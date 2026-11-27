Os primeiros dias de dezembro serão marcados pela presença de tempo instável e riscos de temporais em 3 regiões do Brasil. Uma nova frente fria avança e gera alertas para transtornos.

Frente fria avança pelo Centro-Sul do Brasil nos primeiros dias de dezembro. Foto: Ariovaldo Dantas.

Novembro se encerrará com chuvas espalhadas pelo Brasil, e dezembro começa com um cenário semelhante: a partir de terça-feira (1º), a tendência é de formação de uma frente fria sustentada por um corredor de umidade que transporta ar quente e úmido.

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O novo mês e a nova frente fria avançam por 3 regiões do Brasil: Sul, Sudeste e Centro-Oeste, deixando o tempo instável e elevando os riscos de temporais em vários estados. Confira como ficam os primeiros dias do último mês de 2026.

Frente fria avança a partir de terça-feira

Ao longo da terça-feira (1º), o sistema de alta pressão se afasta em direção ao Atlântico e, em sua retaguarda, haverá perturbações na atmosfera capazes de gerar uma área de baixa pressão, organizando o transporte de ar quente e úmido da Região Norte ao Sul do Brasil.

Durante a tarde do primeiro dia de dezembro, há previsão de pancadas de chuva espalhadas pelo Brasil, mas não por conta da nova frente fria, e sim pela presença de ar úmido, como ocorre em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Canal de umidade à esquerda; chuva e nevulosidade à direita. Previsão para a tarde de terça-feira (1°).

Áreas de Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul terão influência do processo de formação da baixa pressão. Em todos esses estados, haverá aumento no transporte de umidade, auxiliando na formação de nuvens carregadas e de chuva na tarde de terça-feira (1º).

Quarta-feira terá chuvas e temporais após avanço de frente fria

A partir de quarta-feira (2), o sistema frontal avança pelo Sul do Brasil, aumentando os riscos de temporais sobre o Rio Grande do Sul ainda durante a madrugada. Ao longo da manhã, as instabilidades afetam Santa Catarina e o Paraná, com previsão de chuvas de intensidade moderada a forte.

Previsão de precipitação e pressão a nível médio do mar par aquarta-feira (2).

Durante a tarde, as instabilidades avançam e atingem áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Sobre a Região Sul, há previsão de chuvas moderadas no norte gaúcho e em boa parte dos territórios catarinense e paranaense. No Mato Grosso do Sul, chuvas intensas e temporais devem afetar o estado à tarde, gerando alertas para potenciais transtornos.

Pancadas de chuva fortes também devem ocorrer no centro e no sul de Mato Grosso. O Sudeste também terá chuvas nos primeiros dias de dezembro, com previsão de precipitação em todo o estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em boa parte de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo, havendo previsão de chuvas intensas em áreas pontuais de São Paulo e de Minas Gerais.

Com a chegada da noite, as chuvas permanecem atuando em todas essas áreas, avançam e afetam o sul de Goiás com forte intensidade. A tendência é de que a frente fria atue de forma mais intensa na quarta-feira (2), deixando os estados do Centro-Sul em alerta para potenciais transtornos.

A tendência até sexta-feira (4) é de que a frente fria consiga avançar ainda mais pelo Brasil, aumentando as chances de chuvas intensas e temporais. Estão previstas chuvas intensas e temporais ao longo dos primeiros 5 dias de dezembro, com possibilidade de alterações nas áreas afetadas à medida que os modelos atmosféricos recebem atualizações.

Tendência de água precipitável para quarta-feira (2).

Por isso, é importante acompanhar a previsão do tempo atualizada para o seu estado e também para o seu município.