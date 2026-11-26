Alerta para SP: chuvas de até 200 mm trazem risco de alagamentos até a segunda (30)
Nos próximos dias, o estado de São Paulo terá pancadas de chuva forte e acumulados elevados de até 200 mm até a segunda-feira (30), com potencial para transtornos.
O estado de São Paulo continuará com tempo bastante instável nos próximos dias, com riscos de chuva intensa e de volumes significativos, o que pode trazer transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.
Até a segunda-feira (30), diversas localidades da porção norte podem registrar volumes em torno dos 100 mm, mas especialmente entre a Grande São Paulo e a Baixada Santista podem chegar aos 200 mm.
Chuvas fortes volumosas em SP até o fim de novembro
Áreas de instabilidade vão seguir se formando sobre São Paulo até o fim de novembro, com volumes elevados especialmente em parte do leste do estado, onde a circulação marítima favorece o aumento das chuvas.
Na sexta-feira (27) a previsão é de pancadas de chuva moderadas a intensas que podem vir acompanhadas por temporais isolados especialmente na metade centro-oeste de São Paulo, entre a tarde e a noite. Na capital paulista, o céu fica nublado e com possibilidade de garoa de dia e à noite.
No sábado (28) teremos novamente condições para chuvas moderadas a intensas e temporais com muitos raios já pela madrugada no norte do estado. Ao longo da manhã essas instabilidades se espalham por todo o território, e permanecem até o período da noite.
Na região da Grande São Paulo, Litoral Norte e Baixada Santista são esperados os temporais mais fortes, entre a tarde e a noite, com risco de chuva pontualmente expressiva.
Na capital, a previsão é de céu com sol entre muitas nuvens a nublado, e com chance de chuva entre o fim da manhã e a noite.
Domingo (29) ainda terá pancadas de chuva que podem ser fortes e isoladas, especialmente entre a tarde e a noite, acompanhadas por trovoadas. As áreas com maior probabilidade são a metade norte e o leste de São Paulo. Na capital paulista, chance de garoa pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, com sol aparecendo.
O último dia de novembro será marcado por chuvas moderadas e trovoadas em todo o território, já desde a manhã no leste do estado e ao decorrer do dia nas demais regiões. A capital tem previsão de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e à noite.
Os acumulados de chuva (mm) desde hoje (26) até a segunda-feira (30) serão significativos na porção norte do estado, onde diversas localidades podem registrar valores acima dos 100 mm, como por exemplo, em Limeira (111 mm); Campinas (121 mm); Caraguatatuba (143 mm); Atibaia (128 mm); Matão (104 mm).
Contudo, na região entre a Grande São Paulo e a Baixada Santista os volumes serão mais elevados, podendo chegar aos 200 mm pontualmente.
Destaque para as localidades de Suzano (163 mm), Mogi das Cruzes (185 mm), Ouro Fino Paulista (177 mm), Bertioga (151 mm) e Ribeirão Pires (165 mm). A capital paulista deve registrar em torno de 112 mm.
Atenção ao potencial para transtornos associados a essas chuvas volumosas, como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas vulneráveis e que já registraram chuvas, estando com solo saturado.