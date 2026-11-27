Confira a previsão dos modelos para o clima em dezembro sob influência do Super El Niño e as primeiras tendências para o Natal de 2026.

Previsão de anomalia de chuva (esquerda) e de temperatura (direita) para dezembro, considerando 9 modelos climáticos do mundo todo. Créditos: Meteored/C3S/ECMWF.

O mês de dezembro deve ser de temperaturas acima da média em todo o país, enquanto a distribuição das chuvas deve apresentar contrastes regionais sob influência do Super El Niño. As primeiras tendências dos modelos apontam para maior precipitação no Sul e em áreas próximas, e chuva abaixo da média em grande parte do restante do Brasil. A seguir, confira a previsão de anomalias de chuva e temperatura para o mês e a primeira tendência para o Natal de 2026.

Padrão de chuva modulado pelo El Niño

Para dezembro de 2026, os modelos, no geral, continuam indicando que teremos menos formação de ZCAS e ZCOU, especialmente o ECMWF, modelo de confiança da Meteored. Mas isso não quer dizer que não teremos a formação desses sistemas.

Inclusive, o mês de dezembro deve iniciar com a formação de um corredor de umidade, na semana entre 30 de novembro e 07 de dezembro, afetando uma ampla área que abrange desde o Sul, metade sul do Sudeste, do Centro-Oeste e oeste da Amazônia. Ao mesmo tempo, chuvas abaixo da média devem afetar áreas do centro-norte, incluindo o Brasil Central, metade norte do Sudeste e grande parte do Nordeste.

Previsão de anomalia semanal de precipitação (mm) ao longo de dezembro segundo o ECMWF. Cores em verde representam chuva acima da média e, em laranja, abaixo da média. Créditos: Meteored/adaptado de ECMWF.



A partir da segunda semana, entre 7 e 14 de dezembro, a tendência é de chuvas abaixo da média nesta mesma área, enquanto chuvas ligeiramente acima da média podem afetar o extremo sul, a costa norte e áreas do oeste da Amazônia, embora as anomalias previstas sejam em torno de 10 mm acima da média.

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Na segunda quinzena do mês a tendência é que as chuvas se concentrem sobre a região Sul do Brasil, com as maiores anomalias previstas para o estado do Rio Grande do Sul. No Brasil Central e região Norte, a tendência é de chuvas abaixo da média para este período.

O papel do El Niño

O padrão de chuvas discutido acima está de acordo com os impactos mais clássicos do El Niño sobre a América do Sul. Historicamente, o fenômeno favorece chuvas acima da média no Sul do Brasil, enquanto pode contribuir para o enfraquecimento da ZCAS, reduzindo a precipitação em áreas do Brasil central e do Sudeste. Essa configuração corrobora as tendências dos modelos para o verão, que vêm indicando uma maior concentração das chuvas sobre a região Sul.

No entanto, é importante continuar monitorando as próximas atualizações das previsões uma vez que, até o momento, o padrão de precipitação tem se mostrado mais deslocado para norte e leste. Com este deslocamento, chuvas acima da média vêm sendo registradas em áreas do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, enquanto o Rio Grande do Sul está com chuvas abaixo da média.

Além disso, a influência do El Niño sobre a chuva varia ao longo da estação e depende de outros fatores da circulação atmosférica. Por isso, embora os modelos indiquem uma tendência de retorno a um padrão mais típico durante o verão, essa mudança ainda precisa ser monitorada.

Temperaturas acima da média

Em relação à temperatura, o ECMWF indica que dezembro deve ser marcado por temperaturas acima da média em praticamente todo o Brasil, com anomalias de 1°C a 3°C acima da média predominando ao longo do mês.

Na primeira semana do mês, entre 30 de novembro e 7 de dezembro, as anomalias positivas são mais intensas: entre a região Nordeste e norte do Sudeste os desvios serão entre 3°C e 6°C acima da média - ou mais, em pontos localizados. Nas áreas de fronteira com o Paraguai, as temperaturas serão ligeiramente abaixo da média, indicando a atuação de uma massa de ar frio na América do Sul.

Previsão de anomalia semanal de temperatura (°C) ao longo de dezembro segundo o ECMWF. Créditos: Meteored/adaptado de ECMWF.



A partir da segunda semana, o padrão de temperaturas acima da média se torna mais abrangente e persistente, incluindo grande parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde praticamente todo o país deve ficar entre 1°C e 3°C acima da média. O Rio Grande do Sul, no entanto, pode ser parcialmente afetado por massas de ar frio no sul do continente.

E o Natal?

O Natal de 2026 vai cair na última sexta-feira de dezembro. Como vimos na discussão acima, a tendência para a semana do Natal é de chuva para o Sul e suas vizinhanças, enquanto no restante do país, o tempo deve ser mais seco. As temperaturas, por sua vez, devem ser acima da média, o que significa um Natal de bastante calor em praticamente todo o país, podendo ser mais ameno no Rio Grande do Sul.

É importante, porém, interpretar esses mapas com cautela. Os campos apresentados são médias semanais: uma semana com chuva acima da média não significa que vai chover todos os dias, assim como uma semana mais seca não descarta a ocorrência de pancadas de chuva. Além disso, a previsibilidade atmosférica diminui à medida que aumenta o prazo da previsão, especialmente a partir de 2 semanas e para detalhes como a ocorrência de chuva em um dia específico.

Como ainda estamos a várias semanas do Natal, essa é apenas uma primeira tendência, que poderá sofrer alterações nas próximas atualizações dos modelos. Por isso, vale acompanhar a evolução da previsão até mais perto da data.