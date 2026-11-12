Canal de umidade mantém SP sob ameaça de chuvas intensas e de temporais; confira

Neste fim de semana, um fluxo de umidade proveniente da região amazônica, mesmo não sendo intenso, vai aumentar as condições para pancadas de chuva e temporais no estado de São Paulo. Veja aqui mais detalhes.

Os próximos dias ainda terão condições atmosféricas propícias para a formação de áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo, aumentando as chuvas e os temporais na região.

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A disponibilidade de umidade na atmosfera e o aquecimento vão favorecer a formação de nuvens carregadas e de pancadas de chuva com riscos de temporais. E além disso, no fim de semana, um canal de umidade proveniente do norte do país vai aumentar ainda mais as condições para temporais no estado. Saiba mais abaixo.

Canal de umidade reforça as instabilidades em SP no fim de semana

Nesta sexta-feira (13) todo o território paulista está em aviso para o risco potencial de temporais com pancadas de chuva forte devido ao calor e umidade.

Mas vale destacar aqui que não significa que a chuva será bem distribuída e que choverá em todas as localidades do estado. São condições mais pontuais, aquelas pancadas isoladas que ocorrem preferencialmente entre a tarde e início da noite. Ou seja, pode acontecer uma chuva forte em uma localidade e chover muito pouco ou até nada em uma área próxima.

De qualquer forma, a sexta-feira (13) começa com maior nebulosidade e chuvas moderadas na faixa leste de São Paulo, enquanto as demais áreas ainda terão tempo mais firme com sol entre poucas nuvens pela manhã.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para esta sexta-feira, 13 de novembro, às 16h da tarde.

Durante a tarde, podem ocorrer pancadas de chuva e temporais isolados em qualquer área do estado, com chuvas pontuais que podem acumular até 50 mm e rajadas de vento moderadas; porém, a possibilidade é maior em áreas do leste e do norte do estado. À noite, as instabilidades tendem a reduzir na região.

Na capital paulista, o dia terá sol entre algumas nuvens e chance de chuvas rápidas entre a manhã e a tarde, e com trovoadas.

Previsão de chuva (mm) para sexta-feira (13) às 16h à esquerda; e para domingo (15) às 15h à direita.

No sábado (14) o potencial para temporais diminui em São Paulo, porém, devido ao calor e umidade, ainda não se descartam pancadas de chuva bem isoladas durante a tarde, especialmente na metade centro-leste do estado. Na capital, o tempo deve ficar mais firme, e com sol predominando.

Porém, no domingo (15), o corredor de umidade começa a transportar mais calor e umidade para dentro do estado, aumentando as condições para tempo instável.

Previsão de densidade de raios (temporais) para o domingo (15 de novembro) às 15h da tarde.

Ao longo da tarde, todo o estado tem condições para chuvas de moderada a forte intensidade e fortes temporais com raios, rajadas de vento e chance de queda de granizo.

Na capital paulista, previsão de pancadas de chuva e temporais entre meados da tarde e início da noite, com vendavais que podem superar os 50 km/h.

Durante a noite, ainda teremos condições para fortes pancadas de chuva e trovoadas no leste do estado, inclusive na Grande São Paulo.

A tendência da previsão indica que no início da próxima semana ainda haverá condições favoráveis para o desenvolvimento de áreas de chuva e temporais bem isolados em São Paulo, especialmente no oeste.

Mas é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui, já que as condições meteorológicas previstas são atualizadas diariamente e podem ter alguma mudança nos próximos dias.