Em 1.123 municípios brasileiros, a falta de chuva respondeu por 77% dos R$ 10,1 bilhões em perdas agropecuárias declaradas até 23 de novembro de 2026.

No Rio Grande do Sul, a soja enfrentou falta de chuva em fevereiro, quando boa parte das lavouras estava em floração ou enchimento de grãos.

Em fevereiro, faltou chuva para a soja gaúcha. Em novembro, um temporal destruiu a aveia pronta para colher. Quanto o campo brasileiro perdeu em 2026? Uma análise dos registros da Defesa Civil disponíveis até 23 de novembro chegou a R$ 10,1 bilhões em prejuízos declarados à agricultura e à pecuária, em 1.123 municípios de 25 estados. Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais concentram os maiores valores nesse recorte.

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Desse montante, R$ 7,62 bilhões correspondem às lavouras e R$ 2,44 bilhões à pecuária. A conta considera prejuízos comunicados pelos municípios em ocorrências com reconhecimento federal. É uma estimativa parcial: há perdas que ainda aguardam avaliação e cidades que enfrentaram mais de um desastre ao longo do ano. Danos a estradas, armazéns, comércio e serviços ficaram fora da soma.

A falta de chuva responde por R$ 7,7 bilhões em perdas

Seca e estiagem respondem por R$ 7,71 bilhões, cerca de 77% do valor apurado. Só no Rio Grande do Sul, as ocorrências classificadas como estiagem somaram R$ 3,85 bilhões. Em fevereiro, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) identificou restrição de água para a soja gaúcha quando grande parte das lavouras atravessava a floração ou o enchimento dos grãos. As chuvas irregulares já levavam à revisão das estimativas de produtividade em boa parte do estado.

A estiagem também pesou na pecuária. Em Monte Alegre, no Pará, o município declarou R$ 187,6 milhões em perdas na criação de animais em outubro.

A criação de animais também sofreu com a estiagem. Em Monte Alegre, no Pará, um registro de outubro aponta R$ 187,6 milhões em prejuízos à pecuária e R$ 28 milhões à agricultura. Na Bahia, os municípios incluídos na análise declararam, juntos, R$ 640,6 milhões por estiagem nas duas atividades. Em Pernambuco, foram R$ 589,6 milhões pela mesma causa. Nos dois estados, essa foi a principal origem das perdas no recorte.

Chuva intensa, granizo e vento atingiram lavouras em diferentes fases

As ocorrências classificadas como chuvas intensas somaram R$ 1,15 bilhão em prejuízos no campo. A Defesa Civil registra separadamente outros fenômenos, entre eles inundações, granizo e vendavais. Os dados municipais mostram onde cada um pesou mais.

Inundações somaram R$ 309 milhões. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, um único registro de outubro reuniu R$ 161,2 milhões em perdas agrícolas.

somaram R$ 309 milhões. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, um único registro de outubro reuniu R$ 161,2 milhões em perdas agrícolas. Granizo respondeu por R$ 485 milhões. Os municípios gaúchos incluídos no levantamento declararam R$ 204,3 milhões nessa categoria.

respondeu por R$ 485 milhões. Os municípios gaúchos incluídos no levantamento declararam R$ 204,3 milhões nessa categoria. Vendavais somaram R$ 307 milhões. O Paraná concentrou R$ 144,3 milhões desse valor.

Em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, o temporal de 20 de novembro destruiu 80 hectares de aveia que já estavam prontos para a colheita.

Em Tupanciretã, o temporal de 20 de novembro atingiu a soja recém-semeada e destruiu 80 hectares de aveia pronta para colher. A assistência técnica estadual estimou perda média de 95% nos 29 mil hectares de soja atingidos. Na consulta de 23 de novembro, os campos de agricultura e pecuária do registro desse vendaval ainda apareciam zerados. Os R$ 160 milhões de Tupanciretã incluídos na análise correspondem à estiagem de fevereiro.

Como foi calculado o prejuízo e o que ainda falta medir

O ponto de partida foram 5.066 registros do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Para reduzir o risco de contar a mesma perda duas vezes, a análise reteve apenas a ocorrência elegível de maior valor em cada município.

Após a chuva, a vistoria ajuda a identificar falhas nas linhas de soja. O levantamento nacional reuniu prejuízos declarados em 1.123 municípios.

A triagem também comparou os prejuízos com dois dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): o valor das lavouras locais em 2025 e o produto interno bruto municipal de 2023.

Esses cuidados podem deixar de fora perdas reais, sobretudo onde dois eventos distintos atingiram safras diferentes.

Para a economia brasileira como um todo, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) estimou R$ 51,9 bilhões em perdas por 24 eventos climáticos significativos apenas de janeiro a junho.

Esse balanço inclui o campo, além de moradias, empresas e infraestrutura. Somá-lo aos R$ 10,1 bilhões contaria parte dos prejuízos duas vezes. Até 23 de novembro, o custo de 2026 para toda a cadeia do agro permanecia em aberto.