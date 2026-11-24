Entre 6h40 e 8h20 da manhã, uma forte enxurrada elevou o nível do Arroio Lajeado em Garruchos, bloqueando completamente a rodovia ERS-176 e deixando moradores temporariamente sem fornecimento de energia elétrica.

Rodovias ficam bloqueadas no RS depois de acumulados de 161 mm. Foto: Redes Sociais

Volumes expressivos de chuva atingiram municípios da Metade Norte do Rio Grande do Sul durante a manhã desta terça-feira (24), gerando alagamentos, cheias de arroios e interdições em rodovias. Os acumulados registrados por estações meteorológicas superaram a marca de 150 mm em algumas localidades em apenas algumas horas.

Diante do cenário, a Defesa Civil estadual emitiu alertas por meio da tecnologia Cell Broadcast para cidades como Garruchos, Soledade e Cruz Alta. Os avisos destacaram o risco muito alto de inundações e transbordamento de cursos d'água, orientando a população a buscar abrigo seguro e evitar deslocamentos.

Municípios mais atingidos e estragos nas rodovias

Os maiores volumes de precipitação concentraram-se entre o Noroeste, Alto Jacuí, Planalto Médio e trechos da Serra gaúcha até o final da manhã. Em Ibirubá, os pluviômetros marcaram 161 mm, seguidos por Cruz Alta, com registros que chegaram a 151 mm nas estações meteorológicas, e Soledade, que acumulou 131 mm.

Municípios do Rio Grande do Sul registraram os maiores volumes de precipitação nesta terça-feira (24). Foto: Divulgação/ Defesa Civil

Outras cidades também enfrentaram marcas elevadas em curto intervalo de tempo, como Dois Lajeados, com 113 mm, e Veranópolis, com 108 mm. Bossoroca e Espumoso somaram 107 mm cada, enquanto Pejuçara registrou 103 mm e Cotiporã alcançou 100 mm.

Em Garruchos, uma forte enxurrada ocorrida entre 6h40 e 8h20 danificou estradas, alagou terrenos e provocou a elevação do Arroio Lajeado. Consequentemente, os acessos ao município ficaram interditados tanto pela rodovia ERS-176 quanto pela estrada secundária via Conversora Garabi, além de haver interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica.

Impactos no trânsito e alertas de risco severo

Na rodovia RS-342, entre Cruz Alta e Ijuí, especificamente entre os quilômetros 137 e 139, a água invadiu a pista e exigiu atenção redobrada dos motoristas. De acordo com a prefeitura de Cruz Alta, o acumulado urbano local foi de cerca de 65 mm, sem registro de residências danificadas ou moradores desalojados.

Por outro lado, em Soledade, a chuva torrencial superior a 100 mm gerou enxurradas e alagamentos em diversos pontos da área urbana. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras foram mobilizadas para atender às ocorrências, enquanto em Boa Vista do Cadeado a água cobriu o asfalto próximo ao Marzinho e bloqueou estradas do interior perto do Benche e da usina.

Avanço das instabilidades pelo Sul do Brasil

Paralelamente às ocorrências no território gaúcho, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) manteve três avisos ativos ao longo desta terça-feira. O alerta de perigo potencial abrange todo o estado, prevendo volumes de até 50 mm por dia e rajadas de vento entre 40 e 60 quilômetros por hora, com chance de queda de granizo.

Já o aviso de grande perigo engloba o Norte, Nordeste, Noroeste e a Serra do Rio Grande do Sul. Nessa faixa, o comunicado oficial aponta risco elevado de ventos acima de 100 quilômetros por hora, danos em edificações, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia e perdas em plantações.

Imagens de satélite indicaram que o sistema de instabilidade avançou em direção ao Norte ao longo do dia, levando chuva forte e temporais isolados com granizo para o Paraná e Santa Catarina. No território catarinense, as precipitações começaram ainda nas primeiras horas da manhã, concentrando os maiores volumes na região Oeste.