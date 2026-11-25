É melhor evitar se aproximar — mesmo que de longe — desses locais, por vezes lendários, mas que podem custar a sua vida, ainda que você apenas permaneça por perto.

Praias de areia branca onde dá vontade de ficar relaxando. Infelizmente, são proibidas, pois seus habitantes — um povo indígena — não são muito acolhedores.

Em Camarões, um lago de cratera liberou uma nuvem de gás que matou pelo menos 1.700 pessoas em uma única noite. No Brasil, uma ilha abriga uma víbora venenosa que não é encontrada em nenhum outro lugar. Das águas vermelhas do Lago Nyos aos subsolos de Chernobyl, aqui estão 5 locais cuja reputação negativa se explica por histórias muito diferentes.

Estes lagos podem matar você, mesmo sem entrar neles!

Em 21 de agosto de 1986, o lago Nyos, no noroeste dos Camarões, liberou repentinamente uma grande quantidade de dióxido de carbono (CO₂). Esse gás havia se acumulado, sob forma dissolvida, nas águas profundas desse lago de cratera.

O lago Nyos matou quase 1.700 pessoas e 6.000 animais de criação em uma única noite…

Uma vez liberado, formou uma nuvem que se espalhou pelos vales situados abaixo. Mais denso que o ar, o CO₂ concentrou-se próximo ao solo. O levantamento realizado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos aponta a morte de pelo menos 1.700 pessoas e 6.000 animais em uma única noite.

O lago Karachai, um depósito de resíduos radioativos

No sul dos Montes Urais, o lago Karachay serviu como reservatório de resíduos radioativos líquidos para o complexo nuclear de Mayak. Os despejos conferiram a esse pequeno corpo hídrico um lugar singular na história do local.

Segundo um relatório publicado pela Agência Internacional de Energia Atômica, o reservatório figurava entre as instalações desse tipo com os mais altos níveis de atividade radioativa.

Posteriormente, o lago foi preenchido por etapas. Os trabalhos, que duraram mais de 40 anos, foram concluídos em 2015. O antigo corpo hídrico encontra-se, agora, coberto por uma camada de rochas. O confinamento tem como objetivo isolar os resíduos ali enterrados.

Ilhas lindas, mas não para as férias!

A cerca de 35 km do litoral sul de São Paulo, a Ilha da Queimada Grande abriga a jararaca-ilhoa (Bothrops insularis), uma serpente peçonhenta que vive exclusivamente nessa ilha. Ela também frequenta os galhos e a copa das árvores, onde caça, principalmente, aves. Nesse terreno íngreme, portanto, olhar onde se pisa não é suficiente para detectar uma serpente.

O problema desta víbora, endêmica da ilha brasileira, é que ela se desloca pelo solo, mas também pelos galhos e pela copa das árvores, para caçar.

Devido ao alto risco de picadas, esta área é totalmente protegida e seu acesso está sujeito a autorização. Apenas cientistas que vêm estudar a espécie têm permissão para desembarcar. Vale ressaltar que, para esta víbora, esta ilha é seu único habitat natural.

North Sentinel, uma ilha onde ninguém é bem-vindo!

No arquipélago indiano de Andamão, North Sentinel é o território dos sentineleses, um povo indígena que vive isolado de contatos regulares com o mundo exterior.

Em 2018, o missionário americano John Allen Chau perdeu a vida após entrar nessa área proibida. As autoridades indianas classificaram a ilha e as águas que a cercam, em um raio de 5 km, como uma reserva indígena.

Essa proteção visa, primeiramente, aos seus habitantes. Ao desembarcar, uma pessoa vinda de fora poderia introduzir infecções às quais os sentineleses foram pouco expostos. A proibição de acesso protege a saúde deles e a possibilidade de continuarem vivendo isolados.

Chernobyl ainda é radioativo…

Após o acidente de 26 de abril de 1986, parte do combustível do reator número 4 da usina de Chernobyl, na Ucrânia, derreteu e misturou-se a outros materiais da usina, incluindo concreto.

A mistura, chamada de córium, escorreu para os níveis inferiores antes de se solidificar. Uma dessas massas negras e vitrificadas foi apelidada de "pé de elefante" devido ao seu formato.

Chernobyl e os vilarejos ucranianos ao redor ainda são radioativos, embora agências de turismo ofereçam visitas ao local!

Quando foi descoberta, aproximar-se dela significava ficar exposto a uma radiação muito intensa. Com o tempo, a radioatividade diminuiu, mas o envelhecimento da massa trouxe outro problema.

Segundo a Agência Japonesa de Energia Atômica, cerca de dez anos após o acidente, o "pé de elefante" já havia começado a se esfarelar e a liberar partículas radioativas finas…