensas e abrangentes, e com risco de temporais e vendavais. À noite, ainda haverá condições para temporais isolados em boa parte de Minas Gerais.

Previsão de densidade de raios para quarta-feira (25) às 14h à esquerda e quinta-feira (26) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (27) não se descartam ainda pancadas de chuva moderadas a intensas no Rio de Janeiro, em São Paulo, sul capixaba e no centro-sul de Minas Gerais. Os temporais isolados são esperados no período da tarde em áreas mineiras e no oeste paulista.

Os volumes esperados entre hoje (24) e a noite de sexta-feira (27) passam dos 100 mm em áreas do centro e do leste (Zona da Mata) mineiros, do sul do Rio de Janeiro e do leste de São Paulo.

Mapa de previsão da precipitação acumulada (mm) entre hoje (24) e a noite de sexta-feira (27), segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, os acumulados mais expressivos passam dos 200 mm em pontos do Vale do Paraíba em São Paulo, e na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, inclusive na capital fluminense, onde o volume registrado deve ser em torno dos 215 mm.

Algumas localidades de destaque são Paraty (RJ): 181 mm; Belford Roxo (RJ): 161 mm; Petrópolis (RJ): 139 mm; Queimados (RJ): 158 mm; Cunha (SP): 174 mm; Guararema (SP): 171 mm; Jacareí (SP): 138 mm; São Luiz do Paraitinga (SP): 167 mm.

Mas é importante seguir acompanhando as previsões do tempo por aqui, pois as condições modeladas são atualizadas diariamente e podem apresentar mudanças nos próximos dias.