Chuvas não dão trégua e evento extremo deixa em alerta 9 estados

As chuvas não diminuem o ritmo nos próximos dias sobre o Brasil. A atmosfera instável provoca temporais em todas as regiões do país e coloca 9 estados em alerta para o risco de evento extremo no início da próxima semana.

Chuvas intensas podem provocar transtornos nos próximos dias em diversos estados. Foto: Rubens Cavallari.

Entre quinta (12) e domingo (15), a previsão mostra o surgimento de um cavado e à formação de uma área de baixa pressão, sistemas que ajudam a organizar uma faixa de nuvens e chuva sobre o Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil.

Na segunda-feira (16), o cenário torna-se ainda mais complexo. Outra baixa pressão, desta vez entre o Paraguai e a Bolívia, promoverá instabilidades, elevando os riscos de evento extremo no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e oeste de São Paulo e Minas Gerais. Áreas do MATOPIBA também devem ser afetadas por chuvas extremas na segunda (16).

Quinta e sexta-feira com instabilidades em 4 das 5 regiões do país

As chuvas retornam a áreas do Centro-Sul do Brasil na tarde desta quarta-feira (11) e não darão trégua até, pelo menos, segunda-feira (16). Nesta quinta-feira (12), a previsão indica precipitações no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. A faixa entre São Paulo e Acre apresenta riscos de chuvas intensas e temporais em áreas pontuais, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

No Sul e em boa parte da Região Norte, as pancadas de chuva previstas terão fraca intensidade. Embora possam ocorrer pontos mais fortes de forma isolada, não há expectativa para transtornos nesse período.

Com a chegada da sexta-feira (13), o modelo ECMWF prevê uma alteração no posicionamento das instabilidades. Sobre o Sul, a precipitação ficará mais restrita ao litoral entre Santa Catarina e Paraná. Já os alertas para chuvas intensas concentram-se no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins e Pará.

Precipitação sendo prevista para a tarde de sexta-feira (13).

Nota-se um deslocamento dessa faixa de nebulosidade para latitudes mais altas. Isso ocorre porque, de acordo com o modelo, tem-se ventos em rotação ciclônica próximos à costa do Sudeste, indicando uma potencial área de baixa pressão em formação que atrai umidade e auxilia na organização de um corredor úmido.

Chuvas ganham força entre sábado e domingo

Ao longo do sábado (14), as instabilidades seguem avançando em direção ao Nordeste. Há previsão de chuvas intensas e riscos de temporais no litoral e no interior da Bahia. O norte de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas também permanecem na rota de chuvas de forte intensidade.

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Por outro lado, o Sul e grande parte do Sudeste terão tempo parcialmente nublado. O sol deve aparecer em alguns momentos do dia, cenário bastante parecido com o previsto para Mato Grosso do Sul e alguns estados do Nordeste brasileiro.

Mapa mostra as chances de chuva para a tarde deste sábado (14). Destaque para o leste do ES e BA.

Essas características também se repetem no domingo (15) sobre o Sudeste, com maior presença de sol entre nuvens. Em contrapartida, na Região Sul e em Mato Grosso do Sul, haverá aumento de nuvens carredas, elevando as chances de precipitação moderada a forte, em especial no oeste do Paraná.

No Mato Grosso, as chuvas não dão trégua e a previsão indica chuva de forte

intensidade. Na Região Norte, as instabilidades seguem atuando e alcançam também o Tocantins, com potencial para temporais. No Nordeste, a chuva ganha força com previsão de pancadas fortes em Sergipe, Pernambuco, Piauí, Maranhão e pontos isolados do interior baiano.

Segunda-feira com chuvas generalizadas e risco de evento extremo

Na segunda-feira (16), as instabilidades ganham território e afetam todas as regiões do país. De Norte a Sul há potencial para transtornos. Na Região Sul, o destaque fica para o Paraná, com previsão de chuvas intensas e temporais.

Mapa de densidade de raios mostra que boa parte do Brasil poderá registrar tempestades nesta segunda-feira (16).

A situação piora no Centro-Oeste, onde a precipitação forte e persistente deve se manter por vários dias consecutivos. Na segunda-feira (16), as chuvas mantêm forte intensidade e afetam boa parte de Goiás, o oeste de Mato Grosso do Sul e o centro-sudeste de Mato Grosso onde o acumulado diário pode superar 80 mm, potencial evento extremo.

No Sudeste, os estados de São Paulo e o sul e oeste de Minas Gerais entram em alerta para chuvas intensas e temporais logo no início da semana, também podendo ser afetadas por chuvas extremas.Há potencial para alagamentos de ruas, formação de enxurradas e outros problemas.

Extreme Forecast Index (EFI - índice de pevisão extrema) para a segunda-feira (16). Valores entre 0,5 e 0,8 indicam possibilidade de eventos "incomuns" e acima de 0,8 eventos "muito incomuns".

Tempestades também estão previstas para a tarde de segunda-feira (16) no Tocantins, Piauí, Maranhão e no litoral de Pernambuco e oeste da Bahia, acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas. Enquanto isso, o interior baiano segue com chuvas moderadas espalhadas e pancadas fortes de maneira pontual.