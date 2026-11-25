Temporais ainda ameaçam os estados da Região Sul; veja onde há mais risco

Tempestades potencialmente intensas estão previstas até sábado (28) sobre os estados do Sul, quando o volume de chuva pode se aproximar de 200 mm.

A Região Sul do Brasil continua em alerta para temporais que podem ser localmente intensos em algumas áreas, principalmente na sexta-feira (27). Há alerta para chuvas intensas, rajadas de vento da ordem de 70 km/h e acumulados de chuva de quase 200 mm. Nos últimos dias, os três estados da região vêm sendo castigados por tempestades severas com ventos extremos e enxurradas que deixaram mortos e muitos danos. Confira os alertas e as áreas em risco.

Tempestades continuam no Sul

Tempestades estão previstas para todos os dias entre quarta-feira (25) e sábado (28) nos três estados da Região Sul, com possibilidade de episódios localmente intensos. As áreas com maior potencial para temporais incluem o norte e o noroeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o Paraná, principalmente as áreas do oeste do estado.

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O modelo ECMWF, de confiança da Meteored, aponta que tempestades estão previstas para se formar desde a noite de quarta (25) até o anoitecer de quinta-feira (26) na metade oeste de Santa Catarina e do Paraná.

No noroeste de Santa Catarina e metade oeste do Paraná, índices de severidade apontam para a possibilidade de algumas tempestades severas organizadas, capazes de produzir fenômenos como rajadas de vento intensas e granizo.

Previsão de tempestades para quinta-feira (26), segundo o ECMWF.

Até o final da quinta (26), as chuvas associadas a estes sistemas podem acumular mais de 100 mm, com potencial de causar transtornos relacionados a inundações e enxurradas repentinas.

Na sexta-feira (27), as tempestades podem ganhar intensidade, especialmente entre o Paraguai, o norte da Argentina e áreas do oeste da Região Sul.

Uma área de baixa pressão atmosférica se intensifica entre o norte da Argentina e o Paraguai, estendendo um cavado sobre a Região Sul. Ao mesmo tempo, a alta pós-frontal associada à frente fria que avança sobre o Sudeste favorece um escoamento de nordeste, cujos ventos convergem em direção à baixa pressão sobre o oeste da região.

Previsão de tempestades intensas para sexta-feira (27), juntamente c

Essa configuração é mostrada no mapa acima, e reforça a convergência de calor e umidade em baixos níveis, contribuindo para o desenvolvimento de tempestades localmente intensas entre o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Previsão de tempestades para sábado (28), segundo o ECMWF.

Entre a noite de sexta (27) e o decorrer do sábado (28) as tempestades avançam em direção ao leste, cruzando os estados de Santa Catarina e, principalmente, o Paraná, alcançando também a Região Metropolitana de Curitiba até o fim do dia.

Previsão de chuva acumulada até o final de sábado (28), segundo o ECMWF.

As chuvas serão localmente intensas entre a metade norte do Rio Grande do Sul e o Paraná entre quarta (25) e sábado (28), podendo acumular um volume em torno de 200 mm, principalmente no território paranaense e áreas de divisa com Santa Catarina. Além disso, as rajadas de vento podem se aproximar ou ultrapassar 70 km/h nos três estados ao longo deste período. A população e as autoridades precisam estar em alerta.

Durante as tempestades, evite permanecer em áreas abertas, abrigar-se sob árvores ou estruturas vulneráveis e ficar próximo a janelas e portas de vidro. Nunca atravesse áreas alagadas, seja a pé ou de carro. Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).