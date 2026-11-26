Alerta para SP: chuvas de até 200 mm trazem risco de alagamentos até a segunda (30)

Nos próximos dias, o estado de São Paulo terá pancadas de chuva forte e acumulados elevados de até 200 mm até a segunda-feira (30), com potencial para transtornos.

O estado de São Paulo continuará com tempo bastante instável nos próximos dias, com riscos de chuva intensa e de volumes significativos, o que pode trazer transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

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Até a segunda-feira (30), diversas localidades da porção norte podem registrar volumes em torno dos 100 mm, mas especialmente entre a Grande São Paulo e a Baixada Santista podem chegar aos 200 mm.

Chuvas fortes volumosas em SP até o fim de novembro

Áreas de instabilidade vão seguir se formando sobre São Paulo até o fim de novembro, com volumes elevados especialmente em parte do leste do estado, onde a circulação marítima favorece o aumento das chuvas.

Na sexta-feira (27) a previsão é de pancadas de chuva moderadas a intensas que podem vir acompanhadas por temporais isolados especialmente na metade centro-oeste de São Paulo, entre a tarde e a noite. Na capital paulista, o céu fica nublado e com possibilidade de garoa de dia e à noite.

No sábado (28) teremos novamente condições para chuvas moderadas a intensas e temporais com muitos raios já pela madrugada no norte do estado. Ao longo da manhã essas instabilidades se espalham por todo o território, e permanecem até o período da noite.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para sábado (28) às 12h à esquerda e domingo (29) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na região da Grande São Paulo, Litoral Norte e Baixada Santista são esperados os temporais mais fortes, entre a tarde e a noite, com risco de chuva pontualmente expressiva.

Na capital, a previsão é de céu com sol entre muitas nuvens a nublado, e com chance de chuva entre o fim da manhã e a noite.

Previsão de densidade de raios para sábado (28) às 18h à esquerda e segunda-feira (30) às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Domingo (29) ainda terá pancadas de chuva que podem ser fortes e isoladas, especialmente entre a tarde e a noite, acompanhadas por trovoadas. As áreas com maior probabilidade são a metade norte e o leste de São Paulo. Na capital paulista, chance de garoa pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, com sol aparecendo.

O último dia de novembro será marcado por chuvas moderadas e trovoadas em todo o território, já desde a manhã no leste do estado e ao decorrer do dia nas demais regiões. A capital tem previsão de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e à noite.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para segunda-feira (30) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de chuva (mm) desde hoje (26) até a segunda-feira (30) serão significativos na porção norte do estado, onde diversas localidades podem registrar valores acima dos 100 mm, como por exemplo, em Limeira (111 mm); Campinas (121 mm); Caraguatatuba (143 mm); Atibaia (128 mm); Matão (104 mm).

Contudo, na região entre a Grande São Paulo e a Baixada Santista os volumes serão mais elevados, podendo chegar aos 200 mm pontualmente.

Previsão do acumulado de precipitação (mm) entre hoje (26) e a noite de segunda-feira (30), segundo o modelo europeu ECMWF.

Destaque para as localidades de Suzano (163 mm), Mogi das Cruzes (185 mm), Ouro Fino Paulista (177 mm), Bertioga (151 mm) e Ribeirão Pires (165 mm). A capital paulista deve registrar em torno de 112 mm.

Atenção ao potencial para transtornos associados a essas chuvas volumosas, como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas vulneráveis e que já registraram chuvas, estando com solo saturado.