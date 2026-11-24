Temporal supera 160 mm no RS e provoca enxurradas e bloqueios
Entre 6h40 e 8h20 da manhã, uma forte enxurrada elevou o nível do Arroio Lajeado em Garruchos, bloqueando completamente a rodovia ERS-176 e deixando moradores temporariamente sem fornecimento de energia elétrica.
Volumes expressivos de chuva atingiram municípios da Metade Norte do Rio Grande do Sul durante a manhã desta terça-feira (24), gerando alagamentos, cheias de arroios e interdições em rodovias. Os acumulados registrados por estações meteorológicas superaram a marca de 150 mm em algumas localidades em apenas algumas horas.
Diante do cenário, a Defesa Civil estadual emitiu alertas por meio da tecnologia Cell Broadcast para cidades como Garruchos, Soledade e Cruz Alta. Os avisos destacaram o risco muito alto de inundações e transbordamento de cursos d'água, orientando a população a buscar abrigo seguro e evitar deslocamentos.
Municípios mais atingidos e estragos nas rodovias
Os maiores volumes de precipitação concentraram-se entre o Noroeste, Alto Jacuí, Planalto Médio e trechos da Serra gaúcha até o final da manhã. Em Ibirubá, os pluviômetros marcaram 161 mm, seguidos por Cruz Alta, com registros que chegaram a 151 mm nas estações meteorológicas, e Soledade, que acumulou 131 mm.
Outras cidades também enfrentaram marcas elevadas em curto intervalo de tempo, como Dois Lajeados, com 113 mm, e Veranópolis, com 108 mm. Bossoroca e Espumoso somaram 107 mm cada, enquanto Pejuçara registrou 103 mm e Cotiporã alcançou 100 mm.
Em Garruchos, uma forte enxurrada ocorrida entre 6h40 e 8h20 danificou estradas, alagou terrenos e provocou a elevação do Arroio Lajeado. Consequentemente, os acessos ao município ficaram interditados tanto pela rodovia ERS-176 quanto pela estrada secundária via Conversora Garabi, além de haver interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica.
Impactos no trânsito e alertas de risco severo
Na rodovia RS-342, entre Cruz Alta e Ijuí, especificamente entre os quilômetros 137 e 139, a água invadiu a pista e exigiu atenção redobrada dos motoristas. De acordo com a prefeitura de Cruz Alta, o acumulado urbano local foi de cerca de 65 mm, sem registro de residências danificadas ou moradores desalojados.
Por outro lado, em Soledade, a chuva torrencial superior a 100 mm gerou enxurradas e alagamentos em diversos pontos da área urbana. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras foram mobilizadas para atender às ocorrências, enquanto em Boa Vista do Cadeado a água cobriu o asfalto próximo ao Marzinho e bloqueou estradas do interior perto do Benche e da usina.
Avanço das instabilidades pelo Sul do Brasil
Paralelamente às ocorrências no território gaúcho, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) manteve três avisos ativos ao longo desta terça-feira. O alerta de perigo potencial abrange todo o estado, prevendo volumes de até 50 mm por dia e rajadas de vento entre 40 e 60 quilômetros por hora, com chance de queda de granizo.
Imagens de satélite indicaram que o sistema de instabilidade avançou em direção ao Norte ao longo do dia, levando chuva forte e temporais isolados com granizo para o Paraná e Santa Catarina. No território catarinense, as precipitações começaram ainda nas primeiras horas da manhã, concentrando os maiores volumes na região Oeste.
Referência da notícia
Duda Romagna. (2026). Chuva forte provoca enxurradas e toma estradas no Rio Grande do Sul.