Chuva de até 300 mm e temporais colocam o Sudeste em alerta até a segunda-feira (30); veja onde

Frente fria se desloca pela costa do Sudeste e aumenta riscos de chuvas intensas e temporais nos próximos dias. O volume de chuva acumulado chega a 300 mm até segunda-feira (30).

As chuvas intensas e os temporais esperados para os próximos dias no Sudeste trazem cenários alarmantes. Até o final da segunda-feira (30), os acumulados de precipitação previstos são elevados para diversos pontos da região, superando os 150 mm em municípios dos 4 estados e chegando a 300 mm em áreas de Minas Gerais.

Quarta-feira: chegada da frente fria

A frente fria que avança pelo Sudeste mudou o tempo em diversos municípios entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

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Na tarde desta quarta-feira (25), os riscos de temporais predominam sobre o leste de São Paulo, a faixa entre o Triângulo Mineiro e o sul de Minas, além de todo o estado do Rio de Janeiro, com potencial para transtornos como alagamentos e formação de enxurradas.

Quinta-feira: alertas para tempestades

Desde o início da manhã, pancadas de chuva estão previstas para áreas da porção sul de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O sistema frontal segue atuando sobre os estados do Sudeste e, no período da tarde, alcança também o Espírito Santo.

Mapa mostra a probabilidade de precipitação na tarde desta quinta-feira (26).

Ao longo da tarde, a presença de ar úmido e o aumento das temperaturas fazem com que as chuvas ganhem intensidade e gerem alertas para tempestades no norte paulista, em boa parte dos territórios mineiro e fluminense, além do sul capixaba. As precipitações virão acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas.

Sexta-feira: chuvas intensas continuam

O período entre a madrugada e o final da manhã de sexta-feira (27) será marcado pela continuidade das chuvas intensas sobre o Sudeste do Brasil. O potencial para transtornos aumenta ainda mais nas proximidades de Juiz de Fora (MG), Ubá (MG), Belo Horizonte (MG) e na porção norte do Rio de Janeiro.

Os maiores volumes de água precipitável desta sexta (28) se concentram sobre o leste do Sudeste e áreas do oeste e norte paulista e oeste mineiro.

A partir do período vespertino, as chuvas se espalham pelo norte de São Paulo e Triângulo Mineiro, mantendo-se no leste mineiro e norte fluminense. A essa altura, os alertas para grandes acumulados já estarão vigentes nas áreas citadas, com potencial para alagamentos, transbordamento de rios e formação de enxurradas.

Sábado: SP, MG e RJ em atenção

Quem esperava um final de semana com tempo firme se enganou: o sábado (28) terá tempo fechado e muita chuva no Sudeste do Brasil. Pela manhã, municípios entre o Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro têm previsão de chuvas moderadas, com áreas pontuais de forte intensidade.

A circulação atmosférica continua injetando ar quente e úmido sobre o Sudeste, dando suporte às nuvens carregadas durante todo o dia. Sendo assim, durante a tarde, as chuvas ganham força e abrangência, mantendo alertas de novos temporais na mesma faixa atingida pela manhã.

Domingo: chuvas não diminuem

O cenário seguirá alarmante, pois o modelo ECMWF prevê a permanência das chuvas neste domingo (29). Áreas afetadas durante toda a semana continuam sendo atingidas pelas precipitações fortes, mantendo em alerta municípios do leste de São Paulo, a faixa entre o Triângulo Mineiro e o leste de Minas Gerais, além de boa parte do Rio de Janeiro.

Chuvas intensas e nebulosidade se mantém neste domingo (29) em áreas de SP, MG e RJ.

A atenção deve ser redobrada na Serra da Mantiqueira, onde há chances reais de deslizamentos de terra capazes de bloquear rodovias da região. Além disso, há potencial para alagamentos, e os produtores rurais podem registrar perdas e queda na qualidade de suas lavouras.

Segunda-feira: temporais afetam MG, RJ e ES

Na segunda-feira (30), as chuvas diminuem sobre o estado de São Paulo, mas ainda ocorrem de forma moderada no litoral e no Vale do Paraíba. Em Minas Gerais, a situação é semelhante com a perda gradual de intensidade, embora pontos do leste do estado, entre a divisa do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, ainda tenham previsão de temporais e chuvas intensas.

O acumulado previsto até o final da segunda-feira (30) supera os 350 mm em áreas pontuais do leste de MG.

O cenário fica ainda mais preocupante ao observar o acumulado previsto até o final da segunda-feira (30). No sul de Minas Gerais, o volume pode chegar a 220 mm em áreas pontuais, enquanto no leste do estado a quantidade esperada supera os 300 mm na região de Viçosa (MG). Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo também terão volumes elevados, acima de 150 mm em diversos pontos.