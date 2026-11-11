Quanto mais as mudanças climáticas se agravam, mais difícil é contê-las: o círculo vicioso que preocupa cientistas

Os efeitos do aquecimento não apenas prejudicam ecossistemas e economias, mas também podem enfraquecer o financiamento, a cooperação e as instituições necessárias para reduzir as emissões.

Os impactos das alterações climáticas podem desencadear crises ambientais, sociais e económicas que dificultam a resposta às mudanças climáticas.

Nos últimos anos, os pesquisadores introduziram um conceito chave, o "risco de descarrilamento" (em inglês seria como 'derailment risk'), que se refere à possibilidade de que as consequências da crise climática e ecológica acabem dificultando as medidas necessárias para enfrentar suas causas.

Em outras palavras, o aquecimento global não apenas gera problemas ambientais, mas também pode deteriorar as condições econômicas, sociais e políticas que permitem reduzir as emissões, proteger os ecossistemas e adaptar-se às mudanças que já estão em curso.

A dívida dos países vulneráveis pode se tornar uma armadilha

Um dos exemplos mais claros apresentados no trabalho é o ciclo de endividamento no qual podem ficar presos alguns países especialmente expostos aos impactos climáticos.

O mecanismo funciona de maneira relativamente simples. Um ciclone, uma inundação ou uma seca prolongada pode destruir infraestruturas, plantações e moradias, além de reduzir a atividade econômica; por isso, o Estado precisa destinar grandes quantias de dinheiro para reconstruir o território e atender à população afetada.

Os países em desenvolvimento são os mais vulneráveis às mudanças climáticas.

Em muitos casos, esses recursos precisam ser obtidos por meio de novos empréstimos. É aí que surge o problema, com um aumento da dívida e dos juros que precisam ser pagos.

As tensões sociais e políticas também podem frear a ação climática

As catástrofes podem alimentar disputas sobre quem é responsável pelos danos, como os recursos devem ser distribuídos ou quais políticas devem ser implementadas.

Por exemplo, em contextos marcados pela desigualdade e pela polarização, essas tensões podem enfraquecer a confiança nas instituições e dificultar acordos de longo prazo.

Os danos provocados por fenômenos extremos podem reduzir os recursos disponíveis para preparar as sociedades diante de impactos futuros.

Uma sociedade dividida pode ter mais dificuldades para manter políticas climáticas estáveis, mesmo quando os riscos ambientais são cada vez maiores.

Além disso, as mudanças climáticas podem aumentar as necessidades de gastos com emergências e defesa, enquanto as tensões internacionais podem reduzir a cooperação e a ajuda entre os países.

O risco de chegar a um planeta do tipo "Hothouse Earth"

A pesquisa conecta esses problemas sociais e econômicos a outro cenário que preocupa os cientistas do sistema terrestre: o chamado Hothouse Earth, habitualmente traduzido como "Terra estufa".

Esse conceito descreve um possível estado do planeta no qual vários processos naturais de retroalimentação se reforçam mutuamente e favorecem um aquecimento adicional.

A temperatura aumenta, o que provoca o degelo das grandes massas de gelo.

Por exemplo, a perda de grandes massas de gelo reduz a superfície que reflete a radiação solar, enquanto a degradação de determinados ecossistemas pode diminuir a capacidade de armazenar carbono.

Como evitar que o círculo vicioso se imponha

Diante desse cenário, pretende-se reforçar o que se denomina planetary stewardship ou gestão responsável do planeta.

A ideia vai além de abandonar progressivamente os combustíveis fósseis e envolve também proteger florestas, turfeiras e outros reservatórios naturais de carbono, restaurar ecossistemas e transformar determinados modelos de produção e consumo.

Quanto mais os impactos climáticos se agravarem, maior poderá ser o esforço necessário para contê-los; contudo, ao mesmo tempo, os meios disponíveis para isso poderão ser reduzidos. Esse é o paradoxo que os pesquisadores pretendem incorporar às análises de risco climático.

A crise não está predeterminada; os pesquisadores lembram que a humanidade também tem a capacidade de alterar o rumo por meio de decisões políticas, mudanças econômicas, inovação e proteção da natureza.