Projeto desenvolvido em escola pública de Manacapuru transforma resíduos da pesca em carvão ativado ecológico, capaz de reter metais pesados e outros poluentes, e propõe uma alternativa ao carvão vegetal na filtragem da água.

Projeto escolar desenvolvido em Manacapuru transforma resíduos da pesca em carvão ativado ecológico. Crédito: Reuters

Em meio à estiagem que atinge a região do Rio Solimões, no Amazonas, estudantes e um professor da Escola Estadual José Mota, em Manacapuru, desenvolveram uma solução que aproveita resíduos da pesca para melhorar a qualidade da água. A iniciativa utiliza ossos de pirarucu, peixe nativo da Amazônia, na produção de um material filtrante com potencial para ajudar comunidades ribeirinhas a obter água própria para o consumo.

A proposta parte de um problema comum na região: o descarte das estruturas ósseas do peixe após o aproveitamento da carne. Em vez de se tornarem mais um resíduo, os ossos são transformados em carvão ativado ecológico, capaz de absorver metais pesados e outros poluentes presentes na água.

O projeto também busca substituir o carvão vegetal tradicional, cuja produção depende da retirada de madeira. Com isso, a iniciativa combina o reaproveitamento de materiais disponíveis na economia local com uma alternativa que dispensa o corte de árvores para a fabricação do carvão utilizado na filtragem.

Como funciona o filtro feito com ossos de pirarucu

O processo começa com o aquecimento das estruturas ósseas do peixe a temperaturas que podem chegar a 900 °C. Depois de carbonizado, o material é triturado até se transformar em um pó. Essa substância é utilizada como camada filtrante: quando a água passa por ela, parte dos metais pesados e de outros poluentes fica retida.

A técnica utiliza ossos de um peixe que pode atingir até dois metros de comprimento e tem presença importante na atividade pesqueira amazônica. O aproveitamento desse material também contribui para reduzir o acúmulo de resíduos orgânicos gerados após o consumo do pirarucu.

O trabalho é desenvolvido na Escola Estadual José Mota, localizada em Manacapuru, município situado a cerca de 100 quilômetros de Manaus. O professor de biologia Galileu da Silva Pires acompanha a iniciativa e destaca que a produção do carvão a partir dos ossos permite obter um material de origem sustentável, sem a necessidade de derrubar árvores.

Uma alternativa para comunidades ribeirinhas

A iniciativa ganha relevância diante das dificuldades enfrentadas por comunidades que vivem às margens dos rios amazônicos durante períodos de seca. Com a redução das chuvas, a água da chuva deixa de ser uma fonte disponível em muitas localidades. Ao mesmo tempo, o baixo nível dos rios pode aumentar a concentração de poluentes nos mananciais.

Na região, a água utilizada no experimento é captada de fontes como o Rio Miriti, afluente do Solimões. A estiagem severa na calha do rio, agravada pelo fenômeno El Niño, reforça a necessidade de alternativas para melhorar a qualidade da água disponível às populações locais.

Além de responder a uma demanda concreta, o projeto tem potencial de adaptação a outras comunidades ribeirinhas que enfrentam desafios semelhantes de acesso à água e saneamento básico. A utilização de um insumo encontrado na própria região pode facilitar a reprodução da experiência em diferentes localidades.

Para os estudantes envolvidos, o trabalho também demonstra como o conhecimento desenvolvido na escola pode contribuir para enfrentar problemas do cotidiano. A proposta aproxima ciência, realidade amazônica e soluções construídas a partir dos recursos e das necessidades do território.