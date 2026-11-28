Com uma garrafa reutilizada, você pode criar um pequeno reservatório subterrâneo para regar suas plantações. Explicamos como instalá-lo e o que você deve levar em consideração.

Alternativas de baixo custo podem ser um bom ponto de partida para quem deseja experimentar sua primeira horta.

Tania Maldonado Venegas Meteored Chile 28/11/2026 07:10 6 min

Durante os meses de calor, manter as plantas hidratadas pode se tornar uma tarefa frequente, especialmente quando o substrato perde umidade rapidamente. Em pequenas hortas, onde várias hortaliças compartilham o mesmo espaço, encontrar uma forma prática de distribuir a água também pode facilitar os cuidados com elas.

Uma alternativa simples consiste em reutilizar garrafas plásticas como pequenos reservatórios que liberam água lentamente abaixo da superfície. Esse método permite direcionar a umidade para o solo próximo às raízes e pode ser útil em canteiros onde várias plantas são cultivadas próximas umas das outras. Embora não substitua um sistema de irrigação convencional, pode ajudar a reduzir a frequência da rega manual.

Como preparar o sistema com uma garrafa

Para construí-lo, você precisa de uma garrafa plástica limpa, de um litro ou mais, um furador ou prego fino e água. A ideia é enterrar parcialmente o recipiente, deixando a abertura voltada para cima para poder reenchê-lo quando necessário.

Este sistema também pode ser instalado junto a uma única planta, uma alternativa prática para quem cultiva em vasos ou tem poucos exemplares em casa.

O procedimento pode ser realizado em cinco etapas:

Escolha o local: identifique onde você instalará a garrafa, procurando deixá-la próxima às plantas que deseja regar. Em um canteiro pequeno, você pode posicioná-la no centro da área de cultivo. Prepare os furos: faça pequenos orifícios nas paredes da garrafa, perto da base. Distribua-os por diferentes lados para que a água possa infiltrar-se no solo ao redor. É melhor começar com furos pequenos e verificar o fluxo antes de aumentá-los. Enterre parcialmente o recipiente: abra um espaço no solo e insira a garrafa na posição vertical. A parte perfurada deve ficar sob a terra, enquanto o gargalo e a abertura devem ficar para fora, para facilitar o enchimento. Adicione a água e regule a saída: encha o recipiente e coloque a tampa. Depois, vá soltando aos poucos até que a água comece a sair lentamente. A velocidade vai depender do tamanho das perfurações e de como você ajusta a tampa. Verifique a umidade: observe quanto tempo o nível da água leva para baixar e examine o solo ao redor da garrafa. Se ele permanecer seco demais, você pode ajustar os furos; se continuar saturado, será necessário reduzir o fluxo ou mudar o local.

Em um canteiro pequeno, a garrafa pode ser instalada no centro, com as hortaliças distribuídas ao seu redor, formando até quatro setores de cultivo. Dessa forma, a água é liberada a partir de um ponto central e chega ao solo próximo às plantas.

Que hortaliças podem crescer ao redor

Essa disposição pode funcionar com cultivos de pequeno porte ou que possam compartilhar condições de umidade semelhantes. Por exemplo, é possível experimentar uma combinação de alfaces e rabanetes, que ocupam pouco espaço e se desenvolvem em ciclos relativamente curtos. Outra possibilidade é reunir tomates e manjericão, ou pimentões e outras hortaliças de verão que possam compartilhar o mesmo setor de irrigação.

Um canteiro bem organizado permite combinar cultivos e aproveitar melhor cada cantinho do espaço disponível.

Os morangos também podem ser considerados para um espaço de cultivo desse tipo, desde que se mantenha uma umidade relativamente constante e se verifique se a água chega às suas raízes.

Em qualquer combinação, o importante é evitar reunir plantas com necessidades hídricas muito diferentes e observar como cada setor responde. Uma única garrafa não fornecerá, necessariamente, a mesma quantidade de água a todos os exemplares.

O que você deve considerar antes de utilizá-lo

Um dos aspectos favoráveis deste método é que a água é liberada diretamente no solo, perto das raízes, em vez de ser distribuída por toda a superfície. Isso pode reduzir sua exposição à evaporação superficial.

Para manter um funcionamento adequado, é recomendável verificar periodicamente se os orifícios não estão obstruídos, se a garrafa permanece firme e se sua abertura continua acessível para o reabastecimento.

Este sistema não é necessariamente a melhor opção para todas as hortas, mas pode ser útil para quem está começando a cultivar, tem poucas plantas ou não dispõe das condições para instalar um sistema de irrigação tecnificado.

Além de permitir o reaproveitamento de garrafas plásticas, possibilita testar uma forma de irrigação localizada sem exigir um grande investimento. Por outro lado, em hortas maiores ou com muitos cultivos, ele pode se mostrar insuficiente diante de alternativas mais eficientes e fáceis de manter.