O fenômeno El Niño pode enfraquecer um dos grandes aliados naturais diante do aquecimento global. Uma pesquisa apoiada pela ESA identifica regiões que perderiam a capacidade de absorver carbono.

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) volta sua atenção para a redução da absorção de dióxido de carbono.

As florestas, as matas, as pastagens e outros ecossistemas terrestres desempenham um papel fundamental no equilíbrio climático, uma vez que, por meio da fotossíntese, a vegetação absorve dióxido de carbono (CO2) e armazena parte desse carbono em suas folhas, raízes e solos.

No entanto, sua capacidade de absorção não é constante, pois temperaturas elevadas, a falta de água e os incêndios podem reduzir a atividade fotossintética e aumentar a quantidade de carbono que retorna à atmosfera.

A intensidade do El Niño como principal problema

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) divulgou uma pesquisa que antecipa onde os maiores riscos poderão se concentrar, com resultados que apontam para uma redução de cerca de 230 milhões de toneladas de carbono na produtividade líquida dos ecossistemas terrestres durante o segundo semestre de 2026.

A ESA lembra que, durante os três grandes episódios de El Niño registrados desde 1997-1998, o sumidouro terrestre de carbono chegou a enfraquecer em até 50%. O estresse hídrico e o calor reduziram a capacidade da vegetação de absorver CO2, enquanto o aumento da respiração dos ecossistemas e os incêndios contribuíram para a liberação de mais carbono.

A previsão das anomalias na produtividade líquida dos ecossistemas terrestres entre julho e setembro de 2026. Os tons marrons indicam um enfraquecimento dos sumidouros de carbono, e os verdes, um fortalecimento.

O trabalho, intitulado "Forecasting carbon-risk hotspots ahead of the extreme 2026 El Niño", combina previsões climáticas sazonais, modelos de funcionamento dos ecossistemas e técnicas de aprendizado de máquina para antecipar onde poderiam ocorrer as maiores perdas de capacidade de absorção.

Os pesquisadores utilizaram um conjunto de 51 previsões sazonais do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF).

Essas informações alimentaram dois modelos globais de superfície terrestre, ORCHIDEE-MICT e JULES, capazes de simular as trocas de carbono entre a vegetação, o solo e a atmosfera.

O resultado central aponta para uma redução de aproximadamente 0,23 petagramas de carbono (230 milhões de toneladas) na produtividade líquida dos ecossistemas terrestres durante o segundo semestre de 2026.

América do Sul concentra o maior risco para os sumidouros de carbono

Uma das regiões que mais preocupa os pesquisadores é a América do Sul, que poderia concentrar cerca de 44% do enfraquecimento global previsto entre julho e dezembro. Dentro do continente, o Nordeste do Brasil e as áreas de pastagens no centro do país aparecem como alguns dos principais pontos vulneráveis.

A floresta amazônica é um dos lugares mais vulneráveis.

As previsões apontam para condições mais quentes e secas em boa parte das regiões tropicais, um cenário que pode submeter os ecossistemas a uma forte pressão.

Sudeste Asiático em alerta devido ao aumento do risco de incêndios

O outro grande foco de preocupação encontra-se no Sudeste Asiático, pois os modelos apontam para um risco elevado de incêndios em países como Indonésia, Papua-Nova Guiné e Malásia, onde condições mais quentes e secas poderiam favorecer a expansão das áreas queimadas.

Colunas de fumaça provenientes de vários incêndios florestais em Bornéu (Indonésia), observadas pelo satélite Sentinel-3 em 14 de outubro de 2026.

A preocupação é ainda maior porque as áreas expostas coincidem com cerca de 13 milhões de hectares de florestas e turfeiras ricos em carbono. Esses ecossistemas armazenam grandes quantidades de carbono e podem liberar parte delas quando sofrem incêndios, especialmente se a seca favorecer que o fogo atinja os depósitos orgânicos do solo.

Os satélites permitem antecipar onde o carbono pode ser perdido

O satélite Sentinel-3 permite acompanhar a evolução da temperatura da superfície do oceano, um dos sinais fundamentais para detectar e monitorar o El Niño. Por sua vez, o Sentinel-2 oferece imagens de alta resolução que permitem analisar a saúde da vegetação, localizar áreas queimadas e acompanhar a evolução dos incêndios.

Evolução das anomalias de temperatura da superfície do Oceano Pacífico entre maio e outubro, comparando 2025 e 2026.

A ESA também apresentou uma nova ferramenta de monitoramento do El Niño, denominada Earth Action El Niño Dashboard, que reúne observações por satélite e dados ambientais para facilitar o acompanhamento de seus efeitos sobre o oceano, a terra e a atmosfera.