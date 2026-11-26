Rio de Janeiro termina novembro em alerta: chuva forte de 100 mm e ventos de até 60 km/h

Os últimos dias de novembro no Rio de Janeiro terão alertas para pancadas de chuva, vendavais e volumes significativos que podem chegar a 100 mm até a segunda-feira (30).

O estado do Rio de Janeiro já vêm registrando chuvas intensas, com volumes elevados em um curto período de tempo e transtornos como alagamentos. E a região ainda terá condições de tempo instável até o final de novembro.

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Os acumulados previstos de hoje (26) até a segunda-feira (30) ficarão acima dos 50 mm em diversas localidades, podendo chegar em torno dos 100 mm em pontos da Costa Verde e da Região Serrana, com risco de transtornos como deslizamentos e alagamentos.

RJ em atenção até o fim de novembro

O estado do Rio de Janeiro vai seguir com tempo instável nos próximos dias, mesmo que as chuvas ocorram de forma mais pontual em alguns desses dias. Os acumulados serão significativos em algumas áreas até o final do mês de novembro.

Nesta sexta-feira (27) as chuvas perdem força mas não cessam completamente. A frente fria que estava afetando o estado agora se afasta, porém, ainda teremos a circulação marítima trazendo umidade do oceano e estimulando a formação de nuvens de chuva. Por isso, são esperadas chuvas mais isoladas a qualquer momento do dia em todo o território, mas com maior possibilidade no centro-norte do estado.

Previsão de chuvas (mm) e nebulosidade (tons cinzas/brancos) para domingo (29) às 15h.

Na capital fluminense, a previsão é de céu nublado (maior parte do céu com nuvens) a encoberto (céu totalmente fechado com nuvens), com chance de chuva fraca e isolada a qualquer momento do dia e com ventos fracos a moderados (não passando de 50 km/h).

No fim de semana, a chuva volta a ganhar força no Rio de Janeiro, especialmente no domingo (29), e atenção aos riscos de transtornos, especialmente ao aumento do nível de rios e aos deslizamentos de terra, já que o solo já vai estar saturado das chuvas anteriores.

Mapa da previsão de densidade de raios para o domingo (29) às 16h.

Ao longo do sábado (28) são esperadas pancadas de chuva mais isoladas e que pontualmente podem vir fortes e com trovoadas, especialmente na porção central do estado. Também está previsto uma intensificação dos ventos em áreas do interior e na faixa litorânea, com rajadas chegando aos 60 km/h na região das Baixadas.

A capital fluminense tem chance de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia e ventos moderados, com céu nublado a encoberto.

Previsão de água precipitável (mm) para a segunda-feira (30) às 15h, mostrando que ainda teremos bastante umidade na atmosfera disponível para formação de nuvens e de chuvas no RJ.

No domingo (29) grande parte do Rio de Janeiro (exceção do norte) tem previsão de chuvas moderadas a pontualmente intensas, com risco de temporais com muitos raios e vendavais.

A capital tem previsão de céu nublado a parcialmente nublado (com algumas nuvens) e chance de pancadas de chuva isoladas e trovoadas a partir da tarde, com ventos fracos a moderados.

A tendência para o último dia de novembro indica que ainda teremos condições propícias para a formação de chuvas moderadas ao longo do dia em todo o estado, e com risco de trovoadas isoladas, inclusive no Grande Rio.

Os acumulados previstos entre hoje (26) e a noite de segunda-feira (30) ficarão acima dos 50 mm em muitas localidades do estado, chegando em torno dos 80 mm em pontos das Baixadas Litorâneas.

Mapa de previsão da precipitação acumulada (mm) entre hoje (26) e a noite de segunda-feira (30).

Contudo, em áreas da Costa Verde e da Região Serrana os acumulados podem pontualmente chegar aos 100 mm. Destaque para as localidades de Petrópolis (94 mm) e Paraty (82 mm).