Um El Niño muito forte, mais um recorde de calor, um choque nos fertilizantes e conflitos globais: o The Economist apresenta suas 10 apostas para 2027, e várias delas têm um componente climático.

Todo mês de novembro, o The Economist resume o ano seguinte em um quebra-cabeça visual. Em The World Ahead 2027: guerras, circuitos de IA, mercados nervosos, calor extremo e um mundo voltado para a era pós-Trump. Observe bem os detalhes da capa... qual símbolo mais chama a sua atenção?

Todo mês de novembro, o The Economist publica a The World Ahead, seu radar do que está por vir. A edição de 2027 reúne dez tendências — da sucessão de Trump ao cinema de Hollywood — e várias delas se cruzam com a questão climática.

A mensagem principal é clara: a revista prevê mais um ano de calor recorde, com secas, incêndios e ondas de calor entre os riscos.

As dez tendências, em um relance

Depois de Trump : começa a corrida para sucedê-lo. O editor Tom Standage avisa: não espere um presidente mais manso, mas sim um ainda mais barulhento.

: começa a corrida para sucedê-lo. O editor Tom Standage avisa: não espere um presidente mais manso, mas sim um ainda mais barulhento. Desdobramentos do Irã : o conflito reconfigura alianças e fluxos de energia, e a escassez de fertilizantes ameaça a segurança alimentar de milhões.

: o conflito reconfigura alianças e fluxos de energia, e a escassez de fertilizantes ameaça a segurança alimentar de milhões. Mais um ano recorde de calor, impulsionado por um El Niño de intensidade incomum.

A corrida pela sucessão de Trump, inteligência artificial e mais um recorde de calor, entre os primeiros temas.

R ejeição à IA : o risco não seria o desemprego em massa, mas sim um risco financeiro. A dívida corporativa elevada e o financiamento opaco alimentam a possibilidade de um colapso no mercado.

: o risco não seria o desemprego em massa, mas sim um risco financeiro. A dívida corporativa elevada e o financiamento opaco alimentam a possibilidade de um colapso no mercado. Le Pen na França : uma vitória da direita populista tensionaria o eixo franco-alemão, coração da União Europeia.

: uma vitória da direita populista tensionaria o eixo franco-alemão, coração da União Europeia. Pressão sobre os títulos: dívida e rendimentos em alta colocam em dúvida a sustentabilidade fiscal dos países ricos.

A pressão sobre os títulos, os conflitos bélicos que, por sua vez, pressionam os preços dos alimentos, e o ano em que Xi Jinping teria seu exército pronto para invadir Taiwan.

Taiwan : chega 2027, o prazo atribuído a Xi Jinping para deixar seu exército pronto. A Ucrânia e o Irã mostraram que os pequenos podem frear os grandes.

: chega 2027, o prazo atribuído a Xi Jinping para deixar seu exército pronto. A Ucrânia e o Irã mostraram que os pequenos podem frear os grandes. Efeito Ozempic: os medicamentos para emagrecer já movimentam os setores de vestuário, cosméticos e academias, e sua vertente antienvelhecimento dá início a uma corrida pela longevidade.

Ozempic, a Starship da SpaceX e o recomeço de Hollywood completam as 10 tendências de The World Ahead 2027.

Espaço mais barato : com foguetes reutilizáveis, a Starship, da SpaceX, daria início aos seus lançamentos comerciais regulares. Isso viabiliza a primeira estação privada e torna plausível algo que parecia ficção científica: centros de dados em órbita.

: com foguetes reutilizáveis, a Starship, da SpaceX, daria início aos seus lançamentos comerciais regulares. Isso viabiliza a primeira estação privada e torna plausível algo que parecia ficção científica: centros de dados em órbita. Reinício de Hollywood: filmes de baixo orçamento feitos por youtubers funcionam, e os grandes estúdios buscam recuperar o público. Franquias como Star Wars lutam para continuar relevantes.

O foco climático, em detalhes

O motor está no Pacífico . O El Niño começou em junho de 2026, e seu pico é esperado entre o final de novembro e dezembro. O oceano leva cerca de três meses para transferir esse calor para a atmosfera: o momento de maior intensidade chegaria no primeiro trimestre de 2027.

. O El Niño começou em junho de 2026, e seu pico é esperado entre o final de novembro e dezembro. O oceano leva cerca de três meses para transferir esse calor para a atmosfera: o momento de maior intensidade chegaria no primeiro trimestre de 2027. Um evento de outra escala. Desde meados de setembro, o mar no Pacífico central e oriental supera a anomalia de 2015-2016, o episódio mais forte registrado até agora. A NOAA estima em 83% a probabilidade de ele continuar forte ou muito forte no início de 2027. "Super El Niño" não é um termo oficial; fala-se em um evento muito forte, com anomalias da ordem de 2°C na região Niño 3.4.

This year's record setting El Niño will impact many different parts of the world, with some experiencing severe drought and others flooding. In a new analysis at The Climate Brink, I explore what impacts happened during past events and which are most likely to occur this year. (link to the full piece below) — Zeke Hausfather (@hausfath) September 28, 2026

Um recorde anunciado . O climatologista Zeke Hausfather estima uma probabilidade de 95% de que 2027 supere 2024, com uma temperatura equivalente à que esperaríamos daqui a 7 a 13 anos, seguindo a tendência atual.

. O climatologista Zeke Hausfather estima uma probabilidade de 95% de que 2027 supere 2024, com uma temperatura equivalente à que esperaríamos daqui a 7 a 13 anos, seguindo a tendência atual. O clima sobe em degraus . Kevin Trenberth argumenta que o aquecimento não avança de forma contínua, mas sim em patamares: os episódios de El Niño de 1998-1999 e 2015-2016 elevaram o patamar de temperatura, e este poderia repetir o feito.

. Kevin Trenberth argumenta que o aquecimento não avança de forma contínua, mas sim em patamares: os episódios de El Niño de 1998-1999 e 2015-2016 elevaram o patamar de temperatura, e este poderia repetir o feito. O calor cobra seu preço no supermercado. O Oriente Médio concentra cerca de 42% das exportações de ureia e 27% das de amônia, segundo o JPMorgan. O Banco Mundial projeta uma alta de 7% nos preços dos alimentos em 2027, após um aumento de cerca de 10% este ano. A crise pode se agravar perto do fim de 2027, especialmente na África Austral, quando os danos à safra atual se tornarem evidentes.

Os problemas mundiais com os fertilizantes combinam crises geopolíticas e logísticas, altos custos energéticos e danos ambientais decorrentes do uso ineficiente. Os impactos na produção de alimentos serão significativos em 2027.

O paradoxo energético . Segundo os resumos da edição, a volatilidade dos preços dos combustíveis fósseis levaria os países em direção às fontes renováveis: elas deixam de ser apenas uma resposta climática e passam a ser um seguro contra saltos nos preços.

. Segundo os resumos da edição, a volatilidade dos preços dos combustíveis fósseis levaria os países em direção às fontes renováveis: elas deixam de ser apenas uma resposta climática e passam a ser um seguro contra saltos nos preços. A IA e os recursos. A revista considera exagerado o receio de que os centros de dados consumam quantidades excessivas de água e energia. O contraponto está nos números: o Fórum Econômico Mundial registra que o consumo elétrico desses centros cresceu 17% em 2025 — chegando a 50% naqueles dedicados à IA.

Duas conclusões principais, relacionadas ao clima

Uma antecipação, não uma anomalia. Quando o El Niño ceder, a temperatura cairá, mas não ao nível anterior. O que ocorrerá em 2027 é uma prévia de um clima que, mais tarde, será o habitual.

A preparação define o custo. A OMM lançou um plano para transformar os serviços hidrometeorológicos em alertas precoces e medidas concretas de proteção.

O próximo ano não colocará à prova apenas o termômetro: ele vai medir o quanto fizemos para que o calor, a água e a comida não se transformem em crise.